Das Tiefbauamt weiss nicht, wieso am Freitag, 28. Juni 2019, in Kreuzlingen/Bottighofen mehr Verkehr rollte als an allen andern Tagen des Jahres. Ein Blick ins Archiv hilft weiter. Die «Thurgauer Zeitung» veröffentlichte am 28. Juni auf der Titelseite ein Bild einer belebten Badeanstalt, deren Besucher Kühlung suchten. Ende Juni/Anfang Juli rollte eine Hitzewelle über Europa. Abgesehen von den üblichen Verkehrstreibern wie Einkaufstourismus und Wochenendverkehr hofften offensichtlich viele Autofahrer in der Nähe des Bodensees der Hitze zu entfliehen. (wu)