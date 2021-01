Tiny-bar Vom Sek-Abschlussprojekt zum Gastro-KMU: Der Frauenfelder Damian Marty hat einen Pferdeanhänger in 1200 Stunden in die kleinste Bar der Welt umgebaut Früher spielte er gerne mit Holzklötzli. Nun hat der 16-jährige Damian Marty eine mobile Gastronomie ohne Anleitung und eigenständig aus dem Boden gestampft. Seine rollende Bar, mit der er bis zu 100 Personen bewirten kann, ist betriebsbereit. Mathias Frei 04.01.2021, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In einer Scheune etwas ausserhalb von Frauenfeld hat Damian Marty an seiner mobilen Bar (im Hintergrund der Pferdeanhänger) gearbeitet. Bild: Reto Martin

Er wusste von Anfang an, dass er mehr machen wollte. Mehr, als einem Büchergestell einen neuen Anstrich zu geben, mehr, als ein Buch zu interpretieren. Das Resultat lässt sich sehen. Der Frauenfelder Teenager Damian Marty hat im Rahmen seiner Oberstufen-Abschlussarbeit einen Pferdeanhänger zu einer mobilen Bar umgebaut und ein entsprechendes Betriebskonzept erstellt. Martys Tiny-Bar soll zukünftig für Anlässe jeglicher Art zu mieten sein. Zudem sind auch fixe Öffnungszeiten an fixen Standplätzen angedacht. Der 16-Jährige hat ein Gastro-KMU erfunden. Die Tiny-Bar wäre betriebsbereit.

«Es gab Momente, da wollte ich hinschmeissen. Zum Glück hatte ich da schon zu viel Zeit in das Projekt investiert.»

Er habe in seiner Freizeit schon immer gerne Dinge geplant und umgesetzt. Jüngstes Beispiel war der Bau eines Terrariums für Rennmäuse. «Und früher habe ich gerne mit Kapla-Hölzli gespielt.» Wie man das als Bub halt so macht. Die Tiny-Bar ist aber eine ganz andere Grössenordnung.

In vier Jahren zum Schreiner Der Frauenfelder Damian Marty hat vergangenen Sommer seine obligatorische Schulzeit am Oberstufenzentrum Ost bei Klassenlehrer Christoph Keller abgeschlossen. Der initiative Teenager wird dieses Jahr 17 Jahre alt. Aktuell absolviert er das erste Lehrjahr in der Ausbildung zum Schreiner bei der Schreinerei Kunz, Frauenfeld. Nach der vierjährigen Lehre kann er sich durchaus vorstellen, noch die Berufsmaturität zu erlangen. Danach würde ihm ein FH-Studium in Architektur zusagen. Zuerst stehe aber noch die Rekrutenschule auf dem Plan, meint der junge Mann. (ma)

Am Anfang noch ohne Sonntagsarbeit

Fotoshooting von vergangenem September: So sieht die Tiny-Bar im Betrieb aus. Bild: PD/Chris Marty

In der Sekundarschulgemeinde Frauenfeld bekommen Schülerinnen und Schüler für ihr Abschlussprojekt ab einem halben Jahr vor Abschluss der obligatorischen Schulzeit einen halben Tag Zeit pro Woche, jeweils den Donnerstagnachmittag. Als Budget gibt's für die 3.-Sek-Schüler 50 Franken. Damian Marty hat ungleich mehr investiert. «Letztlich waren es wohl mindestens 1200 Arbeitsstunden.»

Und da ist die Zeit, die sein Vater Chris Marty am Projekt mitgehirnt und offizielle Belange oder Kaufverträge übernommen hat, noch gar nicht eingerechnet. «Am Anfang waren uns die Sonntage heilig, am Schluss investierte Damian fast jede freie Minute in die Tiny-Bar», erzählt Vater Chris. Er rechnet es Klassenlehrer Christoph Keller hoch an, dass sein Sohn mehr Zeit bekommen hat, um das Projekt zu einem Abschluss zu bringen.

«Mein Klassenlehrer war ganz am Anfang noch skeptisch, ob das Projekt zu stemmen sei.»

Das sagt Damian Marty. Doch dann habe Keller wohl sein Engagement imponiert. «Er sah, dass ich es schaffen kann. Und er hat an mich geglaubt und mich unterstützt.»

Beschallung von bis zu 800 Gästen möglich

Fotoshooting von vergangenem September: So sieht die Tiny-Bar im Betrieb aus. Bild: PD/Chris Marty

Im umgebauten Pferde- inklusive Begleitanhänger steckt ein komplettes Gastronomieangebot. «Aktuell brauchen wir zu viert etwa 90 Minuten für den Aufbau», erklärt Damian Marty. Mit zunehmender Routine soll das aber noch speditiver vonstattengehen. Dann steht eine Infrastruktur, dass man aktuell 100 Personen mit Getränken oder auch einem kleinen Apéro bedienen kann. Geschirr für ein mehrgängiges Essen ist derzeit für 50 Personen vorhanden. Beschallen könnte man bis zu 800 Personen. Diese Kapazitäten sollen laufend ausgebaut werden.

Wichtig ist dem jungen Gastrounternehmen die Nachhaltigkeit seines Projekts. Er setzt komplett auf Mehrweggeschirr. Auf dem Dach der Bar befindet sich eine Fotovoltaikanlage, die während zweier Tage einen autarken Betrieb zulässt.

Fotoshooting von vergangenem September: So sieht die Tiny-Bar im Betrieb aus. Bild: PD/Chris Marty

Stimmungsvolle Beleuchtung, Tische und Stühle sind auch dabei. Für die Gäste findet alles outdoor respektive unter Schirmen statt. Der Innenraum der Tiny-Bar ist das Reich des Betriebspersonals. Dort gibt es Kühlschränke, Geschirrspüler, Kochherd, Ofen, Boiler, Kaffeemaschine und vieles mehr – alles in Gastroausführung. Auch Platz für Frisch- und Abwasser hat es.

Lebensschule für einen Teenager

Fotoshooting von vergangenem September: So sieht die Tiny-Bar im Betrieb aus. Bild: PD/Chris Marty

Im Dezember 2019 reichte Damian Marty das Tiny-Bar-Projekt bei seinem Klassenlehrer ein. Ein Jahr später ist es nun betriebsbereit. Der junge Erwachsene mutierte in dieser Zeit zum Gastrounternehmer, Planer und Konzepttexter, zum Allround-Handwerker, zum Schreiner, Sanitär und Stromer. Gewissermassen eine Lebensschule, die nun weitergehen soll. Spannend waren auch die Kontakte mit dem Strassenverkehrsamt und dem kantonalen Laboratorium. Die Strassenzulassung nach dem Umbau kam Mitte November, einen halben Monat später klappte es auch mit der Gastrobetriebsbewilligung.

«Das Projekt von Damian soll in dieser unsicheren Zeit auch Motivation für andere sein.»

Professioneller Anstrich: Schriftzug der Tiny-Bar. Bild: Reto Martin

Das sagt Vater Chris Marty. Man solle nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die neue Freizeit sinnvoll nutzen. Dann könnten solche Ideen Wirklichkeit werden. Es sei nicht immer ganz einfach gewesen, so eng mit dem eigenen Vater zusammenzuarbeiten, sagt Damian Marty. «Wir haben immer wieder mal intensiv diskutiert.» Sein Vater habe bisweilen seine allzu ausgeflippten Ideen wieder heruntergeholt, ihn geerdet. Damit Damian Marty dann auch bald selber das Zugfahrzeug der Tiny-Bar lenken kann, beginnt er mit der Fahrschule, sobald er 17 Jahre alt ist.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie hier.