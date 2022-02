Stiftung Thurgauer Tiefreunde löst sich nach 25 Jahren auf

Tierschutz In 25 Jahren 290'000 Franken verteilt: Nun löst sich Stiftung Thurgauer Tierfreunde aus Frauenfeld auf Ende 2022 auf Sich für das Wohl von Tieren einzusetzen, ist kräfteraubend. Deshalb zieht sich die Stiftung der Thurgauer Tierfreunde nach über 25 Jahren Einsatz auf Ende 2022 zurück. Die Stiftungsratsmitglieder und der Geschäftsführer hätten all die Jahre ehrenamtlich gearbeitet, damit die eingegangenen Gelder den Tieren zu Gute kämen, heisst es in einer Mitteilung. 18.02.2022, 16.05 Uhr

Auch das ist Tierschutz: ein kleiner handicapierter Hund. Bild: Britta Gut

«Alles hat ein Ende»: Diesen Titel trägt die Mitteilung der Stiftung Thurgauer Tierfreunde. Für die in Frauenfeld beheimatete Organisation ist dieses Ende auf den 31. Dezember 2022 terminiert. Geschäftsführer Kurt Sieber schreibt:

«Die Kraft für diese grosse und ehrenamtliche Arbeit geht langsam aus.»

Alle Stiftungsratsmitglieder und der Geschäftsführer hätten über all die Jahre ehrenamtlich gearbeitet, damit alle finanziellen Mittel dem Stiftungszweck zu Gute kamen. Bis Ende Jahr würden auch die Stiftungsgelder aufgebraucht sein.

Jrène Sieber-Günther, Stiftungspräsidentin. Bild: PD

Die Stiftung wurde am 27. November 1996 durch die Stifter Dagmar Senn und Kurt Sieber gegründet. Der Stiftungsrat setzte sich damals wie folgt zusammen: Stiftungsratspräsidentin Dagmar Senn, Stiftungsratsvizepräsidentin Jrène Sieber-Günther und Geschäftsführer Kurt Sieber. Am 6. Juni 2014 musste der Stiftungsrat nach dem Tode von Dagmar Senn neu besetzt werden: Stiftungspräsidentin wurde Jrène Sieber-Günther, Vizepräsidentin wurde Brigitte Hänni-Hilzinger, und als Geschäftsführer wurde Kurt Sieber bestätigt.

Tierarztkosten, Tiersteuern und Tiernahrung

In der Mitteilung heisst es, in diesen mehr als 25 Jahren seien 289’438 Franken an Unterstützungsbeiträgen ausgerichtet worden. Der Hauptstiftungszweck sei dabei immer eingehalten, nämlich die Unterstützung der Hilfeleistung für Tiere. Im Vordergrund steht die Betreiben von Tierheimen, Tierambulanzen, Tierschutzvereinen, Aktionen zu Gunsten wild lebender Tiere sowie die Bezahlung von Tierarztkosten, Tiersteuern und Tiernahrung für sozial schwachgestellte, tierliebende Menschen, damit das Tier beim Halter verbleiben kann. Das Tätigkeitsgebiet lag primär im Kanton Thurgau, aber man sei auch in der ganzen deutschsprachigen Schweiz tätig gewesen. (red)