Tötungsdelikt Er verschwand nach einem ominösen Anruf und seine Leiche war entblösst: Polizei enthüllt Details zum Toten vom Barchetsee Seit 14 Jahren beschäftigt der Leichenfund vom Barchetsee die Kantonspolizei Thurgau. Nun bringt die Sendung «Aktenzeichen XY» neue Hinweise. Einer davon betrifft den Betonblock, mit dem die Leiche beschwert wurde. Rene Laglstorfer Jetzt kommentieren 18.03.2022, 17.00 Uhr

Dieses Bild nahm die Kantonspolizei am 14. Dezember 2007 auf: Einen Tag nachdem die Leiche neben dem Badesteg entdeckt worden war. Bild: Kapo TG/PD

5,32 Millionen Menschen waren am Mittwochabend im ZDF dabei, als der seit 2007 ungelöste Mord am 27-jährigen Ägypter Karm Ahmad in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» in Spielfilmszenen gezeigt wurde. Demnach war Karm Ahmad mit der gebürtigen Deutschen Veronica M. verheiratet, die 27 Jahre älter war als er. Gemeinsam wohnten sie in einer Gemeinde in der Nähe von Schaffhausen. Doch der Ehemann soll immer wieder für einige Tage und Nächte «mit Freunden» unterwegs gewesen, ausser Chauffeur-Diensten aber keiner geregelten Arbeit nachgegangen sein. Jedoch züchtete er kleinere Mengen an Cannabis bei sich zu Hause, wie die Kantonspolizei Thurgau später entdeckte – wohl für den Eigengebrauch.

Karm Ahmad wurde am 10. Dezember 2007 zuletzt lebend gesehen. Bild: Kapo TG/PD

Am 10. Dezember 2007 war Karm Ahmad mit zwei Freunden in einem Lokal in Schaffhausen etwas trinken, als er einen ominösen Anruf von einer drei Kilometer entfernten Telefonzelle erhielt, wie die Kripo später auswerten konnte. Obwohl er gerade noch eine Runde bestellt hatte, verliess er seine Freunde, ohne ihnen zu sagen, wen er wo so eilig treffen müsse. Kurz darauf verschwand sein Handy – ein schwarzes Nokia – aus dem Mobilfunknetz; bis heute ist es nicht mehr aufgetaucht.

Fundort ist wahrscheinlich nicht Tatort

Drei Tage später, am 13. Dezember 2007, entdeckte der Pächter des etwa 15 Kilometer von Schaffhausen entfernten Barchetsees einen mit einem Betonblock am Seegrund festgebundenen Leichnam. Für die Polizei irritierend ist, dass die Hose heruntergezogen und Oberbekleidung nach oben geschoben waren – vielleicht um das Opfer zu entwürdigen.

Der Barchetsee liegt in der Nähe von Oberneunforn und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Bild: PD

Nach einer Obduktion stand fest, dass Karm Ahmad durch mehrere Schüsse gestorben war. Am See fand die Polizei jedoch keine Blutspuren und auch keine Patronenhülsen, weshalb sie davon ausgeht, dass der Tatort woanders war und mindestens zwei Personen beteiligt gewesen sein müssen, da vom Parkplatz bis zum See auch keine Schleifspuren gefunden wurden.

Mitwisser müssen keine Strafe fürchten

«Wir gehen davon aus, dass es mehrere Leute gibt, die wissen, was passiert ist – diese Mitwisser wollen wir ansprechen», sagte Martin Sigg, Chefermittler der Kantonspolizei Thurgau, in der Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst». Er bat alle, die Karm Ahmad kannten und sich noch nicht gemeldet haben, um Hinweise. Hinzu komme, dass Mithelfer, die bei der Beseitigung des Leichnams geholfen haben, keine strafrechtliche Verfolgung mehr fürchten müssten. Sigg sagt:

«Die Störung des Totenfriedens ist bereits verjährt. Mitwisser und Helfer könnten sich bei uns melden, ohne eine Strafe befürchten zu müssen.»

Nach der Ausstrahlung des Mordfalls gingen wie bereits gemeldet etwa 80 Hinweise bei den deutschen und Schweizer Ermittlern ein, darunter auch ein «interessanter», meint die Polizei. Demnach soll sich eine Person gemeldet haben, die Informationen über die Herkunft des Betonblocks liefern konnte, mit dem der Leichnam am Grund des Barchetsees beschwert war. «Wir sind jetzt mit Hochdruck daran, alle Hinweise auszuwerten», sagt Matthias Graf von der Kantonspolizei Thurgau. Vorerst bleibt das Motiv unklar und der Mordfall weiter ein Rätsel.

Betonblock als Anhaltspunkt Mit diesem Betonblock wurde das Opfer beschwert und im Barchetsee versenkt. Bild: Kapo TG/PD Der 30 Kilogramm schwere Betonblock, mit dem der getötete Karm Ahmad im See versenkt wurde, ist 85 Zentimeter lang, 16 Zentimeter breit und 9.5 Zentimeter hoch. Auf einer Längsseite ist eine mit dickem schwarzem Filzstift übermalte Stelle sichtbar, daneben wurde von Hand notiert: «2 Stk». Gemäss Kantonspolizei werden solche Betonelemente beispielsweise im Garten- oder Strassenbau verwendet. Abklärungen bei entsprechenden Firmen kurz nach dem Leichenfund blieben aber ergebnislos.

