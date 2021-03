Müssen Katzen überhaupt gebadet werden? Lisa Goldinger ist Tierärztin in Tierklinik Tezet AG in Müllheim. Sie hat regelmässig Katzen in Behandlung, deren Fell so verfilzt ist, dass sich Platten gebildet haben, die herausgeschnitten oder rasiert werden müssen. Das sei für die Katze sehr unangenehm und oft nur unter Narkose möglich. Es gehe mehr um die Fellpflege als ums Baden, meint sie. Auch Tina Rieser behandelt häufig Katzen mit stark verknotetem Fell in ihrer Kleintierpraxis Lindenacker in Eschlikon. Fellpflege sei für Langhaarkatzen Pflicht, sagen die Tierärztinnen. Aber auch eine normale Hauskatze könne mit dem Alter putzfaul werden, weil sie krank oder nicht mehr so beweglich ist. (san)