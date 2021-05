TKB-Millionen «Eine Chance für den ganzen Kanton»: Stadt Frauenfeld verteidigt den Markt Thurgau in der Stadtkaserne gegen Animositäten der Regionalpolitik Freude herrscht bei der Stadt Frauenfeld ob der positiven Bewertung für das eingereichte Projekt. Es besteche durch die inhaltliche Qualität, sagen die Verantwortlichen. Zugleich macht sich bei ihnen auch eine gewisse Irritation breit, weil nun der im Voraus bekannte Kriterienkatalog plötzlich in Frage gestellt wird. Mathias Frei 18.05.2021, 16.45 Uhr

So könnte es im Markt Thurgau auf dem Areal der Frauenfelder Stadtkaserne dereinst aussehen. Bild: PD/Matthias Gnehm

Auf Rang 11, förderungswürdig und vor allem auch zur Förderung empfohlen: Das ist der Markt Thurgau in der Frauenfelder Stadtkaserne im Bewertungsbericht zur Verwendung der TKB-Millionen. Eigentlich könnte es so einfach sein. Diskussionen wären gar nicht mehr nötig. Von Anfang an war der Kriterienkatalog bekannt. Ist ein Projekt besser, ist es eben besser. Bei Stadtrat Andreas Elliker als Departementsvorsteher Bau und Verkehr und Stadtbaumeister Christof Helbling ist die Freude gross, dass es das Frauenfelder Projekt unter die 14 zur Förderung empfohlenen Projekte geschafft hat. Helbling sagt:

«Der Thurgau kann sich mit dem Markt Thurgau ein Gesicht geben. Eine klare Imageaufwertung.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

Ein Markt der Ideen auf dem historischen Militärareal im Zentrum der Kantonshauptstadt, das ist der Hintergedanke der Stadt für die Umnutzung des Stadtkasernenareals. Ein Schaufenster für innovative Thurgauer Produkte und Dienstleistungen, ein Warenmarkt, aber auch ein Ort für Start-ups und die Kreativwirtschaft. Bildung respektive angewandte Forschung muss ebenso Platz haben wie eine Freizeitöffentlichkeit mit Gastronomie und Kultur. Auch eine Jugendherberge könnte in die bald 160-jährigen Mauern passen. Helbling sagt: «Die heute noch unbekannte Stadt mitten in der Stadt soll zum öffentlichen Begegnungsort werden.»

Stadtrat Andreas Elliker zum Markt Thurgau. Video: Stadt Frauenfeld/Youtube

Elliker und Helbling kommen ob ihrer Visionen ins Schwärmen. Dabei sind es gar keine Visionen mehr, sondern eine mögliche nahe Zukunft. Helbling spricht davon, die 100'000-Besucher-Grenze im Jahr klar übertreffen zu wollen. «Der Markt Thurgau wird zum Touristenmagnet», sagt Elliker. Ein Magnet für und ein Tor in den Thurgau, ergänzt Helbling.

«Kopenhagen hat Christiania, Vancouver The Island. Der Thurgau bekommt den Markt Thurgau.»

Christof Helbling, Stadtbaumeister. Bild: Andrea Stalder

Man sei mit der ETH Zürich im Gespräch betreffend Forschungsthemen wie Digitalisierung und Gesundheit. «Die Physiotherapie der Zukunft», meint der Stadtbaumeister. Und Elliker denkt an die Nahrungsmittelindustrie, die im Thurgau stark ist, und an entsprechende Innovationszellen. Ein anderes Thema sind hochwertige Arbeitsplätze, die im Markt Thurgau geschaffen werden sollen. Helbling sagt: «Junge Thurgauerinnen und Thurgauer müssen zwar ausserkantonal studieren, können aber so später wieder nach Hause kommen und hier arbeiten. Mit dem Markt Thurgau stoppen wir den Braindrain.»

Marktstadt sicher seit Anfang des 16. Jahrhunderts Das Marktwesen hat in Frauenfeld Tradition. So fand nachweislich schon im 1512 erbauten Vorgängergebäude des Rathauses reges Markttreiben statt mit Metzgerei, Schmalzerei und Kaufhaus im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss neben dem Ratssaal mit einem Kürschner und einem Tuchhändler. Auch die Armee blickt in der Thurgauer Kantonshauptstadt auf eine 160-jährige Geschichte zurück. So liess die Bürgergemeinde Frauenfeld in den Jahren 1862/63 die Stadtkaserne mitsamt Doppelreithalle und Stallungen für die Schweizerische Eidgenossenschaft bauen. Als Architekt zeichnete der bekannte Johann Joachim Brenner verantwortlich. Der Hauptbau ist denkmalpflegerisch als wertvoll eingestuft. (ma)

Regierungsrat investierte sechs Sitzungen und zwei Seminare

Aus den Partizipationserlösen der Thurgauer Kantonalbank stehen 127 Millionen Franken zur Verfügung. Dieses Geld soll in innovative Thurgauer Projekte fliessen, eben auch in den Markt Thurgau. So sieht es jedenfalls eine breit abgestützte Fachgruppe, die dafür elf Sitzungen aufwendete. Auch der Regierungsrat investierte sechs Sitzungen und zusätzlich zwei Seminare für das Thema.

Leben in der Stadtkaserne: der Markt Thurgau als Zukunftsszenario aus der Luft. Bild: PD: Matthias Gnehm

Doch seit Anfang April der «Bericht über strategische Investitionen der Partizipationserlöse TKB» öffentlich geworden ist, überschlagen sich die Ereignisse. Urheber von nicht empfohlenen Projekten bringen nun plötzlich regionalpolitische Aspekte ins Spiel und fühlen sich übergangen. Stadtrat Elliker sagt:

«Wie nun über diesen vom Regierungsrat verabschiedeten Expertenbericht diskutiert wird, ist äusserst befremdlich.»

Stadtbaumeister Helbling hat den Eindruck, dass die positiv bewerteten Projekte nun einfach wieder auf Feld 1 zurückfallen. «Nun werden plötzlich Kriterien hinterfragt. Das kann es doch nicht sein.»

Lars, Sophia und Antje vom Kinderrat zum Markt Thurgau. Video: Stadt Frauenfeld/Youtube

Qualität der Projekteingabe besticht

Stadtrat Elliker geht gleichwohl davon aus, dass der Markt Thurgau aufgrund der Qualität der Projekteingabe die gesamte beantragte Fördersumme von 40 Millionen Franken erhalten wird.

«Oder zumindest einen grossen Teil davon.»

Dass man das Stadtkasernenareal umnutze und in die Zukunft transformiere, das sei man der Frauenfelder Bevölkerung schuldig. Und der Stadtrat sagt auch, dass man einen Plan B in der Hinterhand habe. Falls der Grosse Rat Regionalpolitik höher werten würde als inhaltliche Qualität. Für die Umnutzung der Stadtkaserne rechnet die Stadt mit Investitionen in Höhe von 72 Millionen Franken. Wenn 40 Millionen aus dem TKB-Topf fliessen, kümmert sich die Stadt um die Beschaffung der Drittmittel von 32 Millionen.

Elliker sagt: «Der Markt Thurgau ist eine Offerte, eine Chance für den ganzen Kanton.» Wenn man wolle, dass in den Köpfen die Schweiz eben nicht mehr kurz nach Winterthur aufhört, müsse man den Markt Thurgau realisieren, sagt Helbling.