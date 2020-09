Thurgauer Staatsanwaltschaft zur Enthauptung in Frauenfeld: «Der Beschuldigte hörte Stimmen in seinem Kopf»

Die Tat im Detail

Gewürgt, erstochen und enthauptet Am 16. Oktober 2018 hat ein damals 19-Jähriger in Frauenfeld seine Grossmutter bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, um sie dann mit einem Messerstich in die Brust zu töten. Anschliessend trennte er der damals 74-Jährigen Mazedonierin, die in Frauenfeld in den Ferien war, den Kopf ab. Kurz darauf konnte die Polizei den jungen Mann in Kloten festnehmen – den Kopf seiner Grossmutter hatte er bei sich. (ste)