Erweiterter Suizid nicht ausgeschlossen: 38-jähriger Vater und zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren in Eschenz tot aufgefunden

Am Sonntag wurden in einer Wohnung in Eschenz ein 38-jähriger Mann und seine zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren tot aufgefunden. Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem Tötungsdelikt aus.