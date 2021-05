Tour de Suisse «Ohne Zuschauer und ohne Attraktionen»: Vor Startwochenende in Frauenfeld rufen die Organisatoren dazu auf, die Rennen zu Hause am TV-Bildschirm zu verfolgen Am 5. und 6. Juni startet die Tour de Suisse mit drei Etappen in Frauenfeld. Zwei Rundkurse absolvieren die Frauen, ein Zeitfahren die Männer. Die Veranstalter bitten die Fans, zu Hause zu bleiben. 19.05.2021, 11.58 Uhr

Start zur Etappe der Tour de Suisse 2018 auf der Frauenfelder Allmend, dem letzten Besuch der Schweizer Radrundfahrt im Thurgau. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, 10. Juni 2018)

(sko) Der erste Grossanlass in der Region Frauenfeld seit fast anderthalb Jahren ist in Sichtweite. Am Wochenende des 5. und 6. Juni gastiert die Tour de Suisse in Frauenfeld, nachdem der letztjährige Tourstart noch pandemiebedingt hat abgesagt werden müssen. Tour-Direktor Olivier Senn freut sich gleichermassen auf die bevorstehenden Rennen wie das lokale OK um dessen Präsidenten Anders Stokholm. Denn nebst dem Rennauftakt der Herren mit dem Zeitfahren am Sonntag starten am ersten Juniwochenende auch zwei Frauenrennen in Frauenfeld.