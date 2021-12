Aadorf: Christof Brütsch verkauft seit 25 Jahren Christbäume

Tradition Christof Brütsch verkauft seit 25 Jahren in Ettenhausen Christbäume In Ettenhausen gibt es für die 1340 Einwohner seit Jahren keinen Laden mehr, also nichts zu kaufen. Der Christbaumverkauf an der Rüetschbergstrasse 3 ist eine löbliche Ausnahme. Kurt Lichtensteiger 14.12.2021, 16.30 Uhr

Christof Brütsch mit einer zufriedenen und gut gelaunten Kundin. Bild: Kurt Lichtensteiger

An diesem garstigen Samstagmorgen ist eben ein Vater in Begleitung seiner zwei Kinder am Verkaufsort angekommen. Fragend stehen die Kauflustigen vor dem neu erstellten Brennholz-Hof, worin sich eine Menge Tannenbäume in verschiedener Grösse aneinanderreiht. Das Trio braucht die Objekte der Begierde nicht lange zu mustern. Und schon ist der passende Baum gefunden und wird auf das mitgezogene Leiterwägeli geladen.

Natürlich unter gütiger Mithilfe und fachmännischer Beratung von Christof Brütsch, der die Tradition des Christbaumverkaufs seit 25 Jahren ausübt. Früher noch im Auftrag der Bürgergemeinde Aadorf, seit vier Jahren als Pächter. Zweifellos ist seine Tätigkeit mit viel Erfahrung verbunden.

Aus heimischer Aufzucht

Ob trendige Nordmanntannen oder gängige Rottannen, sie alle stammen aus der nahen Region, namentlich aus den Anlagen am Heidelberg und dem Haselberg. Insgesamt sind es rund 180 Exemplare, wovon nur ein kleiner Teil zugekauft wurde.

«Jedes Jahr werden rund 200 Tännli gepflanzt, während 8 bis 9 Jahren aufgezogen und dann in einer Höhe von einem bis zweieinhalb Metern geschnitten. Auf speziellen Wunsch kann es auch ein Baum von fünf Metern sein. Pfiffige Käufer können einen Baum auf einer der zwei Anlagen schon im November anschreiben und dann zum gewünschten Zeitpunkt abholen», verrät Christof Brütsch, der auch auf die Mithilfe seiner Familie zählen darf.

Und was ist besonders beliebt? «Während die Rottannen eher von älteren Leuten bevorzugt werden, sind es heute Nordmanntannen, die vermehrt Anklang finden. Auch diese stammen aus heimischer Aufzucht, halten etwas länger und haben den Vorteil, dass die Nadeln nicht piksen», sagt der 55-jährige Schreiner im Hauptberuf.

Den Christbaumverkauf betrachtet er als eine Herzensangelegenheit, sozusagen als Hobby und eine Konzession an die lange Tradition. Von einer Bereicherung kann kaum gesprochen werden, denn die Verkaufspreise pro Baum bewegen sich lediglich zwischen 20 und 70 Franken.

Licht und Hoffnung

Und so werden dann all die erstandenen Weihnachtsbäume für einige Wochen in den Wohnzimmern oder auch im Freien stehen. Sie sind behängt mit Lichterketten, geschmückt mit Kerzen, Christbaumkugeln, Lametta, Engels- und anderen Figuren. Zur Freude der Kinder, aber auch von Erwachsenen, die damit oft Erinnerungen an eine vergangene Zeit verbinden.

Ob der typische Weihnachtsbrauch einst heidnischen oder christlichen Ursprungs ist, dürfte von untergeordneter Bedeutung sein. Vielmehr rückt in den Vordergrund, dass der grüne Nadelbaum als Symbol für neues Leben steht und die Kerzen die Hoffnung für mehr Licht verkörpern. Dies in einer düsteren Zeit, die solche sinnbildliche Zeichen brauchen kann. Und wenn dann um Neujahr die Bäume ihren Dienst versehen haben und zu Zeugen des Vergänglichen werden, entspricht dies nur der Vanitas, nämlich dass alles in diesem Leben vergänglich ist.