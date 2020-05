«Tja, das war’s»: Motocross-WM-Läufe in

Willy Läderach wollte in Frauenfeld – ein Bild vom MXGP 2018 – hochstehenden Motorsport bieten.

Enttäuschung, ja. Und es schwingt auch Ernüchterung mit. «Trotz allem hege ich gegen niemanden einen Groll», sagt Willy Läderach. Sechs Jahre lang hat er am Projekt eines regelmässigen Motocross-WM-Laufs in Frauenfeld respektive in der Schweiz gearbeitet. Viel Zeit und noch mehr Herzblut investiert. «Tja. Das war’s.» Es gibt weder 2021 noch in den Folgejahren einen MXGP Suisse.

«Es musste ein Entscheid her, denn der Weltverband FIM und Youthstream als Vermarkter der Rennen brauchten Planungssicherheit.»

Willy Läderach, CEO MXGP Suisse AG.

Insgesamt 14 Standorte für einen internationalen Motocross-Event hat Läderach in den letzten Monaten abgeklärt – zwischen Egerkingen und Frauenfeld. Teils habe fast alles gepasst. Aber eben: nur fast. «So schnell wird es keinen Motocross-WM-Lauf mehr geben in der Schweiz», sagt der Frauenfelder Motorsport-Grandseigneur. Er könne sich jedenfalls nicht vorstellen, dass sich jemand an ein solches Projekt wage – nach den Erfahrungen, die er nun habe machen müssen. Diese Entwicklung sei bedauerlich.

«Wertschöpfung von vier Millionen für die Region»

Die Veranstalterfirma MXGP Suisse AG wird Läderach in Bälde auflösen. Man habe von Anfang an finanziell eng wirtschaften müssen. «Aber wir schliessen so ab, dass wir bei niemandem nur einen Franken Schulden haben.» Die Rennwochenenden, die in Frauenfeld-West stattfanden, hatten jeweils ein Budget von 1,5 Millionen Franken.

«Und eine Wertschöpfung in der Region von vier Millionen.»

Das sagt der 79-Jährige. Jetzt bleiben noch die Fotos, die in seinem Büro hängen, rund 30 volle Bundesordner und eine Menge schöner Erinnerungen.

Der Schweizer Lokalmatador Jeremy Seewer (links) im Fahrerlager im Gespräch. Wegen der Trockenheit spritzen Helfer Wasser auf die Rennstrecke. Am Freitag schon trainierten die Piloten der Patrouille Suisse über dem Motocross-Parcours in Niederwil. Noch sind die Stühle auf der Haupttribüne leer. Die letzten Vorbereitungen laufen. Erste Wohnwagen für MXGP kommen auf dem Gelände der Zuckerfabrik an Bilder aus dem Fahrerlager. Stijn de Kerpel und sein Sohn Jeremy sind gerade aus Belgien im Fahrerlager in Frauenfeld angekommen.

Drei erfolgreiche Durchführungen des MXGP Suisse gab es zwischen 2016 und 2018 auf der Anlage «Schweizer Zucker» bei der Zuckerfabrik Frauenfeld. Vor bis zu 35'000 Zuschauern fuhren und sprangen die weltbesten Motocrossfahrer. SRF sendete live von den Rennen, und am Himmel über Frauenfeld gab sich die Patrouille Suisse ein Stelldichein. Und ein jedes Jahr wurden Läderach und sein OK von der FIM für den bestorganisierten Motocross-WM-Lauf geehrt.

Ein paar Anwohner und die Umweltverbände

Aber der MXGP Suisse hatte auch stets seine Widersacher. Am Anfang waren es ein paar Anwohner. Später traten Umweltverbände aufs Parkett. Läderach sagt:

«Dadurch wurde der MXGP verpolitisiert.»

Für die 2019er-Ausgabe wurde ein Baugesuch nötig – das nicht genehmigt wurde. Der Weltverband und die Vermarktungsfirma hätten den MXGP Suisse 2020 gerne wieder in den Rennkalender aufnehmen wollen. Aber es sollte nicht klappen.

Es sei ihm ein Anliegen gewesen, dem MXGP in Frauenfeld oder zumindest im Thurgau eine Heimat zu geben, sagt Läderach. Doch leider sei es dort am kompliziertesten gewesen, wo Bundesbehörden involviert gewesen seien. «Bei der Standortevaluation waren uns die allermeisten Beteiligten sehr positiv gesinnt. Doch als es dann darauf ankam, wollte man sich nicht mehr an die Zusagen erinnern. Das hat mich am meisten enttäuscht.» Das Kapitel MXGP schliesst Läderach nun.

«Aber keine Angst, ich falle jetzt nicht in ein Loch.»