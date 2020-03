TKB-Millionen für Corona-Hilfe Die SVP Thurgau will die 127 Millionen Franken aus dem Teilverkauf der Thurgauer Kantonalbank für die Bewältigung der Corona-Krise einsetzen. Thomas Wunderlin 24.03.2020, 05.00 Uhr

Bancomat der Thurgauer Kantonalbank bei der Bodensee-Arena Kreuzlingen. Mario Gaccioli

In einer dringlichen Interpellation und einem offenen Brief an den Regierungsrat beziehen sich SVP-Fraktionspräsident Stephan Tobler und Parteipräsident Ruedi Zbinden auf den Ideenwettbewerb zur Verwendung der Millionen der Thurgauer Kantonalbank (TKB), der sich mit der aktuellen Lage erledigt habe. Unternehmen, Angestellte und Selbstständigerwerbende brauchen laut SVP Hilfe «sofort und nicht erst in Wochen, Monaten oder gar Jahren».