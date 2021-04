TKB-Millionen Bestechendes und Ausgefallenes: Eine Auswahl an Ideen, die es nicht auf die Liste empfohlener Förderprojekte schafften Gute Ideen zahlen sich aus. Nur: Was ist eine gute Idee? Auf diese Frage gibt es 95 neue Antworten. Hinter jeder einzelnen steckt die Hoffnung auf einen Förderbeitrag aus den TKB-Millionen. Das günstigste Projekt wünscht 20'000 Franken, das teuerste nimmt gleich die gesamten 127,2 Millionen Franken in Anspruch. Hans Suter 27.04.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im ersten Anlauf hat es noch nicht geklappt: Zur Erhaltung des Baudenkmals Kloster Fischingen werden 27,2 Millionen Franken aus den TBK-Millionen gewünscht. Im Bild die ehemalige Klosterbibliothek. Bild: Olaf Kühne

Das Geld stammt aus dem Verkauf von Partizipationsscheinen beim Börsengang der Thurgauer Kantonalbank (TKB), die bis dahin eine reine Staatsbank war. Genau 127,2 Millionen Franken aus dem Erlös will der Regierungsrat des Kantons Thurgau in den nächsten Jahren in Form von Förderbeiträgen in nachhaltige Projektideen im Kanton investieren. Dazu hat er einen Ideenwettbewerb für Klein- und Grossprojekte lanciert. Die Projekte sollen – kurz zusammengefasst – einen möglichst grossen Nutzen für einen möglichst grossen Teil der Thurgauer Bevölkerung entfalten.

14 Projekte in der Poleposition für Förderbeiträge

Insgesamt wurden 95 Projektideen eingereicht. Definierten Regeln folgend wurde jede einzelne Idee durch die vom Regierungsrat eingesetzte Projektgruppe bewertet und kategorisiert. Vier Grossprojekte (mehr als 2 Mio. Franken) und zehn Kleinprojekte (weniger als 2 Mio. Franken) schafften es in die Kategorie «Zur Förderung empfohlene Projektideen». Die gewünschten Förderbeiträge für diese 14 Projekte belaufen sich auf 123,35 Millionen Franken; bis auf 3,85 Millionen Franken ist der zur Verfügung stehende Betrag damit ausgeschöpft. Das auf dem 1. Platz liegende Projekt aus Hagenwil «Das einzige Wasserschloss in der Ostschweiz gilt es als Leuchtturm zu erhalten» (1,44 Mio. gewünscht) erreichte die Höchstzahl von 8,75 Punkten. Mit 7,03 Punkten liegt das Projekt «TEnU 2030 – Thurgauer Energienutzung aus dem Untergrund 2030» (30 Mio.) auf Rang 14.

Nur ein Projekt aus dem Hinterthurgau (has) Von den gesamthaft eingegangenen 95 Projektideen entfallen rund zwei Drittel auf Projektideen, die entweder gesamtkantonal sind, mehr als einen Bezirk einbeziehen oder deren Standort noch nicht klar ist. Letzteres macht die Mehrheit aus. Am meisten Projektideen wurden für die Bezirke Arbon (11) und Frauenfeld (10) eingereicht; es folgen Kreuzlingen (7) und Weinfelden (4). Für den Bezirk Münchwilen ging nur eine Projektidee ein («Zukunft Kloster Fischingen»). Von den damit zusammenhängenden beantragten rund 768 Millionen Franken an Fördersummen entfällt ebenfalls der überwiegende Teil auf Projektideen, die nicht eindeutig einem Bezirk zugeordnet werden können. Von den verbliebenen rund 230 Millionen entfällt rund ein Viertel auf den Bezirk Frauenfeld. Am wenigsten Fördergelder wurden für den Bezirk Weinfelden beantragt.

Entschieden ist aber noch nichts. Im Juni befasst sich zuerst der Grosse Rat mit der Botschaft des Regierungsrates; wohlwollend ausgedrückt wird eine lebendige Debatte erwartet. Das letzte Wort haben indes die Stimmberechtigten des Kantons an der Urne. Ihnen dürfte allerdings nur ein Gesamtpaket vorgelegt werden, das mit einem Ja angenommen oder einem Nein verworfen werden kann.

47 Projekte erfüllen die Projektvoraussetzungen

Es lohnt sich, einen vertieften Blick auf die Liste der eingereichten 95 Projektideen zu werfen. Dabei zeigt sich: 18 der 33 eingereichten Grossprojekte erfüllen die Projektvoraussetzungen; bei den Kleinprojekten sind es 43 der 62. Insgesamt erfüllen somit 61 der 95 eingereichten Projekte die Voraussetzungen des Ideenwettbewerbs.

Der Thurgauer Regierungsrat legt dem Grossen Rat die Botschaft zur Verwendung der TKB-Millionen vor. Im Bild: Regierungspräsident Walter Schönholzer spricht zum Grossen Rat, darum trägt er keine Maske. Bild: Donato Caspari

Die vier Gross- und zehn Kleinprojekte mit der höchsten erzielten Punktzahl erhielten den Status «Zur Förderung empfohlene Projektideen», 47 weitere erfüllen die Projektvoraussetzungen, haben aber weniger Punkte und erhalten dadurch den Status «Förderungswürdige Projektideen». 34 eingereichte Projekte erfüllen die Voraussetzungen nicht; sie erhalten den Status «Nicht förderungswürdige Projektideen» und scheiden aus.

Kloster Fischingen: Um einen Platz die Top 14 verfehlt

Wer sind die Verlierer der ersten Runde? Bei den Grossprojekten ist es das Projekt «Zukunft Kloster Fischingen», das mit 6,88 Punkten nur einen Rang hinter der Top 14 liegt. Der 1879 gegründete Verein Kloster Fischingen hat sich zum Ziel gesetzt, das Kloster Fischingen als Baudenkmal von nationaler Bedeutung langfristig zu erhalten. Allerdings reichen die selbst erwirtschafteten Mittel nicht mehr aus. Die Vision «Zukunft Kloster Fischingen» möchte dieses Ziel unter anderem mit 27,2 Millionen Franken aus dem TBK-Millionen erreichen.

20'000 bis 127,2 Millionen Franken (has) Mit 20'000 Franken den tiefsten Förderbeitrag wünscht der Fründeskreis Frauenfeld mit dem Projekt «Linienbus als stationäre Bar». «Mit unserem Projekt wollen wir für jüngere sowie auch ältere Personen einen Begegnungsort schaffen», schreiben die Projektverfasser. «Nebst gemütlichem Zusammensein wollen wir auch kulturellen Veranstaltungen eine Plattform bieten.» Ob zum Nachmittagskaffee, ein Sirup für unsere kleinen Gäste oder das verdiente Bier zum Feierabend: Beim Linienbus, der zur Bar umgebaut wurde, soll sich jeder und jede willkommen fühlen. Gleich die gesamten 127,2 Millionen Franken würde das Projekt «Häfeli» verschlingen. Josef Häfeli aus Affeltrangen hat als Privatperson folgende Idee eingereicht: Der maximale Agiobetrag soll in eine Stiftung eingebracht werden, welche dem Kanton Thurgau gehört. Mit dem Stiftungsgeld sollen mögliche Kantonsliegenschaften sowie Beteiligungen wie zum Beispiel an der Zuckerfabrik AG eingebracht werden. Die Liegenschaften sollen zum aktuellen Marktpreis in die Stiftung eingebracht werden. Der Liegenschaftserlös soll zur Senkung des kantonalen Steuersatzes verwendet werden.

Mit 6,81 Punkten liegt der Thurgauer Gewerbeverband mit dem Projekt «Berufsbildungscampus Ostschweiz» auf Rang 16. Mit 30 Millionen Franken aus den TKB-Millionen möchte er ein Gebäude oder einen Gebäudekomplex im Kanton realisieren, in dem mehrere branchenunabhängige Organisationen der Arbeitswelt überbetriebliche Kurse durchführen. Durch den gemeinsamen Standort sollen Synergien sowohl in der Ausbildung als auch in der Administration und Infrastruktur genutzt werden.

Zu wenige Punkte erhalten: Die Realisierung von 5000 Solarparklätzen bis 2025. Im Bild E-Tankstellen der Technischen Betriebe Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

Den 17. Rang mit 6,56 Punkten belegt eine Privatperson mit der Idee «Solarparkplätze mit Ladestationen im Kanton Thurgau bis 2025». Marco Rüegg, GLP-Kantonsrat aus Gachnang, will mit 25 Millionen Franken aus den TKB-Mitteln 5000 Solarparkplätze mit Ladestationen im Kanton Thurgau errichten – bis zum Jahr 2025. Die Idee dahinter: Den Strom dahin bringen, wo die Autos tagsüber abgestellt sind.

Drei Kleinprojekte in der Lauerposition

Auf dem 18. Platz und damit nur vier Ränge hinter dem letzten Förderplatz liegt mit 6,34 Punkten das Projekt «Schloss Luxburg». Die Stiftung für Kunst und Kultur aus Winterthur verkauft Schloss Luxburg in Egnach. Die IG Luxburg plant, das Schloss zu kaufen und in eine öffentliche Nutzung zu überführen. Die Vision und Leitidee dahinter: Das Schloss mit seinem grosszügigen Park zu einem Treffpunkt der Egnacher und zu einem Zentrum der erlebbaren, regionalen Nachhaltigkeit werden lassen. Dazu wird 1 Million Franken als Förderbeitrag gewünscht.

Auf dem 19. Rang liegen zwei Projekte punktgleich mit 6,16 Punkten: «Self-Controlled City Liner (SCCL) in Arbon» und «Jeder Quadratmeter zählt – naturnahe Bewirtschaftung von öffentlichen Flächen». Die Technische Gesellschaft Arbon (TGA) möchte zu ihrem 100-jährigen Bestehen in Arbon das Pilotprojekt eines autonom fahrenden Busses realisieren – den Self-Controlled City Liner. Mit einem zukunftsorientierten, effizienten öffentlichen Transportsystem, welches das bestehende ÖV-Angebot feinmaschig und flexibel ergänzt, soll primär die Altstadt im Sinn der «Intelligenten Mobilität» erschlossen werden, mit der Option der Ausdehnung auf Stadt und Region Arbon. Dazu werden 1,8 Millionen Franken als Förderbeitrag aus dem TKB-Millionen gewünscht.

Zu wenige Punkte erhalten: die naturnahe Bewirtschaftung öffentlicher Flächen in den Gemeinden. Leserbild: Georg Locher

Der Verband Thurgauer Landwirtschaft möchte in zwölf Gemeinden die naturnahe Bewirtschaftung von öffentlichen Flächen vorantreiben. Grünräume können laut den Projektverfassern eine hohe Vielfalt an einheimischen Wildpflanzen aufweisen und werden von der Bevölkerung als schön empfunden. Sie steigern das Wohlbefinden und sind darum entscheidend für die Lebensqualität in der Stadt, im Dorf, im Quartier. Sie bringen ein kleines Stück Natur in den Alltag und lassen uns Jahreszeiten, Pflanzen und Tiere vor der Haustüre, auf dem Arbeits- oder Schulweg erleben und beobachten. Der gewünschte Förderbeitrag beläuft sich auf 480'000 Franken.

34 Projekte wurden nicht rangiert

Die 34 als nicht förderungswürdig eingestuften Projekte erfüllen die Projektvoraussetzungen aus unterschiedlichen Gründen nicht. Sie wurden deshalb nicht rangiert. Darunter befinden sich Ideen wie ein Härtefallfonds für Kleinsiedlungen und Weiler, ein neues Seewasserwerk, ein neues Bildungszentrum für ganzheitliches Wohlbefinden und Glück, eine Thur-Flussbiografie oder ein Linienbus als stationäre Bar.

Die Berichte zur Botschaft der Regierung umfassen mehr als 1300 Seiten. Die Liste sämtlicher Projekte mit Beschreibung ist zu finden unter www.tg.ch.