TKB-Millionen «Haben auf ein faires Verfahren gehofft»: Verein Pro Dampfer kritisiert Kanton für Bewertung der empfohlenen Projekte Dampferfreunde lassen Dampf ab: Die Initianten des geplanten Schaufelraddampfers für die Region Untersee und Rhein sind enttäuscht. Sie fordern eine Nachbesserung und haben einen Plan, wie sie das Ruder noch herumreissen wollen. Samuel Koch 06.05.2021, 05.25 Uhr

Visualisierung des Schaufelraddampfers vor Stein am Rhein. Bild: PD

Mit seinen Enkeln für eine Fahrt aufs Dampfschiff steigen: Diesen Traum hegt Raimund Hipp, der soeben Grossvater geworden ist. Umso betrübter ist er, dass es die Pläne von Pro Dampfer mit Sitz in Mammern für einen ökologischen Schaufelraddampfer auf Untersee und Rhein in der Bewertung der Projektgruppe des Kantons für die Verteilung der über 120 TKB-Millionen nicht auf die Liste der 14 bestplatzierten Projekte geschafft haben. «Wir haben auf ein faires Verfahren gehofft», sagt der Präsident des Vereins Pro Dampfer.

Ins gleiche Horn bläst Hansjörg Lang, Verwaltungsratspräsident der nicht gewinnorientierten Pro Dampfer AG. Der alt Gemeindepräsident von Mammern zeigt sich enttäuscht, dass die Region Untersee und Rhein leer ausgeht. Dabei handle es sich beim CO 2 -neutralen Schaufelraddampfer, der durch eine Dampfmaschine mit Pellets angetrieben werden soll, um ein Leuchtturmprojekt für die ganze Region. Lang sagt:

«Bei fairer Beurteilung müsste unser Projekt an der Spitze des Klassements liegen.»

Hansjörg Lang, Verwaltungsratspräsident Pro Dampfer AG. Bild: Samuel Koch

Lang und Hipp sind sich bewusst, dass die jetzige Bewertung nicht in Stein gemeisselt ist. Zudem sind sie sich der schwierigen Situation bewusst und wollen nicht andere Projekte schlechtreden. Trotzdem können sie sich mit dem 24. Rang für das Gesuch ihres Vereins Pro Dampfer für die beantragte Fördersumme von acht Millionen Franken schlecht anfreunden.

«Verwechslung von Eiern und Birnen»

Das Problem ist für Lang und Hipp rasch erkannt, denn seit der Reorganisation der Bezirke vor rund zehn Jahren habe die Bedeutung der Region Untersee und Rhein im Kanton verloren. «Es gibt kaum noch Vertretungen aus dieser Region im Grossen Rat», sagt Lang. Er kennt diese Mechanismen, politisierte er doch 26 Jahre als freisinniger Kantonsrat an vorderster Front mit. Für Hipp gibt es bei der Bewertung der Projektgruppe einen Haken. Man könne nicht Eier mit Birnen verwechseln. Er sagt:

«Ich glaube an die Objektivität der Projektgruppe, aber sie hat einen eingeschränkten Sichtkreis.»

Raimund Hipp, Vereinspräsident Pro Dampfer. Bild: Samuel Koch

Er stört sich daran, dass alle Mitglieder der Projektgruppe aus der Verwaltung kommen, wo er selbst lange tätig war, nämlich im kantonalen Amt für Raumentwicklung.

Bedeutung über Region und Kanton hinaus

Insgesamt kritisieren die Dampferfreunde, dass es aus ihrer Sicht nur wenige innovative Projekte unter die Top 14 geschafft haben. «Viele Projekte gehören zu staatlichen Aufgaben des Kantons», moniert Hipp. Mit einzelnen Noten der fünf Bewertungskriterien sind er und Lang unzufrieden, etwa, was sowohl die kantonale Bedeutung als auch die überregionale Ausstrahlung anbelangt. «Der Kreis der Aktionäre und Vereinsmitglieder reicht bis in die Innerschweiz», steht im schriftlichen Dokument, das der Verein Pro Dampfer beim Regierungsrat eingegeben hat. Rund 1500 Mitglieder sind es bisher, viele auch aus dem angrenzenden Kanton Schaffhausen.

Die Bewertung bei der Finanzierung wirft an Untersee und Rhein ebenfalls einige Frage auf. Von den geschätzten Gesamtkosten von 12 bis 14 Millionen Franken für den ökologischen Schaufelraddampfer – dem ersten auf Untersee und Rhein seit der «Schaffhausen» 1967 – stünden rund 8,5 Millionen Franken Eigenkapital der Dampferfreunde bereit, rechnen Lang und Hipp vor. Letzterer sagt:

«Wir wollen ja nicht, dass der Kanton unser ganzes Projekt finanziert.»

Die Präsidenten mit einer Visualisierung und Unterlagen in Mammern: Hansjörg Lang, Verwaltungsratspräsident der Pro Dampfer AG, sowie Raimund Hipp, Präsident des Vereins Pro Dampfer. Bild: Samuel Koch

Das Vermögen der AG liegt derzeit bei einer knappen Million. Nebst Spenden von rund 300'000 Franken rechnen die Dampferfreunde mit zwei Millionen aus einem Crowdfunding und weiteren fünf Millionen von Stiftungen. Diese Beträge seien aber auch abhängig davon, ob TKB-Gelder fliessen.

Holzbrücke bei Diessenhofen noch ungelöst

Das bis jetzt verfügbare Geld fliesst in die Planung. Denn an der technischen Machbarkeit arbeiten die Dampferfreunde noch. Zwar haben eine Studie und Tests gezeigt, dass ein mit Pellets betriebener Dampfer mit 250 bis 300 Personen an Bord auf Untersee und Rhein manövrieren kann. Noch aber fehlt eine Lösung, um die Holzbrücke bei Diessenhofen zu passieren. «Wir arbeiten daran», sagt Hipp. Für Diskussionen über die notwendigen Fahrfähigkeiten der Kapitäne oder eine allfällige Zulassung des Bundesamtes für Verkehr sei es noch zu früh.

Auf dieser Visualisierung passiert der Schaufelraddampfer rheinaufwärts die Diessenhofer Holzbrücke. Bild: PD

Was jetzt zählt, ist knallhartes Lobbying, wozu alt Kantonsrat Lang seine alten Kontakte spielen lassen will. Nebst persönlichen Kontakten wollen die Dampferfreunde einen Brief an alle Kantonsräte verschicken. Denn Lang und Hipp hoffen, dass sie nach der politischen Diskussion in der definitiven Rangliste noch nach oben klettern.

Der Regierungsrat war gestern ganztägig absorbiert. Über den Informationsdienst lässt er ausrichten, dass sich die Arbeitsgruppe bei der Beurteilung an das Grundlagenpapier gehalten habe. «Der Regierungsrat empfiehlt dem Grossen Rat, bei dem das Geschäft nun liegt, auf dieser Basis ein Gesamtpaket zu schnüren, das die regionale Verteilung der Projekte im Kanton, die Höhe der Fördersumme, die Projektreife oder die Abwägung von Projekten mit ähnlichem Inhalt gebührend berücksichtigt.»

Der Traum der Dampferfreunde lebt also weiter. Hipp sagt: «Ich würde mit meinen Enkeln schampar gern mit einem Raddampfer fahren.»