Gndenhof für Tiere in Oberschönau im Hinterthurgau

Tierwohl Lebensplatz in Freiheit: Auf dieser Kuh- und Ochsenpension fühlen sich 36 ehemalige Nutztiere pudelwohl Der Weiler Oberschönau in der Gemeinde Kirchberg an der Grenze zu Fischingen ist eine Idylle. Hier sagen sich nicht nur Fuchs und Hase gute Nacht, sondern auch guten Tag. 17 Menschen wohnen hier – und ehemalige Nutztiere. Ein Augenschein. Maya Heizmann 09.11.2021, 16.40 Uhr

Isabelle Dörig inmitten ihrer Lieblinge. Bild: Maya Heizmann

Isabelle Dörig kennt alle ihre Tiere mit ihrem Namen und ihrer Herkunft. Die 28 Kühe und 8 Ochsen kommen aus der ganzen Schweiz. So auch die bereits 18-jährige Maya. Sie ist eine Theaterkuh vom Lichtspieltheater in Hemmishofen, wo sie einen Strohwagen auf der Bühne ziehen musste.

Aramis, ein schöner Ochse ist der Herdenpapi, der Sängerknabe, der mit seiner lauten Stimme alle zusammenruft, wenn es abends von der Weide zurück in den Stall geht. Die Kuh Mini lernte als Kälbchen verschiedene Kunststücke. Sie gibt auf Befehl Pfote, das heisst ihren Huf. Die Zwillingskälber Janosh und Jakara gehören Roman Gull aus Frauenfeld.

Er hat sie drei Monate selbst in einem leeren Pferdestall in Gachnang versorgt. Er hat ihnen das Spazieren an der Leine beigebracht und sorgt so für Aufsehen. Nun sind sie Pensionäre bei Isabelle Dörig. Grauvieh Siona kommt vom Rigi, Gümpi mit Kalb Teddy aus Davos.

Ein würdiges Leben führen

«Jedes Tier ist einzigartig und wertvoll», sagt Isabelle Dörig. «Es hat ein Recht auf ein glückliches Leben.» Sie und ihr Mann Josef haben ihren Milchwirtschaftsbetrieb aus eigenen Mitteln Ende 2017 in eine Kuh- und Ochsenpension umgestaltet.

Derzeit beherbergt Isabelle Dörig 36 Tiere. Bild: Maya Heizmann

Für sie war dies ein natürlicher Schritt, um den Tieren ein würdiges und schönes Leben zu bieten. Jedes Tier in der Pension hat einen Besitzer, der für Kost und Logis verantwortlich ist. Von ihren 18 Kühen hat die Familie Dörig ihre Lieblingskühe Marla und Merla behalten.

Kinder unterstützen

Familie Dörig wurde beratend unterstützt von der Stiftung Stifnu.ch und tierglueck-ch.com. Leider erfuhr die Familie im April 2019 einen tragischen Zwischenfall, wobei der Landwirt tödlich verunglückte. Heute leitet Isabelle Dörig den Betrieb mit Hilfe von ihren drei Kindern und der Freundin des ältesten Sohnes. Darüber freut sie sich:

«Meine Kinder unterstützen mich in ihrer wertvollen Freizeit gerne.»

Dank der Mithilfe von lieben Menschen und kulanten Zahlungsmöglichkeiten bei anfallenden Reparaturen, konnte die Familie die letzten drei Jahre viele Hürden überspringen und alles ohne externe Finanzierung stemmen. Isabelle Dörig arbeitet zusätzlich zwölf Stunden als Lehrerin in der Primarstufe.

Um das Tierwohl zu fördern und auch die Betriebskosten zu senken, wurde im Sommer 2021 der Liegebereich von Tiefstroh in Sägemehl-Einstreu erstellt. Jetzt häufen sich die Investitionen wie ein neues Fressgitter, ein neuer Futtermischer und ein kompletter Ausstieg der Schnitzelheizung. Dafür fehlen 32'000 Franken. Für diese Investitionen wurde ein Crowdfunding errichtet.