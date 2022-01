Thurgauer Sportpreis «Newcomerin des Jahres» Lilli Habisreutinger im Kunstturnen auf dem Weg nach ganz oben Die Frauenfelder Kunstturnerin Lilli Habisreutinger wird im Zuge des Thurgauer Sportpreises zur «Newcomerin des Jahres» gewählt. Gefeiert wird am 11. Februar in Amriswiler Pentorama. Andreas Anderegg 14.01.2022, 17.32 Uhr

Lilli Habisreutinger an der letztjährigen Kunstturn-EM in Basel. Alexandra Wey/Keystone

Die 17-jährige Kunstturnerin Lilli Habisreutinger vom Stadtturnverein Frauenfeld ist 2022 die «Newcomerin des Jahres». Die Ehrung dieser Auszeichnung findet am 11. Februar anlässlich der Übergabe des Thurgauer Sportpreises in Amriswil statt. Habisreutinger vom STV Frauenfeld kann trotz ihres jugendlichen Alters bereits auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurückblicken. So hat sie mehrere Medaillen auf internationaler Ebene gewonnen. Darüber hinaus ist sie die erste Kunstturnerin aus der Turnfabrik Frauenfeld und dem Regionalen Leistungszentrum Ost in Wil, die den Sprung an das Nationale Sportzentrum in Magglingen geschafft hat. Seit Sommer 2019 ist sie Mitglied des Schweizer Nationalkaders und lebt im Nationalen Sportzentrum oberhalb von Biel, wo sie pro Woche zehn Trainings absolviert.

Olympische Spiele 2024 als grosses Ziel definiert

Weil im Jahr 2020 wegen der Coronapandemie keine Wettkämpfe stattgefunden haben, konnte Lilli Habisreutinger erst im vergangenen Jahr zeigen, wie sie sich in Magglingen sportlich weiterentwickelt hat. So belegte sie – nebst anderen guten Platzierungen – an den Kunstturn-Europameisterschaften 2021 in Basel den 13. Rang im Sprung. Der Traum der jungen Thurgauerin ist es, an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilzunehmen.

Die Ehrung von Lilli Habisreutinger als «Newcomerin des Jahres» erfolgt im Rahmen der feierlichen Übergabe des Thurgauer Sportpreises 2022 am 11. Februar im Pentorama in Amriswil. Für diesen Anlass, der heuer vom bekannten Fernsehmoderator Jann Billeter moderiert wird, gibt es erstmals eine Tageskasse für die Öffentlichkeit, an der eine beschränkte Zahl an Eintrittskarten gekauft werden können.

Sportpreis-Voting läuft noch bis am 21. Januar Die Stimmabgabe für die Wahl der besten Thurgauer Sportlerinnen und Sportler sowie das beste Team des Jahres 2021 aus dem Kanton läuft noch bis 21. Januar 2022 unter www.thurgauer-sportpreis.ch. Gesamthaft wurden acht Einzelsportlerinnen und Einzelsportler nominiert: Naemi Brändle (Kanu), Catherine Debrunner (Rollstuhlsport), Heidi Diethelm Gerber (Schiessen), Yasmin Giger (Leichtathletik), Stefan Bissegger (Rad), Martin Fuchs (Reiten), Samuel Giger (Schwingen) und Stefan Küng (Rad). Zudem stehen folgende sechs Teams zur Wahl: Volley Amriswil (Volleyball), SC Kreuzlingen (Wasserball), HC Thurgau (Eishockey), Ballonteam Frieden (Aviatik), LG SBW-NET Oberthurgau (Leichtathletik) und Floorball Thurgau (Unihockey). (red)