Frauenfeld Stadtingenieur Thomas Müller tritt nach 14 Jahren ab

Tiefbau und Verkehr «Sah mich nie als typischen Beamten»: Der Frauenfelder Stadtingenieur Thomas Müller sucht nach 14 Jahren eine neue Herausforderung Er verlässt das städtische Amt für Tiefbau und Verkehr im besten Einvernehmen. Seit 2008 hatte Thomas Müller das Amt des Stadtingenieurs inne, hat in dieser Zeit Frauenfeld massgeblich mitgestaltet. Dass die Ansprüche aus der Bevölkerung an sein Amt gestiegen sind, nimmt er zur Kenntnis. Er habe immer versucht, Emotionen mit Fachlichkeit und Sachlichkeit abzuholen. Mathias Frei 13.04.2022, 04.10 Uhr

Stadtingenieur Thomas Müller im Treppenhaus der Schlossmühlestrasse 7, wo das Amt für Tiefbau und Verkehr daheim ist. Bild: Reto Martin

Da hat einer ganz schön was verbaut. Rund 120 Millionen Franken hat das städtische Amt für Tiefbau und Verkehr in Thomas Müllers Ägide investiert. 270 Projekte sind seit Februar 2008 in der Finanzbuchhaltung erfasst worden. Jetzt geht Müller, Frauenfelder Stadtingenieur. Er weiss noch nicht, was er in Zukunft machen wird. Auf einer Fernwanderung will er sich Zeit nehmen für seine Zukunftsplanung, die Gedanken ordnen.

Stadtingenieur Thomas Müller auf einer Baustelle an der Talstrasse. Bild: Donato Caspari (26. März 2021)

Müller kann sich vorstellen, sich wieder vermehrt selber um Projekte zu kümmern. Dies könne auch im Bereich Projektunterstützung im Auftrag der öffentlichen Hand oder von Privaten sein. Aber vorher wird er 850 Kilometer und fünf bis sechs Wochen unterwegs sein. Er nimmt den letzten Teil des Jakobswegs nach Santiago de Compostela unter die Füsse.

Neuanfang mit 51 Jahren

Die Frauenfelder Kläranlage wird 50 Jahre alt. Verbandspräsident Thomas Müller (rechts) mit Betriebsleiter David Zimmerli (links) und Klärwerkmeister Markus Breu. Bild: Andrea Stalder (17. Juni 2019)

Am 20. April hat Müller seinen letzten Arbeitstag an der Schlossmühlestrasse 7. Das Büro räumen, die letzten Projekte übergeben. Dann ist Schluss. «Obwohl die papierlose Verwaltung gepredigt wird, sammelt sich doch einiges an Unterlagen an.» Müller feiert dieses Jahr seinen 52. Geburtstag. Das sei ein guter Zeitpunkt, nochmals etwas Neues anzufangen, neue Herausforderungen zu suchen und zu finden, sagt er. Die Verkehrsabstimmungen seien gut aufgegleist. Er gehe im besten Einvernehmen, sagt er. Man glaubt es ihm aufs Wort. Seinen Departementsvorsteher Andreas Elliker schätzt er für dessen grosses Engagement und den konstruktiven Umgang, auch mit dem Gesamtstadtrat habe er es immer gut gehabt, sagt Müller.

Vor der Sanierung der St.Gallerstrasse: Jürg Schär vom kantonalen Tiefbauamt und Stadtingenieur Thomas Müller. Bild: Andrea Stalder (19. November 2018)

Nach Stationen in der Privatwirtschaft und beim Thurgauer Amt für Umwelt kam Bauingenieur Müller am 1.Februar 2008 zur Stadt, übernahm das Amt des Stadtingenieurs. Das war kurz nach der F21-Abstimmung.

«Ich wusste schon damals, dass der Verkehr in Frauenfeld ein heisses Eisen ist.»

Müller ist der Mann von der Baustelle geblieben, obwohl er schon lange nicht mehr Bauprojekte leitet. Aber auch bis zuletzt war er gerne an der Front, besuchte Baustellen, wenn es die Zeit zuliess. Er konnte es gut mit den Strassenbauern, mit ihrer ehrlichen, teils auch direkten Art.

Eishockeyprofi und Vater zwei Kinder

Kantonsingenieur Andy Heller und Stadtingenieur Thomas Müller auf der Zürcherstrasse Ost. Bild: Andrea Stalder (30. Mai 2018)

Er habe sich nie als typischen Beamten gesehen, sagt Müller über sich, eher als Teamplayer, der im Verbund nach Lösungen sucht. Müller spielte einst beim HC Thurgau und stieg damals in die NLB auf, war zudem Captain beim EHC Frauenfeld. In Frauenfeld machte er die Schulen, danach die Lehre. Heute lebt er mit seiner Frau in Pfyn, ist Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Am meisten vermissen werde er seine Leute im Amt. Was das Fachliche anbelangt, lag Müller in den vergangenen 14 Jahren die Verkehrssicherheit sehr am Herzen. Die Sanierung der Hauptachsen bereiteten ihm immer viel Freude, aber auch die vielen Tempo-30-Zonen und Fussgängerschutzmassnahmen, die in seiner Zeit realisiert wurden, oder die Hochwasserschutzprojekte. Bei Neuerschliessungen wie in der Gertwies, in der Bsetzi oder im Alexander wiederum konnte auf der grünen Wiese geplant werden.

Präsentation der Stadtentlastungsvarianten. Stadtingenieur Thomas Müller und alt Stadtrat Urs Müller. Bild: Thi My Lien Nguyen (20. November 2017)

Unter Müller kam der regionale Radweg vor dem Volk durch. Bei der neuen Zeughausbrücke, dem dazugehörigen Kreisel und dem Wasserkraftwerk hatte er die Projektleitung noch selber inne. Es gab viele Verbesserungen im Veloverkehr, ein Fussgängerleitsystem, und dann waren da auch drei Dutzend parlamentarische Vorstösse, die unter Müller beantwortet wurden. Ganz am Anfang seiner Amtszeit entstand der Richtplan Siedlung und Verkehr. Zeitintensiv waren die vielen Planungen: nach dem Richtplan die erste Machbarkeitsstudie zur Stadtentlastung 2013, vier Jahre später die zweite Machbarkeitsstudie, das Konzept Mobilität 2030 im Jahr 2016, die Eingaben für die Agglomerationsprogramme, das Verkehrskonzept Ost und das 2021 präsentierte Gesamtbild. Und dann war Müller auch noch sechs Jahre lang Präsident des regionalen Abwasserverbands.

Sensibilisieren und proaktiv informieren

Stadtingenieur Thomas Müller auf der Zürcherstrasse Ost. Bild: Nana Do Carmo (19. Februar 2014)

Seine Arbeit sei nicht einfacher geworden, sagt Müller. Die Ansprüche würden laufend steigen. Mit einem Augenzwinkern meint er:

«Die Fussgänger denken nur an sich, die Velofahrer denken nur an sich und die Autofahrer denken nur an sich.»

Lösungen für alle seien ihm immer ein wichtiges Anliegen gewesen, sagt Müller. Gemeinsam gehe es einfacher. Auch das Sensibilisieren für die Arbeit des Tiefbaus und das proaktive Informieren über Baustellen hat er in den vergangenen Jahren forciert. Kürzlich ging ein Baustellen-Erklärvideo in den sozialen Medien online, eine Broschüre ist in Arbeit. «Die Türen unseres Amts sind immer offen», sagt Müller, «sei es für die Bevölkerung oder auch für den Gemeinderat.»

Das neue Baustellen-Erklärvideo der Stadt Frauenfeld. Video: Stadt Frauenfeld

Dass er in den vergangenen 14 Jahr im Schnitt jährlich nur eine positive Rückmeldung per Post oder E-Mail bekam, nimmt Müller zur Kenntnis. Er konnte sich immer gut abgrenzen. «Ich habe immer versucht, die Emotionen mit Fachlichkeit und Sachlichkeit abzuholen», sagt er.

Stadtingenieur Thomas Müller auf dem neuen Park-and-Pool-Parkplatz bei der Pferderennbahn. Bild: Donato Caspari (27. September 2010)