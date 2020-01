Thurgauer Regierungsratswahlkampf: Die Chance auf einen zweiten Wahlgang steigt

Ueli Fisch tritt doch an – GLP-Kantonsrat mischt bei den Thurgauer Regierungsratswahlen mit +++ Grüne sind überrascht, aber nicht verstimmt

In letzter Sekunden gibt Ueli Fisch bekannt, dass er am 15.März für den Regierungsrat kandidiert. Noch im Dezember hiess es, er wolle nicht antreten. Damit wächst das Kandidatenfeld auf sieben Personen an – vier Bisherige und drei Neue kämpfen um fünf Sitze.