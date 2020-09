Thurgauer Parlament sitzt auf gepackten Koffern: Nach Weinfelden zügeln oder doch in Frauenfeld bleiben? Das Thurgauer Kantonsparlament müsste eigentlich demnächst nach Weinfelden umziehen. Doch in Coronazeiten ist auch ein historischer Traditionsbruch denkbar. Christian Kamm 03.09.2020, 04.50 Uhr

Zusammenpacken oder bleiben: Das Ratsbüro entscheidet nächste Woche, wie es mit den Grossratssitzungen weitergeht. Bild: Andrea Stalder

Die Thurgauer Politik ist für ihren Pragmatismus und ihre Sparsamkeit bekannt. Um nicht zu sagen berüchtigt. Nur in Sachen Kantonsparlament mag man es kompliziert und aufwendig. Als schweizweites Unikum leistet sich der Thurgau zwei Sitzungsstandorte mit der dazugehörigen Infrastruktur für seine Legislative: im Sommerhalbjahr im Rathaus Frauenfeld, im Winter dann in Weinfelden.

Die Coronapandemie macht das Ganze jetzt sogar noch etwas komplizierter. Nachdem dem Grossen Rat die Frauenfelder Rüegerholzhalle nun schon seit einiger Zeit als coronakonformer Ersatzstandort für den zu kleinen Rathaussaal dient, stünde im Oktober turnusgemäss die Züglete nach Weinfelden an. Nur: Auch der dortige Saal lässt keine Einhaltung der Mindestabstände zu. Er müsste also entweder baulich coronafit gemacht werden, zum Beispiel mit Plexiglas, oder es müsste ebenfalls ein Ersatzstandort gesucht werden. Oder aber der parlamentarische Wanderzirkus bleibt im Winter, wo er schon ist − nämlich in Frauenfeld. Das wäre ein Novum in der Kantonsgeschichte.

Entscheid fällt nächste Woche

Norbert Senn, Grossratspräsident PD

Der entsprechende Entscheid fällt bereits nächste Woche, wie Grossratspräsident Norbert Senn auf Anfrage mitteilt. Wohin die Reise voraussichtlich geht, will er nicht sagen. «Zuerst werden die Kantonsrätinnen und Kantonsräte sowie die Regierung informiert.» Nur soviel:

«Im Ratsbüro, das entscheidet, liegen alle Optionen auf dem Tisch.»

Man habe sämtliche Möglichkeiten geprüft und gegeneinander abgewogen. «Dazu gehört auch die Weiterführung des parlamentarischen Betriebs in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld.» Die Kantonsärztin sei ebenfalls in die Abklärungen einbezogen worden.

Dass die Rüegerholzhalle weiterhin in die Kränze kommen und damit die traditionelle Übersiedlung nach Weinfelden ausfallen könnte, überrascht nicht. Die jetzige Lösung hat sich bewährt, ist eingespielt und bietet im Zeichen der Coronaprävention ideale Voraussetzungen. So outet sich etwa der Grünen-Kantonsrat Toni Kappeler als Fan der Halle:

«Es ist jeweils erfreulich ruhig und es wird sogar besser zugehört als sonst.»

Toni Kappeler war auch in der Rüegerholzhalle schon mit Maske unterwegs. Bild: Donato Caspari (6.Mai 2020)

Kappeler, mit Jahrgang 1945 der älteste Thurgauer Kantonsrat, schreckt aber auch die Vorstellung von Grossratssitzungen im Rathaus Weinfelden mit Maskenpflicht nicht ab. «Ich würde an diesen Sitzungen teilnehmen.» Er sei gesund und ohne Vorerkrankungen. Ausserdem hätten die Parlamentsdienste bis dato sehr gut für die Gesundheit der Parlamentarier gesorgt und würden das weiterhin tun.

Weinfelden schaltet nicht auf stur

Ein Wörtchen mitzureden hat in dieser Angelegenheit wohl auch die Stadt Weinfelden, die immerhin den inoffiziellen Status einer heimlichen Thurgauer Hauptstadt geniesst. Weinfelden müsste auf das Kantonsparlament verzichten − und erst noch zugunsten der Erzrivalin Frauenfeld? Stadtpräsident Max Vögeli, selbst Mitglied des Grossen Rates, zeigt sich flexibel. In Weinfelden müssten die Sitzungen in einer Industriehalle durchgeführt werden. Vögeli sagt:

«Den möglichen Standort habe ich dem Kanton mitgeteilt.»

Max Vögeli. Bild: PD

Der «Thurgauerhof» oder die Sporthalle Güttingersreuti wären räumlich und organisatorisch nicht ideal. Gleichzeitig signalisiert Vögeli Entgegenkommen: «Falls die Abstandsvorschriften weiterhin gefordert werden, bin ich als Vertreter von Weinfelden einverstanden, dass die Sitzungen vorläufig in der Rüegerholzhalle stattfinden.» Auch dem Weinfelder Stadtpräsidenten ist aufgefallen: «Die Organisation und Abläufe sind perfekt und mehrfach erprobt.» Umgekehrt macht ein stures Festhalten am Sitzungsort Weinfelden in seinen Augen keinen Sinn. «Ausserordentliche Lagen erfordern aussergewöhnliche Lösungen.»

Die Verfassung lässt im Notfall Ausnahmen zu

Bleibt die Verfassungshürde. Denn die beiden Sitzungsorte entspringen nicht etwa einer Laune der Politik, sondern haben Verfassungsrang. Im Sommer hat der Grosse Rat in Frauenfeld zu tagen, im Winter in Weinfelden, heisst es in Paragraf 33 der Kantonsverfassung.

Paul Roth, Thurgauer Staatsschreiber PD

Staatsschreiber Paul Roth verweist auf Anfrage allerdings auf den Notstandsparagrafen 44 in der Verfassung, der ein Abweichen von der Norm zulässt. Voraussetzung sei die Wahrung des öffentlichen Interesses und der Verhältnismässigkeit. Die Abweichung von der Verfassungsbestimmung sei mit dem Schutz der Gesundheit im öffentlichen Interesse und verhältnismässig, wenn sie so milde wie möglich ausfalle. Dies wäre für Roth bei einer allfälligen Fortführung des Ratsbetriebs in Frauenfeld gegeben:

«Die Abweichung von der Verfassung findet nur bezüglich der Jahreszeit statt.»

Das würde ihm keine schlaflosen Nächte bereiten, so Roth.

Damit spricht unter dem Strich einiges dafür, dass es im Oktober an der ersten Thurgauer Grossratssitzung im Winterhalbjahr nicht «Willkommen in Weinfelden» heissen könnte. Sondern: «Willkommen zurück in Frauenfeld.»