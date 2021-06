Neue Nistkästen für Vögel im Frauenfelder Industriegebiet

Tierschutz Neue Heimat für Vögel im Frauenfelder Industriegebiet: Firma Zaunteam und lokale Vogelschützer realisieren Nistkästen Wenn ein gelernter Landwirt, der nun Zäune verkauft, auf zwei Vogelschutzexpertinnen trifft, resultieren daraus Nisthäuschen für Kleinvögel, Mauer- und Alpensegler sowie ein Wildbienenhotel auf dem Areal des Gewerbeparks Morgenstern. Die Niststandorte werden aber frühestens kommenden Frühling belegt sein. Mathias Frei 17.06.2021, 04.10 Uhr

Montage eines Nistkastens an der Aussenwand des Gewerbeparks Morgenstern. Bild: PD/Sandra Schweizer

«Walter Hübscher kam auf uns zu. Das kommt selten vor, ist aber umso erfreulicher», sagen Margrit Schilling und Sandra Schweizer vom Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld. So konnten kürzlich an der Fassade und auf dem Flachdach des Gewerbeparks Morgenstern in Frauenfeld-Ost, wo Hübschers Firma Zaunteam daheim ist, diverse Nisthilfen für Vögel und auch ein Wildbienenhotel montiert werden. Konkret sind es zehn Nisthäuschen für kleinere Vögel wie Kohlmeise und Blaumeise, Feldsperling und Haussperling, Star, Bachstelze und Hausrotschwanz. Zudem stehen nun insgesamt 13 «Wohnungen» für Mauer- und Alpensegler auf dem Dach.