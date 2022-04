Tuchschmid Frauenfeld: Von der Blütezeit bis zum Konkurs

Traditionsunternehmen Produktion für royale Box unter strengster Geheimhaltung: Richard Nägeli plaudert über 170-jährige Geschichte der Frauenfelder Stahlbaufirma Tuchschmid Beim Museumshäppli hat Richard Nägeli als langjähriger Geschäftsführer der 2019 in Konkurs gegangenen Frauenfelder Traditionsfirma Tuchschmid AG die 170-jährige Ära aufleben lassen. Rund 90 Interessierte hörten aus den Kapiteln mit Tuberkulosetod, schusssicherem Glas und filigraner Technik. Samuel Koch Jetzt kommentieren 05.04.2022, 18.30 Uhr

Das ehemalige Tuchschmid-Areal im Frauenfeld Langdorf. Bild: Tobias Garcia

Der einstige Bauernsohn wollte hoch hinaus. Von Thundorf aus nach Frauenfeld. «Von der Provinz ins Zentrum des wirtschaftlichen Geschehens.» Mit diesen Worten blickte Richard Nägeli vergangene Woche zurück auf die Anfänge der Frauenfelder Stahlbaufirma Tuchschmid, die er während fast 30 Jahren führte und trotz Rückkehr nicht mehr vor dem Konkurs retten konnte. Mit dem Ende der 170-jährigen Firmengeschichte Ende 2019 gingen 100 Arbeitsplätze verloren.

Beim Museumshäppli im Historischen Museum Thurgau fokussierte Nägeli auf die Zeit vor dem jähen Ende, auf die Anfänge, auf die glorreichen Zeiten der ehemaligen Frauenfelder Traditionsfirma, nachdem Petra Hornung ihn den rund 90 interessierten Gästen im und vor dem dicht gedrängten Gerichtsherrensaal im Schloss Frauenfeld vorgestellt hatte. Sie sprach von «kühnen Stahl-Glas-Konstruktionen mit internationalem Renommee». Er sprach von Jakob Tuchschmid (1858–1909), der den Anfang der Erfolgsgeschichte schrieb.

Nach der Gründung einer Schlosserei in Thundorf erfolgte der Umzug nach Frauenfeld, eben «dem Zentrum des wirtschaftlichen Geschehens». An der alten Thundorferstrasse vis-à-vis der heutigen Bäckerei Stähli produzierte Tuchschmid beispielsweise Öfen für Haushalte.

Wohnhaus mit Werkstatt an der Thundorferstrasse 15 um 1910. Bild: PD

Blick in die Werkstatt an der Thundorferstrasse 15 um 1910. Bild: PD

Ein plötzliches Ende nahm Tuchschmids Leben 1909 im Alter von lediglich 51 Jahren, nachdem er an Tuberkulose erkrankt war. Dasselbe Schicksal erfuhr seiner Frau Rosine drei Jahre später, weshalb die älteste Tochter Rosa 21-jährig die Zügel übernehmen musste. Nägeli sagte:

«Es galt bei der Firma Tuchschmid also schon damals Frauenpower.»

Richard Nägeli referiert im Historischen Museum vor allem über besondere Glasbauten der Firma Tuchschmid. Bild: Samuel Koch

Das habe er sich auch während seiner Zeit als Geschäftsführer zu Herzen genommen, sagte Nägeli und zeigte sich erfreut, mit Annemarie Tuchschmid eine Vertreterin der letzten Generation der Firma Tuchschmid unter den Zuhörerinnen und Zuhörern im Schloss zu wissen.

Eigens entwickelte Systeme

1927 erfolgte unter der Führung von Walter Tuchschmid (1893–1963) der Umzug in die Bleiche, beim heutigen Coop Schlosspark. Dank Aufträgen wie fürs Glasdach am Hauptbahnhof Zürich stiegen Umsatz, Gewinn und Kundenwünsche gleichermassen. «Wir waren immer sehr kundenspezifisch tätig», sagte Nägeli. So wie mit den neu entwickelten Aluprofilen, welche im Schaufenster des 1454 erbauten Altstadthauses «Goldener Adler» Frauenfeld (heute: PKZ) eingebaut wurden.

Schaufenster mit neu entwickelten Aluminiumprofilen am Haus «Goldener Adler» Frauenfeld. Bild: PD

Die im Jahre 1927 bezogene Werkhalle in der «Bleiche», ehemalige Automontagehalle der Firma Martini, wo heute der Coop Schlosspark steht. Bild: PD

Unter Walter J. Tuchschmid (1920–2010) in vierter Generation entwickelte die Firma weiter eigene Systeme für den Bau von Stahl-Glas-Konstruktionen, unter anderem für die Shedverglasung der Firma Model in Weinfelden, fürs Sulzer-Hochhaus in Winterthur oder fürs Nestlé-Verwaltungsgebäude in Vevey. Nägeli sagte:

«Das war eine Zeit, als Unternehmen Freude daran hatten, dass jemand etwas macht, zumindest bis zur Öl-Krise.»

Das Know-how im Stahl- und Glasbau stieg. Tuchschmid behauptete seinen Platz in der Nische, ganz bewusst, weil eine Serienproduktion hohe Investitionen und hohe Umsätze vonnöten gemacht hätte, um mit der Konkurrenz mitzuhalten, sagte Nägeli.

Expansion nach Deutschland und auf die Insel

Nach und nach kamen lukrativere Aufträge hinzu, mit dem Postautodeck in Chur, aber auch im Ausland mit der Landesbank in Hannover oder dem Hurlingham Club in London. Nägeli lobte die filigranen Konstruktionen und sagte: «Das Geschäft im Ausland half uns, konkurrenzfähig und fit zu bleiben.» Wer glaubt, Tuchschmid habe mit der Zeit nur noch Prestige-Objekte gebaut, der irrt. Es sind aber vor allem die Grossprojekte, die Nägeli und der Öffentlichkeit gerne in Erinnerung bleiben. Speziell erwähnt Nägeli die Royalbox für die Pferderennbahn in Ascot mit schusssicherem Glas, das man herunter lassen konnte. Nägeli sagte:

Königin Elisabeth II. und ihr Prinz Philip während des Pferderennens in Ascot im Juni 2011. Bild: AP/Alastair Grant

«Wir haben in unserer Firma unter strengster Geheimhaltung Sprengstoff-Untersuchungen durchgeführt.»

Wieder wirkte sich die Strahlkraft der weltweiten Arbeit auf die Auftragsbücher in Frauenfeld aus, mit weiteren renommierten Stahl- und Glasbauten. Nach dem schier unmöglichen Bau der imposanten 40-Meter-Skulptur auf der Kathedrale in Belfast – dem Spire of Hope, dem Turm der Hoffnung – zu Gedenken der Freiheitsbewegung in Nordirland habe der dortige Abt zu Nägeli gesagt: «Niemand sonst auf der Welt hätte das für uns gebaut.» Selbst wenn Tuchschmid offenbar doppelt so viel verlangte als die Konkurrenz.

Trotz weiterer Prestigeprojekte wie dem Baldachin am Bahnhof Bern oder der neuen Ankunftshalle am Bahnhof St.Gallen geriet die Traditionsfirma nach der Geschäftsübergabe 2012 in Schieflage, was im Dezember 2019 wegen fehlender Liquidität im Konkurs mündete.

Im Dezember 2019 zogen dunkle Wolken auf: Die Tuchschmid AG meldete Konkurs an, womit über 100 Personen ihre Stelle verloren. Bild: Andrea Stalder

