Thurgauer will charakterstarke Hotelbetriebe verbinden

Tourismus Thurgauer will individuelle und charakterstarke Hotelbetriebe verbinden Valentin Bot, Direktor der« Kartause Ittingen», präsidiert den neugegründeten Verein «Responsible Hotels of Switzerland» zur Kooperation nachhaltiger Hotellerien. Judith Schuck 27.01.2022, 04.10 Uhr

«Kartause Ittingen». PD

Pauschalurlaube sind out – Slow Travelling ist angesagt. Diese touristische Lebensform ist heute bei weitem nicht mehr nur jungen Rucksackreisenden vorbehalten, die eher mit schmalem Budget ihre eigenen Wege gehen. Gerade die Gruppe der über 45-Jährigen identifiziere sich überdurchschnittlich mit den Bedürfnissen der Millennials: Individualität, Entschleunigung und Nachhaltigkeit, sagt Jürg Schmid, ehemaliger Direktor von Schweiz Tourismus.

Schmid ist Mitinhaber der Marketing- und Kommunikationsagentur Schmid Pelli & Partner AG und moderierte die gestrige Medieninformation zur Lancierung des Vereins Responsible Hotels of Switzerland. Dass das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus an Bedeutung gewinnt, erkannte der Bund bereits. Mit der Strategie Swisstainability stellt er Betrieben ein Instrument zur Verfügung, um sich auf diesem Gebiet weiterzuentwickeln. Ziel sei es, «die nachhaltigste Destination der Schweiz zu werden». Natur soll in ihrer Ursprünglichkeit, lokale Kultur authentisch erlebt sowie regional konsumiert werden. Weg von oberflächlicher Schnelllebigkeit, hin zu mehr Wertschätzung.

Reisebranche befindet sich am Wendepunkt

Jürg Schmid unterstreicht, dass die Schweiz bereits als verantwortungsvolles Reiseland wahrgenommen wird. «Wir haben die Weichen richtiggestellt.» Auch die Online-Reiseagentur Booking.com sieht die Reisebranche an einem Wendepunkt. Zwar sei Nachhaltigkeit noch nicht das Primärwahlmotiv; zuerst kämen die Destination und weitere Auswahlkriterien, die den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen. Bei der konkreten Hotelsuche gewinne ein bewusster Umgang mit Ressourcen des Betriebs aber zunehmend an Bedeutung. Responsible Hotels of Switzerland entspreche dem Zeitgeist und dem Marktbedürfnis, so Schmid.

Präsidiert wird der Verein vom Direktor der «Kartause Ittingen» in Warth, Valentin Bot:

Valentin Bot, Direktor «Kartause Ittingen». Bild: PD

«Die Tatsachen sprechen für sich, dass es ein neues Gästebedürfnis gibt. Unsere Vision ist es, eine zusätzliche Sichtbarkeit und eine gute Plattform für die Betriebe zu stellen.»

Weltweit gebe es gut 200 Labels zur Zertifizierung für nachhaltige Hotellerie. Um hier einen Überblick zu bewahren, haben sich der Verein Ibex Fairstay und Myclimate als Partner in Boot geholt. 26 Hotels sind bereits mit im Verbund. Ziel ist es, den Bestand von 40 bis 50 zu erreichen. Die Kriterien, ob ein Betrieb aufgenommen wird, sind streng und mit einigen dieser Labels nachprüfbar. Valentin Bot hebt hervor, dass es sich vor allem um individuelle und charakterstarke Betriebe handelt, wie das GAIA Hotel in Basel. Seit 1929 als Familienbetrieb geführt, setzt es seit 2015 auf das Zero-Waste-Konzept. Auf originelle Art werden Verpackungen gemieden und Hilfsprojekte unterstützt. Die Besonderheit des Valsana Hotels in Arosa ist ein Eisspeicher, der die Wärme reguliert und hier auch sämtliche Abwärme, die in solch einem Betrieb entsteht – in der Küche, im Spa, beim Duschen und Wäschetrocknen – nutzt.

Die Philosophie der kurzen Wege

Das Baudenkmal «Kartause Ittingen» zeichnet sich allein schon durch seine Kulturgeschichte aus. Der Rückzugsraum des Klosters, Selbstwahrnehmung und die Selbstversorgung sind zentral. Mit dem Prinzip Farm-to-Table machten sie hier nichts anderes als schon die letzten 900 Jahre, sagt Bolt. Rund 200 Produkte aus Garten-, Fleisch- und Milchproduktion würden für den Gutsbetrieb, Gäste und Hofladen hergestellt. Hinter den mit dem Null-Kilometer-Logo gekennzeichneten Produkten steht die Philosophie der kurzen Wege. Selbst die Teller sind in der hauseigenen Töpferei entstanden. Die hundertprozentige Selbstversorgung schafften sie heute nicht mehr, gibt Bot zu. «Aber wo es nötig wird, dass wir zukaufen, achten wir auf möglichst regionale Produzenten.»

Auch das Personal lege heute mehr Wert darauf, in einem ressourcenschonenden Betrieb zu arbeiten, sagt der Direktor der «Kartause»: «Wir haben bedeutend mehr Praktikumsanfragen.» In Zeiten, in denen Servicepersonal zunehmend zur Mangelware wird, scheinen die nachhaltigen Hotels hier einen Vorteil zu bieten. Um die Betriebe aber in die Zukunft zu führen, müssten auch flexiblere Arbeitsmodelle in Betracht gezogen werden: Teilzeitstellen zu schaffen, um Müttern den Wiedereinstieg zu erleichtern oder Menschen, die über das Pensionsalter hinaus arbeiten möchten, dies ermöglichen zu können, habe auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, sagt Valentin Bolt.