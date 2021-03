Abfall Thurgauer Regierung genehmigt Deponieplanung: Drei Standorte für belastetes Material bleiben im Rennen Der Bund hat die Kantone verpflichtet, eine Abfallplanung zu erstellen, damit die Entsorgungssicherheit künftig sichergestellt ist und Überkapazitäten vermieden werden. Die Abfallplanung soll auch den Bedarf an Deponievolumen und mögliche Standorte von Deponien ausweisen (Deponieplanung). Der Regierungsrat hat die Deponieplanung für die Jahre 2021 bis 2050 genehmigt. 19.03.2021, 04.00 Uhr

Die Deponie in Kehlhof Berg ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren verfüllt. Andrea Stalder (2016)

Aufgrund des Ergebnisses der Bedarfsanalyse 2021 besteht bei den Deponietypen A, B und E Handlungsbedarf. In die kantonale Deponieplanung werden deshalb neun Standorte für die Ablagerung von Typ-A-Materialien aufgenommen und weitere zwei Standorte als Reservestandorte aufgeführt, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.

Für die Bereitstellung von ausreichendem Deponieraum für Typ-B-Materialien werden bestehende Deponien erweitert oder die Einteilung in Deponien zu Gunsten von Typ-B-Material angepasst. Die Deponie Kehlhof in der Gemeinde Berg ist die einzige Deponie des Typs E im Kanton und wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren verfüllt sein. In dieser Deponie – vormals Reaktordeponie – lagern Abfälle, bei denen einfache chemische Reaktionen noch möglich sind sowie Bauabfälle mit höheren Schadstoffgehalten. Drei mögliche Nachfolgestandorte wurden in die Deponieplanung aufgenommen. Diese liegen in den Gemeinden Homburg, Kemmental und Wigoltingen.

Wegen der geringen Mengen der Typ-E-Materialien wird die Aktivierung eines dieser drei Standorte in Kombination mit der Ablagerung für Typ-D-Materialien geprüft, schreibt der Kanton weiter in der Mitteilung. Als Übergangslösung wurde die ausserkantonale Ablagerung von Typ-E-Materialien sichergestellt.

Die neue Deponieplanung wurde im Sommer 2020 einer Vernehmlassung unterzogen. 33 Stellungnahmen interessierter Kreise sind eingegangen. Die Rückmeldungen wurden in einem separaten Mitwirkungsbericht zusammengestellt und der Umgang damit umfassend beschrieben. Die Berichtsentwürfe zur Deponieplanung vom 24. Juli 2020 wurden unter Berücksichtigung des Mitberichts überarbeitet. Der Regierungsrat hat die Deponieplanung 2021 bis 2050 genehmigt.