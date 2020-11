Thurgauer Regierung will Porto für die Rücksendung von Abstimmungsunterlagen nicht berappen Trotz ablehnender Haltung der Regierung: Die SVP-Kantonsräte Pascal Schmid und Isabelle Altwegg wollen, dass der Kanton bei brieflicher Stimmabgabe die Frankatur bezahlt. Sie argumentieren beispielsweise mit Rechtssicherheit. Und hoffen nun auf das Kantonsparlament. Sebastian Keller 10.11.2020, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton St.Gallen zahlen die Gemeinden das Porto. Ralph Ribi

Die Regierung lehnt es ab, dass Stimmberechtigte aller Gemeinden brieflich portofrei abstimmen können. Kantonsrat Pascal Schmid und Kantonsrätin Isabelle Altwegg (beide SVP) hatten mit 49 Kantonsräten verlangt, dass der Kanton die Portokosten trägt, wenn kantonale oder nationale Urnengänge anstehen. Mit der Antwort der Regierung sind sie nicht zufrieden – und zählen auf den Grossen Rat.

In neun Kantonen

(seb.) Mindestens neun Kantone kennen die portofreie Stimmabgabe. Darunter Zürich, St. Gallen und Appenzell Innerrhoden. Im St. Galler Gesetz über Wahlen und Abstimmungen heisst es: «Die Gemeinde trägt die Portokosten im Inland.» Auch einige Gemeinden anderer Kantone offerieren das Porto. Der Ständerat lehnte es 2018 ab, dass die Post das Porto bei nationalen Urnengängen übernehmen muss – ganz im Sinne des Bundesrates. Zuvor hiess der Nationalrat den Vorstoss «85 Rappen für mehr Demokratie!» von Nationalrätin Yvette Estermann (SVP/LU) gut.



Als ein Argument führt die Regierung die Gemeindeautonomie an. So seien die Gemeinden für den Versand der Unterlagen und die Auszählung zuständig. In vielen Fragen seien sie frei. «Es ist folgerichtig, dass der Entscheid, ob die briefliche Stimmabgabe kostenlos erfolgen kann, auch bei der Gemeinde bleibt», schreibt die Regierung in der Antwort. Einige Gemeinden offerieren das Porto – so etwa Bussnang oder Frauenfeld. Andere nicht – wie etwa Sulgen und Weinfelden. «Heute haben wir einen Flickenteppich», sagt Schmid.

Weniger als eine Tasse Kaffee im Jahr

Pascal Schmid, SVP-Kantonsrat aus Weinfelden. Donato Caspari

«Ich finde das Argument der Gemeindeautonomie an den Haaren herbeigezogen», sagt er. Die Durchführung nationaler und kantonaler Urnengänge seien «eine reine Vollzugsaufgabe». Er würde sich im Baubereich lockere Zügel des Kantons wünschen. Altwegg fügt an:

«Eine kantonale Regelung würde vieles vereinfachen.»

Die Regierung argumentiert mit den Kosten. Bei den üblichen vier Abstimmungssonntagen im Jahr schlägt dies mit 3.40 Franken (B-Post) oder 4 Franken (A-Post) zu Buche. «Dieser jährliche Betrag – weniger als eine Tasse Kaffee im Restaurant – fällt kaum ins Gewicht», so die Regierung.

Sie verweist auch auf andere Kanäle. Auf die Urne am Abstimmungstag oder den Einwurf bei der Gemeindeverwaltung. «Was erfahrungsgemäss ein grosser Teil der Stimmenden so handhabt.» Dem Kanton ist nicht bekannt, «dass der kostenpflichtige Versand jemals ein Grund für eine Nichtteilnahme an einer Abstimmung oder Wahl gewesen wäre.» Motionär Schmid findet:

«Es geht um politische Rechte, da darf der Staat grosszügig sein.»

Er verweist darauf, dass die Geschäftsantwortsendungen nur verrechnet werden, wenn sie genutzt werden. Heisst: Der Steuerzahler müsste nicht sowieso für die Kosten aufkommen, wie es die Regierung antönt.

Was passiert mit nicht frankierten Unterlagen?

Isabelle Altwegg, SVP-Kantonsrätin aus Sulgen. PD

«Es geht auch um die Rechtssicherheit», sagt Altwegg. Damit spricht sie den Umgang mit unfrankierten Unterlagen an. Die Sendung «Espresso» berichtete, dass gewisse Gemeinden unfrankiertes Stimmmaterial nicht akzeptierten. Die Regierung hält fest, dass die Ungültigkeitsgründe im Gesetz abschliessend aufgezählt seien.

«Eine fehlende Frankatur ist dort nicht als Ungültigkeitsgrund genannt.»

Demzufolge müssten die Gemeinde alle rechtzeitig eintreffenden Unterlagen verarbeiten und zählen – ob sie frankiert sind oder nicht. Diese Antwort vermag Schmid nicht zu befriedigen: «Was ist, wenn eine Gemeinde sagt, sie nimmt Unfrankierte gar nicht entgegen?»

Ob der Wegfall des Portos sich günstig auf die Stimmbeteiligung auswirkt, ist laut Regierung offen. Es komme stärker auf die Abstimmungsfragen an. Die Motionäre rechnen auch nicht mit einer explodierenden Stimmbeteiligung. Altwegg: «Es schadet der Demokratie aber ganz bestimmt nicht.» Schmid ergänzt:

« Man würde eine weitere Hürde bei der Ausübung der politischen Rechte abbauen.»

Das erwähnt zwar niemand, ist aber interessant: Eine Studie der Uni Fribourg von 2017 zeigte, dass die Portofrage Einfluss hat. So war in Berner Gemeinden mit vorfrankierten Abstimmungsumschlägen die Stimmbeteiligung um 1,8 Prozent höher als in anderen.