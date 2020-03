Thurgauer Schulen stellen sich auf einen längeren Unterbruch des Präsenzunterrichts ein - allenfalls bleiben die Klassen bis zu den Sommerferien geschlossen Das aktuelle Schuljahr muss möglicherweise mit Fernunterricht abgeschlossen werden. Silvan Meile 25.03.2020, 13.52 Uhr

Fernunterricht: Eine Schülerin lernt zu Hause.



Der Kanton Thurgau bereitet sich auf eine längere Schliessung der Bildungsstätten vor. In einem Schreiben an die Schulen teilt Monika Knill, Chefin des Departements für Erziehung und Kultur, mit: Es sei davon auszugehen, dass «ab 20. April 2020 der ordentliche Unterricht nicht aufgenommen werden kann».

Bis zu diesem Datum hat der Bundesrat sämtliche Schulen des Landes als Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Offensichtlich rechnen die Verantwortlichen im Thurgau damit, dass die Landesregierung diesen Termin weiter gegen hinten verschieben wird. Denn gemäss Schreiben wappnet sich der Kanton für eine Verlängerung dieser Massnahme bis zu den Sommerferien in mehr als drei Monaten - am 3. Juli. Für die Schüler würde das bedeuten, dass sie das Schuljahr mit Fernunterricht zu Hause abschliessen.

Das Schuljahr soll aber auf jeden Fall ordentlich abgeschlossen werden. Auch Zeugnisse werden geschrieben. In diesen wird für die Schüler der Thurgauer Volksschule ein historischer Vermerk angebracht: «Die Zeit der Corona-Pandemie fällt in diese Zeugnisperiode.» Ausserdem werden vor allen in der Sekundarstufe Fächer nicht benoten werden können.