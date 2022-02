Tobel «Schwierige Situation, aber Resultat ist zu akzeptieren»: Kirchgemeinde sucht nach der Abwahl von Pfarrer Leo Schenker nach Lösungen – ein Gespräch nach dem Gottesdienst vom Sonntag Zeit der Erneuerung: Die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Tobel haben vor einer Woche ihren langjährigen Pfarrer abgewählt. Die Amtszeit des 58-jährigen Leo Schenker in Tobel endet damit Ende Juli. Kirchenpräsident Norbert Weber und Pfarrer Leo Schenker sind nach dem Gottesdienst Red und Antwort gestanden. Manuela Olgiati Jetzt kommentieren 20.02.2022, 18.30 Uhr

Kirchenpräsident Norbert Weber und der abgewählte Pfarrer Leo Schenker vor der Katholischen Kirche Tobel. Bild: Manuela Olgiati

Es war eine gehaltvolle Predigt, die Pfarrer Leo Schenker am Sonntag in der Kirche Tobel hielt. Mit launigen Worten ging er auf den Frühling, die Zeit der Erneuerung ein. Es ging um die Zuwendung zu Gott und dem Verzeihen. Doch manchmal brauche es neue Wege. Gegen 50 Besucherinnen und Besucher nahmen teil. Ein Besucher sagte:

«Die Stimmung unter den Kirchbürgern ist gespalten. Für mich persönlich ist eine Abwahl eines Pfarrers kaum fassbar.»

Schenker ist seit 22 Jahren Pfarrer in der Kirchgemeinde Tobel tätig. Am Abstimmungssonntag vor einer Woche wählten die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Tobel, zu der auch Affeltrangen, Märwil, Buch, Zezikon, Braunau, Kaltenbrunnen und Tägerschen gehören, ihren langjährigen Pfarrer ab. Möglich wurde diese Abwahl durch die Systemumstellung zum neuen Landeskirchenrecht im Kanton Thurgau. Nur etwas mehr als Drittel, also 39 Prozent aller Stimmberechtigten, stimmten an der Urne für Schenker, womit dessen Amtszeit Ende Juli endet.

Im zwischenmenschlichen Bereich umstritten

Kirchenpräsident Norbert Weber weiss, dass Pfarrer Schenker im zwischenmenschlichen Bereich umstritten ist. Weber gibt im Gespräch zu bedenken, dass Schenkers direkte Art nicht überall goutiert wird – mit entsprechendem Wahlresultat. Pfarrer Schenker sagt:

«Das Wahlresultat ist zwar formal korrekt, aber nicht inhaltlich im Sinne einer Abwahl.»

Leo Schenker, abgewählter Pfarrer der Kirchgemeinde Tobel. Bild: Manuela Olgiati

Dabei verwies Schenker auf das kanonische Weltkirchenrecht (CIC). Nach dem Gesetzbuch der katholischen Kirche sei ein kanonisch eingesetzter Pfarrer in der Funktion mit einem staatlichen Beamtenstatus auf «Lebenszeit» vergleichbar. Viel mehr wollte Schenker nicht sagen.

An anderen Stellen des Bistums Basel

Das Abstimmungsresultat habe klar gezeigt, dass die Mehrheit der Kirchbürger Pfarrer Schenker nicht mehr wolle, meint Kirchenpräsident Weber. Und er sagt weiter:

«Für den Pfarrer ist das eine schwierige Situation. Das Resultat der Kirchbürger akzeptieren wir jedoch ganz klar.»

Norbert Weber, Kirchenpräsident Tobel. Bild: Manuela Olgiati

Nun gehe es an die Planung. Weber betont, dass es neue Lösungen brauche. Andiskutiert war bereits einmal, dass sich Tobel dem Pastoralraum Nollen-Lauchetal-Thur anschliessen könnte. Nun suche man Gespräche mit dem Kirchgemeinderat von Tobel, der Katholischen Landeskirche rund um Präsident Cyrill Bischof sowie dem Bistum Basel.

Bei den Gesprächen mit Basel denkt Weber an Lösungen, die den Pfarrer an anderen Stellen weiterbringen könnte. Weber sagt aber auch, dass man in öffentlichen Ämtern nie alle Menschen zufrieden stellen kann. «Der Mensch und seine Haltung stehen immer im Zentrum.»

