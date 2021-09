Live-Ticker aus dem Grossen Rat Thurgau

Ticker Erhält das Kantonsparlament eine Fragestunde? Detaildiskussion auf nächste Sitzung verschoben – der Ticker aus dem Grossen Rat Thurgau zum Nachlesen Der Thurgauer Grosse Rat tagt heute Mittwoch in der Rüegerholzhalle Frauenfeld und berät ein Veterinärgesetz. Anstoss dafür lieferte der Tierschutzfall Hefenhofen. Silvan Meile, Roman Scherrer Aktualisiert 01.09.2021, 12.26 Uhr

Sitzung des Grossen Rates des Kantons Thurgau in der Rüegerholzhalle Frauenfeld.

Archivbild: Tobias Garcia

12:25 Uhr

Auf die Vorlage wird eingetreten. 77 Kantonsrätinnen und -räte stimmten dafür, 22 dagegen. Die Detailberatung über die Änderung der Geschäftsordnung und somit über die Einführung einer Fragestunde wird an der nächsten Sitzung durchgeführt. Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann hat die heutige Sitzung für beendet erklärt.

12:20 Uhr

Das Ratsbüro sei sich einig, dass es für die Einführung der Fragestunde ein elektronisches Tool braucht, sagt Mitglied Bruno Lüscher (FDP). Das brauche aber Zeit. Auf das Amtsjahr 2022/2023 soll deshalb gestartet werden.

12:17 Uhr

«Der Fokus soll auf aktuellen Themen liegen», sagt Cornelia Hauser (GP). Die Fragestunde sei ein gutes Instrument, um schnell und unkompliziert Antworten zu erhalten. Sie sei ein Schritt in die Modernisierung und mache auch den Livestream attraktiver. Die Grünen sind für Eintreten.

12:12 Uhr

Robert Meyer erklärt, dass die GLP die vorliegende Änderung der Geschäftsordnung nicht unterstützen wird. Das Ziel, Antworten von der Regierung unbürokratisch eingeholt werden können, sieht die Partei verfehlt. Die Vorlage sei keine Beschleunigung und Verbesserung der Ratstätigkeit. Die kurzen Wege im Kanton seien sehr gut und sollen genutzt werden. «Zudem gäbe es die Möglichkeit die Beantwortungsfrist der einfachen Anfrage auf einen Monat anzupassen.»

12:07 Uhr

Cornelia Hasler erklärt, dass ihre Fraktion, die FDP, nach wie vor überzeugt ist, dass es die Fragestunde nicht brauch. Andere Vorstösse würden dagegen an Attraktivität verlieren, da die Antworten in der Fragestunde schneller gegeben würden. Die FDP spricht sich gegen Eintreten auf das Geschäft aus und behält sich vor, Anträge zu stellen, sollte der Rat Eintreten bestimmen.

Auch die SVP ist einstimmig für Eintreten auf das Geschäft. Bei manch einer Frage, die gezielt beantwortet wird, könne auf einen Vorstoss verzichtet werden, ist Aline Indergand (SVP) überzeugt.

12:00 Uhr

Er sehe die Fragestunde als grosse Chance für Exekutivpolitiker, Fragen schnell zu beantworten, sagt Dominik Diezi (Mitte). «Wir wollen und sollten mehr Demokratie wagen.»

11:56 Uhr

Als letzter Punkt in der heutigen Sitzung geht es um das Eintreten auf die Änderung der Geschäftsordnung des Grossen Rates. Es ist die Folge einer erheblich erklärten Motion, welche eine Fragestunde im Kantonsparlament gefordert hatte.

Die SP ist für Eintreten auf das Geschäft. Eine Nachbearbeitung hat gemäss EDU keinen Platz in einer Fragestunde, sagt Christian Mader.

11:49 Uhr

Nun ist die Beratung für das Veterinärgesetz beendet. Weiter geht es mit der Geschäftsordnung des Grossen Rates, wo eine Fragestunde für die Parlamentarier eingeführt werden soll.



11:42 Uhr

Praktikanten gehen mit Tieren und Arzneimittel um. Man müsse wissen, wer die Verantwortung trage, rechtfertigt Regierungsrat Walter Schönholzer die Bewilligungspflicht für Praktikanten. Das sei nicht bürokratisch, sondern ein zweiseitiges Formular. Er empfiehlt, Reinharts Antrag abzulehnen. Das Parlament nahm diesen aber schliesslich an.



11:34 Uhr

Sandra Reinhart (GP) kritisiert die Bewilligungspflicht für Praktika als Tiermedizinerin oder Tiermediziner. Der Thurgau sei der einzige Kanton, der eine solche verlange. Damit verschaffe sich der Thurgau einen Standortnachteil. Diese Bürokratie gelte es abzubauen, sagt sie im Name ihrer Parteikollegin Isabelle Vonlanthen. Reinhart schlägt eine Bewilligungspflicht für Praktiks ab sechs Monaten und reicht einen Antrag ein.



11:31 Uhr

Stephan Tobler (SVP) reicht einen Antrag zu einer Anpassung des Gesetzes ein. Es geht um die Kosten der Gemeinden bezüglich Tierkadaver. Tobler verlangt, dass der Kanton weiterhin die Kosten für Abholzung, Transport und Entsorgung der tierischen Nebenprodukte von den regionalen Tierkadaveranlagen in die Beseitigungsanlage in Bazenheid trägt. Das Parlament nimmt Toblers Antrag an.



11:05 Uhr

Es sei im vorliegenden Gesetz festgehalten, dass Tierhalter bei Kontrollen in geeigneter Weise mitwirken, sagt Regierungsrat Walter Schönholzer zu Antragssteller Eschenmoser. «Die Vollzugsbehörde muss aber die Möglichkeit haben, in begründeten Fällen Kontrollen ohne Anwesenheit der Tierhalter durchführen zu können.» Das gelte eben nicht nur für die Landwirtschaft. «Wenn Tierleid vermutet wird, verschaffen wir uns Zugang zu Gebäuden.» Deshalb brauche es die gesetzliche Grundlage. «Wir können uns hier nicht Fesseln anlegen», sagt Schönholzer. Eschenmosers Antrag lehnt das Parlament schliesslich grossmehrheitlich ab.

10:58 Uhr

Kein Verständnis für Eschenmosers Antrag hat Beat Rüedi (FDP). Auch Jacob Auer (SP) bittet, diesen Antrag abzulehnen. Eschenmoser selber tritt nochmals ans Mikrofon. Er wolle eine Gleichbehandlung der Landwirte mit den privaten Tierhaltern, denen ja auch nicht die Wohnungstür aufgebrochen würde, Kosten und Hausfriedensbruch riskiert werde, wenn ein Hund etwas winsle.

10:52 Uhr

«Wir wollen keinen weiteren Fall Hefenhofen», sagt Sandra Reinhart. Der Antrag von Eschenmoser lehne die grüne Fraktion ab. Gerade bei unkooperativen Tierbesitzern brauche es eben die Flexibilität, dass Kontrolleure auch bei Abwesenheit der Tierhalter eine Kontrolle durchführen könnten. Diese Meinung vertritt auch Marco Rüegg von der GLP.

10:49 Uhr

Kontrollen müssen auch unangemeldet stattfinden können, sagt Hans Eschenmoser (SVP). «Sie erwecken aber beim Tierhalter, dem Landwirt, ein Unbehagen.» Die Angst vor einem entdeckten Mangel und Kürzung der Direktzahlungen sei gross. Es brauche aber mehr Klarheit. Eschenmoser will mit einem Antrag für die kontrollierten Tierbesitzer das Recht und die Pflicht, bei Kontrollen dabei zu sein. So könnte keine Kontrolle ohne Anwesen des Tierhalter stattfinden.

10:41 Uhr

Der Anstoss zu diesem Gesetz gehe zurück auf den Tierschutzfall Hefenhofen. Entscheidend seinen auch die Erkenntnissen aus dem umfangreichen Untersuchungsbericht, sagt Regierungsrat Walter Schönholzer. «Alle Bereiche des Veterinärwesens werde nun auf ein einziges Gesetz zusammengefasst.» Dass es dies bisher nicht gab, sei mit ein Grund für den nicht optimalen Vollzug gewesen. Das Gesetz müsse sich bei komplexen, aussergewöhnlichen Fällen bewähren. «Ich möchte keinen Fall Hefenhofen mehr durchmachen», sagt Schönholzer. Im Rückblick habe dieser aber viel bewegt. Nun habe man eine gute rechtliche Grundlage für einen modernen Tierschutzvollzug. Zur Leistungsvereinbarungen mit den Tiermedizinern: Man werden mit ihnen solche für den Notfalldienst abschliessen, sagt Schönholzer



10:31 Uhr

Das neue Gesetz sei einem einheitlichem, zweckmässigen und zuverlässigen Vollzug gegen Tierschutzverstösse dienlich, heisst es von Seiten der SVP in der Eintretensdebatte durch Sprecher Martin Salvisberg.

10:27 Uhr

Die Anliegen der Tierärzte seien berechtigt, es sei ihnen zu entsprechen, sagt Gemperle. Er sei zuversichtlich, dass mit diesen sorgfältig erarbeitenden Gesetz eine gute Grundlage gelegt werde, auch gegen Tiermissbräuche.

10:23 Uhr

Josef Gemperle vertritt in diesem Thema kurzfristig Franz Eugster als Sprecher für Die Mitte, weil dieser notfallmässig seine Schafe von der Alp holen musste, nachdem es zu verschiedenen Wolfsrissen gekommen sei.

10:22 Uhr

Fälle von Tierquälereien können mit dem neuen Gesetz besser geahndet werden, sagt Marco Rüegg (GLP).



10:20 Uhr

Die Gesellschaft Thurgauer Tierärzte erhalten mit dem neuen Gesetz den Auftrag, den Notfalldienst der Tiermedizin zu verantworten. Diese befürchten finanzielle Auswirkungen und fragen über Kantonsräte Sandra Reinhart (Grüne), ob dafür ein Leistungsauftrag bestehen werde.

10:15 Uhr

Das neue Gesetz stehe im Zeichen des Falls Hefenhofen. Mit engmaschigen Bestimmungen wolle nun vieles geregelt werden, erläutert Beat Rüedi (FDP) in der Eintretensdebatte. Das Veterinäramt sei heute besser aufgestellt als noch vor einigen Jahren.



10:11 Uhr

Die Ausarbeitung dieses Gesetzes sei eine Herausforderung gewesen. Die Vorlage sei komplex. Die Meinungen gehen bei dieser Grundlage für das Veterinärwesen offenbar weit auseinander, wie Vetterli vor der nun startenden Diskussion bereits antönt.

10:08 Uhr

Jetzt geht es um das Gesetz über das Veterinärwesen. Kommissionspräsident Daniel Vetterli ist vorerst unauffindbar, rennt nun aber durch die Halle ans Mikrofon. Er war überrascht, wie speditiv die Sitzung bisher ablief, wie er mit einem Augenzwinkern anmerkt.



10:06 Uhr

Das Parlament stimmt über den Beschluss des Nachtragkredits ab. Dieser wird mit null Gegenstimmen befürwortet. Das Geschäft ist erledigt.



10:03 Uhr

Endlich komme durch das Zusammenspannen aller Ostschweizer Kantone inklusive Fürstentum Liechtenstein ein Innovationspark in den Osten des Landes, sagt Regierungsrat Walter Schönholzer. «Die Arbeit beginnt erst jetzt.» Er freue sich auf die Zusammenarbeit und dass aufgrund dieser möglichst viele Arbeitsplätze neu entstehen werden.

09:59 Uhr

Der Innovationspark Ost sei die Basis für künftiges Potenzial. Kristiane Vietze. Die FDP unterstütze den Nachtragskredit einstimmig. Auch die SVP ist dafür.



09:57 Uhr

Mit dem Innovationspark Ost soll die Ostschweiz gestärkt werden in der Forschung, sagt Simon Vogel von den Grünen. Das unterstütze seine Partei einstimmig.



09:54 Uhr

Mehrere Votanten bemängeln, dass der Thurgau bezüglich Innovation im Kantonsvergleich einen hinteren Rang belegt. «Wir fordern in diesem Bereich Engagement», sagt Reto Ammann im Namen der GLP. Die Beteiligung am Innovationspark Ost sei ein Schritt in die richtige Richtung. Allgemein gelte es, den Zug nicht zu verpassen.

09:46 Uhr

Jetzt geht es um einen Nachtragskredit von 250'000 Franken für die Unterstützung des Innovationsparks OST. «Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit verbessern wollen, müssen wir bei der Innovation ansetzen», sagt Dominik Diezi, Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission. Der Innovationspark komme zur richtigen Zeit.

09:40 Uhr

Gesundheitsdirektor Urs Martin erwähnt die schwierige Situation in den Thurgauer Spitäler aufgrund der Covid-Situation. Die Bevölkerung, eine Hälfte geimpft, die andere nicht, sei gespalten und stehe vor einer Herausforderung. Martin wies nochmals auf die mobilen Impfmöglichkeiten mit dem Impfbus hin und erwähnte, dass weitere Möglichkeiten geprüft werden.

09:39 Uhr

124 der 130 Ratsmitglieder sind anwesend. Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann eröffnet die Sitzung. Sie erwähnt den «guten neunten Rang» des FC Kantonsrat am Parlamentarierturnier am vorletzten Wochenende in Zug. Der Sieg ging an die St.Galler Parlamentarier.

09:32 Uhr

Die Parlamentarier nehmen ihre Plätze ein. Namensaufruf.