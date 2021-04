Thurgauer «Smart Farming» stösst in neue Bereiche vor Die Swiss Future Farm in Tänikon forschte im Jahr 2020 an Smart-Farming-Methoden, die einen Mehrertrag auf dem Feld trotz weniger Pflanzenschutzmittel- und Düngereinsatz bringen. Christof Lampart 21.04.2021, 04.00 Uhr

Die Swiss Future Farm in Tänikon. Archivbild: Andrea Stalder

An ihrer Jahresmedienkonferenz, welche für einmal nicht auf Feld und Hof, sondern per Videokonferenzschaltung abgehalten wurde, erklärten diverse Referenten am Dienstagnachmittag, dass das Jahr 2020, nicht nur wegen Corona, für die Swiss Future Farm (SFF) «spannend» gewesen sei und «viel Flexibilität» erfordert habe.