Traditionsunternehmen «Die Chinesen lassen uns unsere unternehmerischen Freiheiten»: Trinkflaschenherstellerin Sigg baut ihren Produktionsstandort Frauenfeld aus Mehrere Millionen Franken will die Sigg Switzerland Bottles AG in ihren Hauptsitz im Frauenfelder Walzmühleareal investieren. Als Werbeikone dient ihr Klimaaktivistin Greta Thunberg, ohne Zutun des Traditionsunternehmens. CEO Adrian Meili sagt: «Wir hatten nie Kontakt mit Greta Thunberg.» Samuel Koch 18.12.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sigg-CEO Adrian Meili in der Produktion in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Klack. Klack. Klack. Im Sekundentakt entlässt das Förderband Flasche um Flasche, bedruckt mit flippigem Einhornmuster. Was mit einem Rohling aus Aluminium im Fliesspressverfahren mit 600 Tonnen Druck kalt verformt wird, endet wenige Meter daneben in der Kontrolle und der Verpackung.

Deckel drauf und dann endet die Produktionsstrasse für diese Kindertrinkflaschen der Sigg Switzerland Bottles AG. Von ihrem Hauptsitz in Frauenfeld aus exportiert sie jährlich mehrere Millionen Flaschen in allen Formen und Farben in alle Welt.

Vor der Verpackung müssen die Kinderflaschen mit Einhornaufdruck durch die Kontrolle von Hand. Bild: Reto Martin

Jetzt will das Traditionsunternehmen, das seit 1917 an der Walzmühlestrasse in Frauenfeld domiziliert und seit 2016 im Besitz der chinesischen Haers-Gruppe ist, seinen Produktionsstandort mit Investitionen von fünf bis sieben Millionen Franken stärken. In der Wirtschaftssprache heisst das dann: «Modernisierung, Ausbau der Kapazitäten und optimierte Umweltbilanz.»

Züglete vom Nachbargebäude in die eigene Halle

Sigg-CEO Adrian Meili, der die unternehmerischen Geschicke seit 2017 leitet, führt durch die Büroräume, die Produktion und durchs Lager. Mitarbeitende grüssen ihn, man kennt sich und pflegt einen persönlichen Kontakt. Die Produktion befindet sich im benachbarten Gebäude der Versandapotheke Zur Rose. Und genau von dort muss sich die Trinkflaschenherstellerin bis 2024 zurückziehen, weil Zur Rose wächst und ihre Flächen dann selber benötigt. Meili sagt:

Adrian Meili, CEO Sigg Bottles AG in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

«Das ist unsere Chance, uns für die Zukunft fitter zu machen.»

Stetig wächst auch die Sigg, obschon Meili keine nackten Zahlen nennen will. Einen Geschäftsbericht sucht man auf der Website jedenfalls vergebens. Das sei mit China so abgemacht, wegen der Konkurrenz.

Mit den jetzigen Investitionen will die Sigg also nichts anderes, als die Produktion vom Nachbarn ins eigene Gebäude zügeln. Zudem stehen vereinzelt kleinere bauliche Anpassungen bevor. Denn laut Meili sei das Lager, das sich über drei Etagen erstreckt, überdimensioniert. Zudem führt Sigg in Deutschland, Grossbritannien oder den USA weitere Lagerbestände. Meili sagt:

«Gleichzeitig mit dem Umsatz wollen wir die Effizienz steigern, denn die Absatzmärkte sind da.»

Meili spricht von Europa, Asien und den USA. Die Aluminiumflaschen, die rund die Hälfte des Absatzes ausmachen, produziert Sigg ausschliesslich in Frauenfeld.

Geschäftsführer Adrian Meili und Marketingchef René ab Egg begutachten eine frisch produzierte Aluflasche. Bild: Reto Martin

Gleichzeitig mit den Investitionen will sich das Unternehmen in der Umweltbilanz verbessern. «Wenn die Produkte für Nachhaltigkeit stehen, sollte das auch in den Produktionsschritten verinnerlicht werden», sagt Meili. Das betreffe verschiedene Aspekte wie die zukünftige Fotovoltaikanlage, die Verbesserung einzelner Schritte beim Einbrennen der Farbe oder das Ziel, den Ausschuss zu verringern.

Chinesen gewähren unternehmerische Freiheiten

Seit der chinesischen Übernahme vor über vier Jahren habe sich nicht viel verändert, meint Meili. «Sie setzen auf Kontinuität und auf die Swissness», fügt er hinzu. Nur so lasse sich die Glaubwürdigkeit gegenüber der Kundschaft bewahren. Die Investoren hätten grosses Interesse, dass der hiesige Produktionsstandort eigenständig bleibt. Meili sagt:

«Sie lassen uns unsere unternehmerischen Freiheiten.»

Und eine Verlagerung nach China, wie vielerorts kolportiert, sei nie ein Thema gewesen. Ebenso wenig wie ein Wegzug an einen anderen Ort in Europa. Klar gebe es günstigere Produktionsorte, man wolle aber auch seinen Ansprüchen gerecht werden. Meili sagt: «Wir sind hier aufgewachsen, hier verwurzelt, und unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig.» Einige der 58 Angestellten arbeiten seit Jahrzehnten fürs Unternehmen. Die Anzahl Mitarbeitenden soll mit den jetzigen Investitionen ansteigen. Wie viele neue Stellen geschaffen werden, lasse sich aber noch nicht genau sagen.

Adrian Meili vor der Produktekollektion mit einer in Frauenfeld hergestellten «Glacier Touch». Bild: Reto Martin

Generell sei das Trinkflaschengeschäft starken saisonalen Schwankungen ausgeliefert. Umso mehr, wenn zusätzlich noch ein tödliches Virus grassiert. Die Krise habe zu einem noch stärkeren Wechselbad der Gefühle geführt, denn wie viele Firmen hängt auch der Erfolg der Sigg von Firmenevents ab. Nach einem Einbruch während des Lockdowns im Frühling mit einem schwierigen zweiten Quartal habe sich das Geschäft während der Sommermonate erholt. Meili meint:

«Es gibt verschiedene Gründe. Einer war aber sicher, dass die Leute mehr auf Wanderschaft gingen.»

Dank Covid habe sich der ohnehin schon starke Nachhaltigkeitsgedanke bei der Kundschaft akzentuiert. Die Leute kaufen bewusster, glaubt Meili.

Unbezahlbare Werbung einer Ikone

Zu verdanken hat Sigg diesen Ruf zum Teil auch Klimaaktivistin Greta Thunberg, stolze Besitzerin einer roten Sigg-Aluminium-Flasche, die notabene in der Thurgauer Kantonshauptstadt produziert wurde. So führt Thunberg ihre Sigg-Flasche an der Uno-Klimakonferenz in Madrid oder bei einer Zugfahrt durch Dänemark mit. Meili freut sich sehr über die ungewollte Werbebotschafterin und sagt:

«Wir hatten nie Kontakt mit Greta Thunberg, freuen uns aber, dass sie unsere Flaschen verwendet.»

Einen Werbevertrag jedenfalls hat Thunberg für Sigg nie unterzeichnet.

Ungewollte Werbebotschafterin: Klimaaktivistin Greta Thunberg mit ihrer Sigg-Flasche an der Uno-Klimakonferenz in Madrid. Bild: AP/Andrea Comas (Madrid, 9. Dezember 2019)

Derweil läuft die Produktion der Sigg gerade in der Vorweihnachtszeit mit gern gesehenen Firmengeschenken auf Hochtouren. Noch bevor das Geld in den Umzug der Produktion fliesst, verlässt Geschäftsführer Adrian Meili die Sigg. Er sagt: «Ich habe eine neue Stelle in Aussicht und gehe freiwillig.» An seiner Stelle übernimmt Anfang 2021 Heiner Herz. Um das Wachstum fort- und die angekündigten Investitionen in die Tat umzusetzen.