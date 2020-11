Tränen dürfen gesehen werden: Theologe referiert bei Rotem Kreuz Thurgau über Trauer bei Kindern

Kinder erleben Todesfälle und Verluste oft ganz anders als Erwachsene. Auch während einer Trauerzeit und darüber hinaus sollen Kinder Kinder sein dürfen. Der Theologe Bruno Strassmann erörterte an einem Workshop in Arbon Trauer bei Jugendlichen mit all seinen Facetten.

