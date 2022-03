Live aus dem Thurgauer Grossen Rat: Der Ticker zum Nachlesen

Ticker zum Nachlesen Deutliches Ja zum Netzbeschluss: Thurgauer Grosser Rat befürwortet Strassenprojekt Wil West deutlich Der Thurgauer Grosse Rat tagt am Mittwochvormittag im Rathaus Frauenfeld. Auf der Traktandenliste stehen unter anderem das zweite Covid-Härtefallprogramm, die Fragen eines eigenen Ratsaals und Wil West. Wir haben live vor Ort getickert. Silvan Meile, Hans Suter Aktualisiert 30.03.2022, 13.50 Uhr

Sitzung des Grossen Rates des Kantons vom 14. August 2019 im Rathaus Frauenfeld. Reto Martin

11:58 Uhr

Damit endet die heutigen Sitzung des Thurgauer Kantonsparlaments. Vielen Dank fürs Mitlesen, kommen Sie gut durch den Tag.

11:56 Uhr

Der Grosser Rat stimmt dem Netzbeschluss für Wil West zu, deutlich mit 103 zu 9 Stimmen.

11:54 Uhr

Die zuständige Baudirektorin Carmen Haag sagt: Bis zu 3000 Arbeitsplätze würden entstehen, aber keine Wohnungen. Dafür würden die umliegenden Gemeinden von Verkehr entlastet werden. Dieses Areal werde sehr attraktiv sein für Unternehmen. «In der Region Wil könnte grosses Entstehen.»

11:50 Uhr

Jetzt schreitet Sirnachs Gemeindepräsident Kurt Baumann ans Mikrofon, ein weiteres Mitglied des Vorstands der Regio Wil, der federführenden Organisation des Projekts Wil West. Dieses werde seit Jahren in vernünftigem Tempo entwickelt. Die Vorgaben des Raumplanungsgesetzes seien berücksichtigt. Zur Frage, ob diese Arbeitsplätze tatsächlich benötigt werden: Der Krieg in der Ukraine signalisiere derzeit eine Umkehrung der Globalisierung. Er kenne einige Firmen, die ihre Produktion derzeit in die Schweiz zurückholen würden.

11:45 Uhr

«Es geht um 33 Hektaren», sagt Gemperle. Er appelliere an seine bäuerlichen Kollegen. Es sei wichtig, dass sie hier kritisch hinschauen, wenn solche Flächen neu überbaut werden. Es sei die letzte Möglichkeit heute. Ein Referendum zum Netzbeschluss könnte noch zu einer Volksabstimmung führen. Doch Gemperle sagt selber: Dies ist wohl nicht realistisch.

11:38 Uhr

«Das ganze Vorgehen ist einer Demokratie nicht würdig», zitiert Josef Gemperle (Mitte) aus der vergangen Sitzung des VCS. Das Projekt Wil West werde mit Steuergeldern von PR-Agenturen an Volksabstimmungen vorbeigelenkt. Das Projekt erscheine aus der Zeit gefallen zu sein.

11:36 Uhr

Christian Koch (SP) macht klar, dass sich mit Netzbeschluss nun die einzige Möglichkeit für den Rat biete, über dieses Projekt zu diskutieren. Der vorgesehene Standort am Rande Wils an der Autobahn sei durchaus gut, so Koch. Es müsse aber sichergestellt sein, dass auch qualifizierte Arbeitsplätze angesiedelt werden. Den hehren Zielen müsse nachgelebt werden, appelliert Koch an die Regierung. Er stimme dem Netzbeschluss zu, wenn auch ohne Begeisterung.

11:31 Uhr

Im Angesicht der Bedeutung dieses Generationenprojektes und die Chancen, die diese bieten, sei der Netzbeschluss für den Kanton sehr wichtig, sagt Robert Meyer (GLP). Auch wenn noch Fragen offen seien und gewisse Zweifel bestünden.

11:26 Uhr

Es gehe um 550 Meter Strasse in das Netz der Kantonsstrassen aufzunehmen, sagt Willy Nägeli (SVP). Die Entwicklung des Projekts habe der ehemalige Gemeindepräsident von Fischingen hautnah erlebt. Die SVP sage einstimmig Ja zur Vorlage.

11:24 Uhr

Wil West stehe für eine Stärkung der Region, sagt Cornelia Hasler (FDP) Es sei weit mehr als eine Ansiedlung von neuen Arbeitsplätzen. Die FDP sei einstimmig für den Netzbeschluss.

11:18 Uhr

Elina Müller (SP) stellt nun genau solche kritische Fragen zu Wil West. Wenn alle dorthin mit dem Auto zur Arbeit fahren, sei das Ziel, das Verkehrsproblem zu lösen, nicht erreicht. Ein so grosses Entwicklungsprojekt auf der grünen Wiese brauche auch etwa Antworten über soziale Nachhaltigkeit oder Anlieferungen auf der Bahn.

11:13 Uhr

Iwan Wüst (EDU) macht klar: Es bringe nichts, immer die gleichen Fragen aufzuwerfen. Seine Fraktion sei einstimmig für den Netzbeschluss

11:11 Uhr

Viele Fragen, die für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts Wil West noch offen sind, werden nicht öffentlich diskutierte. Sollte man nicht detaillierter über das Ganze sprechen als über die Strassenerschliessung. Die Mitte-EVP vermisst eine Diskussion über Wil West.

11:03 Uhr

Nun kommt das Grossprojekt Wil West zur Sprache. Es geht um den Beschluss, ob neue noch zu bauende Strassenverbindungen ins Netz der Kantonsstrassen und -wege aufgenommen werden sollen. Dies ebnet den Weg zumindest teilweise für das geplante Grossprojekt an der Autobahn bei Wil auf dem Gemeindegebiet von Münchwilen und Sirnach.

11:01 Uhr

Die Motion «Ratsaal für den Grossen Rat» wird mit 34 Ja zu 85 Nein nicht erheblich erklärt. Das Geschäft ist damit vom Tisch.

11:00 Uhr

Jürg Wiesli (SVP) meint, es sei an der Zeit, in der Debatte wieder zur Sachpolitik zurückzukehren. Er zeigt sich erstaunt, dass in allen Lebensbereichen eine angemessene Infrastruktur selbstverständlich eingefordert werde, wenn sie noch schon vorhanden sei. Gehe es aber um einen modernen Ratssaal, sei sofort von Übertreibung die Rede. «Auch wir dürfen eine Infrastruktur erwarten, die es zum Arbeiten braucht. Wenn nicht jetzt, wann dann?»

Regierungsrätin Cornelia Komposch weist die Kritik an der Motionsbeantwortung von sich. «Wir hatten den Auftrag, die Motion zu beantworten. Das haben wir getan. Sie haben die Aufgabe, heute über die Motion zu entscheiden.» Sie geht davon aus, dass die Vorlage an der Urne mit grosser Wahrscheinlichkeit scheitern würde. Ein Blick in das Kantonsbauprogramm zeige, dass in den nächsten Jahren viele Bauvorhaben anstünden. «Es sind wichtige Investitionen, die unserer Bevölkerung zugute kommen.» Eine Professionalisierung des Ratsbetriebs sei sicherlich angezeigt. Nun wird abgestimmt.

10:48 Uhr

Die SVP teilt die Auffassung der FDP-Fraktion. Die heutige Lösung mit den beiden Ratssälen in Frauenfeld und Weinfelden sei eine einzigartige Lösung, sagt Oliver Martin. «Die SVP-Fraktion will die Motion sehr grossmehrheitlich nicht erheblich erklären.»

Beat Rüedi spricht für die «kleinste ernst zu nehmende Minderheit der FDP-Fraktion». Er schlägt vor, den Modelhof in Müllheim zu mieten. Freimütig und lächelnd räumt er ein, dass diese Lösung auch Nachteile hätte. Er spricht sich deshalb für einen eigenen neuen Ratssaal aus.

10:44 Uhr

Lukas Madörin (EDU) bezeichnet einen eigenen Ratssaal für den Grossen Rat angesichts von Sparmassnahmen in anderen Bereichen als vermessen. Die EDU-Fraktion spricht sich klar gegen einen neuen Ratssaal aus.

Michelle Strähl (FDP) sagt, der FDP-Fraktion fehle es bei dieser Vorlage an der Notwendigkeit. Wir haben uns für das Volk zu verhalten. «Das Volk hätte von einem Ratssaal nichts», ausser höhere Kosten, und zwar für den Bau und den Unterhalt. Im Gegensatz dazu habe das Volk etwas von Museen. «Die FDP-Fraktion spricht sich mit der grösstmöglichen, wenigstens ernst zu nehmenden Mehrheit gegen die Motion aus.»

10:36 Uhr

Felix Meier (SP) zeigt sich irritiert von der Argumentation der Regierung in der Antwort auf die Motion. Ein angemessener Ratssaal sei auch ein Schaufenster des Kantons für die Schweiz. Es brauche keinen Palast, aber etwas Mut, Selbstbewusstsein und ein bisschen Stolz, was die Antwort vermissen lasse. «Die Motionäre schlagen Ideen vor, die es wert sind, zu prüfen. »Die SP-Fraktion spricht mehrheitlich für die Motion aus.

10:30 Uhr

Für Ueli Fisch (GLP) schiesst der Regierungsrat den Vorstoss auf fiese Weise ab, indem er den neuen Ratssaal als Palast bezeichne, gleichzeitig aber seine eigenen Paläste ausbaue. Auch der Grosse Rat habe den den Anspruch und das Recht, in einer angemessenen, modernen Infrastruktur zu arbeiten. Die GLP-Fraktion spricht sich einstimmig für den Ratssaal aus.

10:23 Uhr

PG-Kantonsrätin Isabelle Vonlanthen spricht für Mitmotionärin Gina Rüetschi, die nicht mehr dem Grossen Rat angehört, und «nur für einen Teil der Grünen-Fraktion». Wo die Grünen nun genau stehen, blieb unklar und wird sich erst bei der Abstimmung zeigen.

10:21 Uhr

Erstunterzeichner Turi Schallenberg ärgert sich «masslos» über die «an Arbeitsverweigerung grenzende Haltung» des Regierungsrats. Würde der rat die Motion gutheissen, müsste die Regierung «nochmals in die Hosen». Dann würde sich zeigen, wie hoch die Kosten für einen Neu- oder Umbau mit moderner Technik tatsächlich wären.

Simon Wolfer (Mitte/EVP) bezeichnet die Aussicht auf einen eigenen Ratssaal zwar als verlockend. Bei ehrlicher Betrachtung müsse man aber feststellen, dass der Ratsbetrieb gut funktioniere und es daher keinen neuen Saal brauche. Die Bevölkerung habe bei Abstimmungen immer wieder gezeigt, dass sie keine Paläste wolle. Die Mitte-EVP-Fraktion spricht sich einstimmig gegen die Erheblicherklärung der Motion aus.

10:13 Uhr

Der Grosse Rat wendet sich nun der Frage zu, ob das Kantonsparlament einen eigenen Ratssaal erhalten soll. Das Anliegen basiert auf einer Motion von Turi Schallenberg (SP), Ueli Fisch (GLP), Herman Lei (SVP) und Gina Rüetschi (GP). Der Regierungsrat beantragt, die Motion nicht erheblich zu erklären.

10:07 Uhr

Es braucht ein weiteres Härtefallprogramm, sagt GLP-Fraktionschef Ueli Fisch. Dieses müsse schnell gehen, weshalb die Anwendung des Notfallparagrafen angezeigt sei. Auch Nina Schläfli (SP) und Stefan Mühlemann (SVP) teilen diese Haltung im Namen ihrer Parteien. Anders sieht es Hermann Lei (SVP). Er kritisiert, sich für diese Härtefallgelder auf den Notstandsparagrafen in der Kantonsverfassung abzustützen. Mit grossem Mehr stimmt der Rat dem weiteren Härtefallprogramm schliesslich zu.

09:48 Uhr

Nun geht es um die Genehmigung von weiteren Covid-19-Notstandsmassnahmen für Unternehmen. Die Mitte-Partei ist einstimmig dafür, dem Härtefallprogramm zuzustimmen, sagt Kantonsrat Peter Bühler. «Der Kanton Thurgau vermag diese fünf Millionen Franken, die ihn das maximal kostet.» Bühler verweist auf den hohen Gewinn von 131 Millionen Franken in der Rechnung 2021 des Kantons.

09:42 Uhr

Die Sitzung startet. Gesundheitsdirektor Urs Martin gibt zu Beginn einen Überblick zur Coronasituation. Ab April falle das Corona-Tracing und etwa die Maskenpflicht im ÖV weg. In Gesundheitswesen werde jedoch ein Obligatorium zum Tragen einer Gesichtsmaske aufrechterhalten.

09:15 Uhr

Das Thurgauer Kantonsparlament kehrt an seine verfassungsmässige Wirkungsstätte zurück. Am Mittwochvormittag tagen die Kantonsrätinnen und Kantonsräte wieder in der Rüegerholzhalle. Für 31 Politiker ist es gar die erste Ratssitzung an der regulären Wirktunsstätte. Auch Publikum ist seit Ausbruch der Pandemie erstmals wieder zugelassen.

Während den vergangenen zwei Jahren ist der Rat pandemiebedingt in die Frauenfelder Rüegerholzhalle ausgewichen, weil dort entsprechende Abstände eingehalten werden konnten.

Die Traktanden­lis­te der halbtägigen öffent­­lichen Sitzung vom Mittwoch umfasst sechs Geschäfte. Als Erstes legt der Regierungsrat dem Parla­ment das zweite Härtefallpro­gramm vor. Dieses bietet coronabedingt leidenden Unter­neh­men eine finanzielle Unter­stützung. Dann entscheidet der Rat über die Motion «Ratssaal für den Grossen Rat » sowie über Strassen-, Rad- und Fussweg­verbindungen im Entwick­lungsgebiet Wil West. Danach folgen, soweit die Zeit reicht, die Abschreibung eines bereits erfüllten Antrags und die Behandlung zweier Interpellationen.