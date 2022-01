Auf dem Hof Rollirain sollen die Gäste im Stroh schlafen können

Tourismus Übernachten in einer Jurte: Der Hof Rollirain in Mammern investiert in Agrotourismus Rosmarie Muggli und Silvan Merki haben den Landwirtschaftsbetrieb Rollirain in Mammern übernommen. Sie möchten Schlafen im Stroh sowie Übernachten in einer Jurte anbieten. Dafür liegt bis am 27. Januar ein Baugesuch öffentlich auf. Janine Bollhalder 19.01.2022, 16.35 Uhr

Hier sollen bald Gäste schlafen: im Strohlager auf dem Hof Rollirain in Mammern. Bild: PD / Rosmarie Muggli

«Es ist die schöne Lage mit Blick über den Untersee, die uns auf die Idee gebracht hat, in den Agrotourismus zu investieren», sagt Rosmarie Muggli. Mit ihrem Partner Silvan Merki hat sie im August 2021 den Landwirtschaftsbetrieb Rollirain in Mammern übernommen. Sie möchten Schlafen im Stroh und Übernachten in einer Jurte anbieten. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis am 27. Januar öffentlich auf.