Tobel-Tägerschen Ein Bau sucht seinen Zweck: Freisitz Tägerschen wird Forum der Baukultur und des Handwerks Die Denkmal Stiftung Thurgau hat den imposanten, aber damals maroden Bau im Jahr 2013 erworben, vor dem drohenden Abbruch gerettet und seither insgesamt über 3,3 Millionen Franken in seine Erhaltung investiert. Heute ist der Freisitz in seiner Substanz gerettet und soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Olaf Kühne 17.12.2021, 16.35 Uhr

Statttlich thront der Freisitz am Tägerscher Orsteingang. Bild: PD

Seit nunmehr acht Jahr ist die Denkmal Stiftung Thurgau mit dem Freisitz in Tägerschen beschäftigt. Mit viel Akribie und noch mehr Herzblut sind die Beteiligten um Präsident und alt Gemeindeammann Roland Kuttruff mit der Restaurierung des historischen Baus zugange.

Was man mit dem markanten Gebäude am Tägerscher Ortseingang anfangen könnte, darüber herrschte lange Zeit Unklarheit. Einst hiess es, man wolle Wohnungen einbauen. Vor drei Jahren, anlässlich einer Baustellenbesichtigung, lautete die Ansage dann: Man will verkaufen und die Nutzung den künftigen Eigentümern überlassen.

Denkmalpfleger Ruedi Elser und Stiftungspräsident Roland Kuttruff besichtigen 2018 die Baustelle. Bild: Olaf Kühne

Wie Kuttruff nun mitteilt, ist man auch von diesem Vorhaben wieder abgerückt. Bereits im Mai wurde in Weinfelden der Freundeskreis Freisitz Tägerschen mit sieben Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben. Die Liegenschaft Freisitz Tägerschen bleibt im Besitz der Denkmal Stiftung Thurgau. «Der Freundeskreis wird die zukünftige Nutzung vorantreiben und die dafür erforderlichen baulichen und organisatorischen Massnahmen durchführen», schreibt Kuttruff.

Aussen sieht der Freisitz ziemlich fertig restauriert aus. Bild: PD

Entstehen soll «ein Haus für das hochwertige Handwerk, zum Arbeiten, lernen, temporär Wohnen und für Veranstaltungen». In Arbeitsgruppen werden aktuell Projektpläne mit Kostenschätzung, betriebliche Fragestellungen, künftige Aktivitäten, ein Finanzierungsmodell und ein Konzept Öffentlichkeitsarbeit erstellt. Diese Arbeiten werden von den Gründungsmitgliedern als Kerngruppe ehrenamtlich wahrgenommen.

Spektakuläre Bilder bot 2015 die Renovierung des Dachstuhls. Bild: PD

Das Gebäude soll weitgehend im derzeitigen «Zwischenstand» belassen werden. «Schichten und Geschichten bleiben ablesbar, der Charme und die starke Ausstrahlung des Umbauzustands bleiben erhalten», schreibt Kuttruff hierzu. «Weitergebaut wird maximal pragmatisch, kostengünstig, etappierbar und reversibel.»

Die Aufgaben des Freundeskreises sind eine spannende Herausforderung, ist Kuttruff überzeugt. Zur gezielten Ergänzung des Freundeskreises werden weitere interessierte Persönlichkeiten gesucht, die das Projekt ideell und finanziell unterstützen. Laufend aktualisierte Informationen zum Freundeskreis und zum Projektfortschritt sind auf www.freisitz.tg und www.denkmalstiftung-thurgau.ch zu finden. (red/kuo)