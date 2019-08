Die Zwölfjährige Blanca Keller aus Basadingen schwingt. Mitkämpferinnen in diesem Sport hat sie noch nicht viele.

Thurgauer Nachwuchsschwingerin will eine «Böse» sein Die Zwölfjährige Blanca Keller aus Basadingen schwingt. Mitkämpferinnen in diesem Sport hat sie noch nicht viele. Janine Bollhalder

Blanca Keller führt die Familientradition weiter: Schwingen. (Bild: Donato Caspari)

«Es ist ein ganz besonderes Gefühl, Schwingerhosen zu tragen», sagt Blanca Keller und lächelt. Die Zwölfjährige ist die einzige Schwingerin im Thurgau. Vermutlich. «Ich kenne kein anderes Mädchen aus dem Thurgau, das schwingt.»

Die Leidenschaft fürs Schwingen liegt in der Familie. «Meine Mutter hat geschwungen, mein Vater ebenfalls – aber besonders gut war mein Grossvater: Jean Leuba», erzählt Blanca.

Die Oberstufenschülerin mit dem kurzen braunen Haar lebt auf einem Bauernhof in Basadingen. Sie schwingt in einem Schaffhauser Klub. Mit Buben. «Für uns Mädchen gibt es noch nicht so viele Angebote. Und jene, die es gibt, sind zu weit von meinem Wohnort entfernt», sagt sie.

Der Traum vom eidgenössischen Kranz

Blanca trainiert einmal pro Woche. «Neu ist noch ein Mädchen dem Club beigetreten», sagt sie. Es habe sie aber bislang nicht gestört, nur mit den Buben zu schwingen. Auch wenn es jeweils 20 bis 25 seien.

«Wir sind gute Kollegen, ich freue mich immer auf das Training.»

Zu Hause trainiere sie manchmal mit ihrem Vater, öfters auch mit ihrem Grossvater. «Er kommt auch ins Training und gibt uns Ratschläge.» Jean Leuba hat drei eidgenössische Kränze sowie das Schaffhauser Kantonale gewonnen. Er war von 1974 bis 1981 aktiver Athlet. «Er ist der Trainer von aussen», sagt Blanca und lacht.

Ihr Lieblingsschwung sei der «Bärendruck». Momentan bereitet sich Blanca auf das eidgenössische Frauenschwingfest in Menznau vor.

«Natürlich ist es mein Traum, eidgenössische Schwingerkönigin zu werden.»

Auch wenn es mit der grossen Karriere nicht klappen sollte, würde sie weiter schwingen. Beruflich kann sie sich vorstellen, «etwas mit Tieren zu machen». Vielleicht Tierärztin.

Blanca Keller trainiert aufgrund fehlender Angebote im Thurgau in einem Klub in Schaffhausen. (Bild: Donato Caspari)

Blanca hat vor zwei Jahren mit dem Schwingsport angefangen. «Meine beiden älteren Schwestern schwingen nicht. Mein jüngerer Bruder hat es probiert, aber es hat ihm nicht gefallen.»

Ihre muskulösen Arme zeugen davon, dass sie auch neben dem Sägemehl sehr aktiv ist. Blanca bestätigt: «Ich gehe in die Mädchenriege und helfe viel auf dem Hof aus.» Sie habe sogar eine eigene Geiss, die sie bei einem Schwingfest gewonnen hat.

Das Hobby sei gut mit der Schule vereinbar. Ihre Mitschüler reagieren mit Respekt auf das Schwingen. Blanca grinst:

«Andere Mädchen können sich oftmals überhaupt nicht vorstellen, auch zu schwingen.»

Sie würde niemanden überreden wollen. Trotzdem empfiehlt, den Sport auszuprobieren: «Einmal das besondere Gefühl der Schwingerhosen fühlen», sagt Blanca und ihre Augen strahlen. Man spürt: ihr liegt das Schwingen im Blut.