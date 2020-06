Tourismus Organisationen bieten den Gästen kostenlose Wifi-Hotspots auf dem Bodenseeradweg Wifi-Hotspots bieten auf dem Bodenseeradweg als neues touristisches Angebot Gästen aus dem Ausland die Möglichkeit, die hohen Roaming-Gebühren in der Schweiz zu umgehen. Zehn mobile Geräte können sich gleichzeitig mit nur einem Hotspot verbinden. 13.06.2020, 04.10 Uhr

Die Hotspots kommen als handliche Geräte daher. Bild: PD

(red) St.Gallen-Bodensee Tourismus und Thurgau Tourismus lancieren kostenlose Wi-Fi-Hotspots auf dem Bodenseeradweg. Von 15.Juni bis 31.Oktober können die handlichen Geräte beim Flieger- und Fahrzeugmuseum in Altenrhein und beim Hafenrestaurant Alti Badi Kreuzlingen bezogen werden.

Das Angebot bietet vor allem ausländischen Gästen einen Mehrwert, indem sie von unlimitiertem Internet während ihres Aufenthalts in der Schweiz profitieren. So können die hohen Roaminggebühren umgangen werden. Dafür bedarf es einer kurzen Registration des Gastes beim Bezug der Geräte. Danach können sich über Wireless zehn mobile Geräte gleichzeitig mit einem Hotspot verbinden. Nach einer kurzen Prüfung erfolgt die Rückgabe der Hotspots an einer der Ausleihstationen.

Mit diesem Service erhalten Gäste und Touristen einen exklusiven Zusatznutzen und können ihre Velotour auf dem Bodenseeradweg noch entspannter geniessen. Nicht zuletzt kann mit den Hotspots auf touristische Informationen, welche vermehrt online erhältlich sind, zugegriffen werden.

Die Hotspots sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Der Schweizer Teil des Bodensee-Radweges, die Rheinroute, führt vorbei an den schönsten Plätzen am Bodensee- und Rheinufer. Nebst den zahlreichen Badeplätzen laden auch Restaurants zu einer Verschnaufpause ein.

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.thurgau-bodensee.ch/wifi.