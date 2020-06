Thurgauer Regierung hält am Plan für einen neuem Werkhof in Amriswil fest Der Regierungsrat hat das Programm für den Projektwettbewerb «Neubau Werkhof Amriswil» genehmigt. Der bislang in Kesswil stationierte Werkhof soll nach Amriswil verlegt werden. Das Vorhaben wurde im Grossen Rat bereits kritisch kommentiert. 11.06.2020, 17.45 Uhr

Auf der grossen Wiese in der Bildmitte soll der kantonale Werkhof für den Oberthurgau entstehen. Bild: Reto Martin

(red) Der bislang in Kesswil stationierte Werkhof soll nach Amriswil verlegt werden. Derzeit erfolgt der betriebliche und bauliche Unterhalt der Kantonsstrassen über vier Werkhöfe in Kesswil, Sulgen, Eschlikon und Frauenfeld.

Nach einer Auslegeordnung zeigte sich laut Mitteilung unter anderem, dass beim 1974 erstellten Werkhof Kesswil Handlungsbedarf besteht. 2012 wurde deshalb ein Projektwettbewerb für die Sanierung und Erweiterung des Werkhofes Kesswil durchgeführt. Das Vorhaben konnte jedoch nicht realisiert werden. Deshalb suchte das Tiefbauamt einen neuen Standort. Die Wahl fiel auf Amriswil, um den Raum Bottighofen bis Bischofszell und Horn besser abdecken zu können.Zu einem Landabtausch sagte der Amriswiler Souverän bereits im Februar 2019 Ja.

Anhand einer Machbarkeitsstudie wurden verschiedene Szenarien der geografisch nahe gelegenen Werkhof-Standorte Sulgen und Amriswil untersucht und die betriebliche und bauliche Machbarkeit ausgewiesen. Die Auswertung habe ergeben, dass beim Fahrzeugunterhalt Synergien möglich seien. Durch die Konzentration des Fahrzeugunterhaltes in Sulgen entfallen beim neuen Standort diese Räume. Auf eine Zusammenlegung der Werkhöfe Sulgen und Amriswil werde aber aus betrieblichen und organisatorischen Gründen verzichtet, schreibt die Regierung.

Kritische Stimmen zum Standort im Grossen Rat

Nun hat der Regierungsrat einen Projektwettbewerb genehmigt. Gesucht sei ein architektonisch, ortsbaulich und betrieblich überzeugender Projektvorschlag. Zudem lege man Wert auf ein hoch funktionales und kostenoptimiertes Projekt.

Der Projektwettbewerb soll am 19. Juni auf www.simap.ch und im Amtsblatt ausgeschrieben werden. Die Jurierung ist im November und Dezember 2020 vorgesehen. Die Gewinner werden bis im Sommer 2021 das Vorprojekt mit Kostenschätzung erarbeiten. Nach der Genehmigung durch das Parlament Ende 2021 soll Mitte 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist Ende 2023 vorgesehen.

Der neue Werkhof geniesst in der kantonalen Politik nicht unbegrenzt Kredit. Das zeigte sich im Februar anlässlich einer Diskussion über einen Vorstoss zum Thema. Mehrere Kantonsräte forderten, man möge eine Sanierung in Kesswil erneut prüfen. Andere forderten eine Zusammenlegung in Sulgen, das nur rund sechs Kilometer entfernt liege. Doch davon wollte Baudirektorin Carmen Haag nichts wissen. Eine weitere Reduktion der Unterhalsbezirke sei schwierig; bereits heute sei ein Werkhof für je rund 200 Kilometer Strasse zuständig. (red)