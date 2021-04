Thurmed Ein Jahr verspätet: Grossratskommission übergeht Lapsus des Regierungsrats Der Regierungsrat vernachlässigte seine Informationspflicht gegenüber dem Parlament bezüglich der Eigentümerstrategie der Thurmed. Die Geschäftsprüfungskommission hält sich mit Kritik zurück, will aber von der Thurmed besser informiert werden. Thomas Wunderlin 15.04.2021, 05.45 Uhr

Die Eröffnung der Münsterlinger Campus-Apotheke erregte den Widerstand der Apothekerbranche. Andrea Stalder

Am 12. November 2019 unterzeichneten der damalige Thurgauer Finanzdirektor Jakob Stark und der Verwaltungsratspräsident der Thurmed AG, Carlo Parolari, die Eigentümerstrategie.

Darin zeigt der Regierungsrat dem kantonalen Spitalkonzern die Grenzen seiner unternehmerischen Freiheit auf. Der Grosse Rat hat kein Mitspracherecht, der Regierungsrat soll ihm aber gemäss Gesetz die Eigentümerstrategie bekanntgeben. Dies tat er in diesem Fall mit einem Jahr Verspätung.

Dominik Diezik, Präsident der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission des Thurgauer Grossen Rats.







Ralph Ribi

Während einzelne Kantonsräte darob den Kopf schüttelten, hält sich die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) diplomatisch zurück. Im Bericht, verfasst von Kommissionspräsident Dominik Diezi (CVP, Arbon), heisst es nur:

«Der vormalige Departementschef leitete die Eigentümerstrategie dem Grossen Rat nicht mehr weiter und übergab sie seinem Nachfolger nicht explizit als Pendenz.»

Inhaltlich ist die GFK mit der Eigentümerstrategie «grundsätzlich einverstanden». Die Thurmed und ihre Tochtergesellschaften sollten grösstmögliche unternehmerische Freiheiten geniessen. Sie böten Gewähr für eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung und wirtschaftliche Effizienz.

Keine aggressive Expansion im ambulanten Bereich

Die GFK nimmt Parolaris Ausführungen zustimmend zur Kenntnis, «dass im ambulanten Bereich keine aggressive Expansionspolitik betrieben werden soll». Gegenüber privaten Anbietern sollen die Leistungen der Thurmed subsidiär sein.

Regierungsrat Urs Martin hat gemäss dem Kommissionsbericht erklärt, eine weitere Expansion im ambulanten Bereich sei nur im Einklang mit der entsprechenden Branche beziehungsweise Fachgesellschaft möglich. Damit wird laut GFK dem «Unbehagen in der Ärzteschaft und bei den Apothekern» Rechnung getragen.

Die GFK sieht andererseits auch die Gefahr einer Unterversorgung im ambulanten Bereich. Weitere Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit seien deshalb nicht angezeigt.

Gewisse Formulierungen in der Eigentümerstrategie hätten einige der 21 GFK-Mitglieder gerne klarer gefasst. Dazu gehört etwa, dass variable Lohnbestandteile «relativ gering» zu halten seien. Die GFK nimmt zur Kenntnis, dass sich diese laut Regierungsrat an die Formulierungen in der Verfassung anlehnen. Kommissionsmitglieder kritisierten auch die «sehr lange Amtsdauer» der Kontrollstelle.

Subkommission befasst sich mit Informationspolitik

Von Kantonsräten wie Peter Dransfeld (GP, Ermatingen) und Edith Wohlfender (SP, Kreuzlingen) ist schon mehrfach die Informationspolitik der Thurmed bemängelt worden. Die Kritik ist von der GFK aufgenommen worden: Sie hat eine spezielle Subkommission gebildet, die sich mit der Oberaufsicht über die Thurmed befasst.

Das Ziel ist, einen «besseren Informationsfluss Richtung Grosser Rat» zu ermöglichen. Auch wenn sie eine privatrechtliche AG sei, nimmt die Thurmed laut Kommissionsbericht «zumindest zur Hauptsache» öffentliche Aufgaben wahr. Der Grosse Rat hat die Eigentümerstrategie an seiner Sitzung nächsten Mittwoch traktandiert.