Interview Werden Knaben in der Primarschule benachteiligt? «Sie sind von der Art der Schule überfordert», sagt eine Thurgauer Kinderärztin – und berichtet von Schulverweigerern

Kinder- und Schulärztin Sandra Dübendorfer-Mäder macht sich Sorgen um die schulische Zukunft der jungen Männer. Denn Knaben kämen mit dem Schulsystem nicht klar. Sie hat verschiedene Vorschläge. Es wäre sogar einen Versuch wert, Knaben und Mädchen unterschiedlich zu unterrichten. Larissa Flammer 02.10.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinderärztin Sandra Dübendorfer-Mäder in ihrem Praxiszimmer in Tägerwilen. Bild: Reto Martin

Das Wichtigste in Kürze:

In einem Brief weisen Thurgauer Kinderärzte alle Kantonsräte darauf hin, dass Mädchen in den Gymnasien und E-Niveaus der Sekundarschulen deutlich übervertreten seien, denn die IQ-Verteilung sei bei beiden Geschlechtern gleich. Dies vor dem Hintergrund der Interpellation «Knaben an der Volksschule Thurgau im Abseits?», die kürzlich im Grossen Rat diskutiert wurde.

Sandra Dübendorfer-Mäder, Kinderärztin in Tägerwilen, sagt: Selbstverantwortliches Lernen, das heute gefordert werde, liege Knaben nicht.

Sie hat mehrere Vorschläge für eine knabenfreundlichere Volksschule. Diese betreffen Klassenwiederholungen auf Sekundarstufe, vermehrte Förderung der Stärken und gleiche Kanti-Aufnahmeprüfungen in der 2. und der 3.Sek

In Ihrer Praxis haben Sie Knaben als Lern- und Schulverweigerer. Nehmen diese Fälle zu?

Ja, das stelle ich deutlich fest.

Wie sieht der typische Fall eines Lernverweigerers aus?

Am eindrücklichsten war für mich, als ein 13-Jähriger in der Praxis über Wochen immer wieder sagte, er habe Bauchweh und Kopfweh und könne nicht zur Schule. Nach einer körperlichen Abklärung und mehreren Zeugnissen stand der Verdacht auf Schulverweigerung im Vordergrund. Ich musste handeln. Einerseits habe ich Unterstützung von Psychiatern angefordert und andererseits versucht, Druck aufzubauen, indem ich sagte: Entweder du gehst wieder in die Schule oder du musst ins Spital, damit wir dort mehr Zeit haben, eine Lösung zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten: ambulante Psychotherapie, Familientherapie, Multisystemtherapie oder die neu geschaffene Schulverweigerungsstelle des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes.

So eine gibt es?

Offenbar wurde es notwendig, eine Anlaufstelle dafür zu schaffen. Jedenfalls hat man diesen Knaben dann genau abgeklärt. Er hatte einen klar überdurchschnittlich hohen IQ, war jedoch im G-Niveau einer Sekundarschule eingeteilt. Da wurde einiges klar. Als Schulärztin wunderte ich mich immer, weshalb in den G-Klassen so viele Jungs sitzen. Nun hatte ich die Erklärung: Auch Jungs mit hohem IQ werden anscheinend in dieses Niveau eingestuft.

Sie haben zwar eine hohe Denkfähigkeit, können aber die geforderte Leistung nicht erbringen.

Sind sie unterfordert oder von der Art der Schule überfordert?

Überfordert, richtig. Und zwar vor allem, weil es wenig Struktur gibt. Vieles muss selbst oder in Gruppen erarbeitet werden. Der Lehrplan 21 verlangt selbstorientiertes, selbstständiges und selbstverantwortliches Arbeiten. Welcher Bub kann das? Diese Fähigkeiten erlernen sie entwicklungsbedingt erst viel später, oft erst nach der Pubertät.

Schulverweigerinnen haben Sie in Ihrer Praxis keine?

Bei Mädchen braucht es viel, bis es zur Lernverweigerung kommt. Sie sind zwar auch stark gefordert, aber in diesem Alter reifer. Sie haben eher Angst vor dem Versagen und sind anpassungsfähiger. Buben rebellieren stärker und verweigern sich.

Zur Person Sandra Dübendorfer-Mäder aus Ermatingen arbeitet im Zentrum «Ärzte am Pflanzberg» in Tägerwilen als Kinderärztin. Die 47-Jährige ist zudem Schulärztin in Steckborn, Ermatingen und Tägerwilen und arbeitet in der Fachgruppe Frühe Förderung Thurgau mit. Dübendorfer-Mäder ist Mutter von vier Knaben im Alter von 5 bis 15 Jahren. Der Jüngste besucht den Kindergarten, der Älteste die Kantonsschule. Die Ärztin steht zum Thema Knaben und Schule in Kontakt mit vier Kantonsräten.

Sie haben den Kantonsräten geschrieben, dass der IQ bei Buben und Mädchen gemäss einer Gauss’schen Kurve gleichermassen verteilt ist. Was heisst das?

Diese Kurve zeigt die Verteilung des Intelligenzquotienten. Die Hälfte der Mädchen und Jungs haben einen IQ von über 100, die andere Hälfte einen von unter 100.

Der IQ ist unabhängig vom Geschlecht.

Von der Intelligenz her müssten also in allen Klassen, unabhängig vom Niveau, gleich viele Mädchen wie Jungs sein. Aber was nicht gleich ist: die Reife. Die Buben sind da ein bis zwei Jahre verzögert. Auch die Feinmotorik entwickelt sich bei Buben erst später.

Was hat das für Auswirkungen?

Ich hatte zum Beispiel einen 5-Jährigen in der Praxis, der im Kindergarten auffällig war. Wir haben einen IQ-Test gemacht, der zwischen den kognitiven und den handlungsorientierten Fähigkeiten unterscheidet. Im Denkteil ist der Junge sehr stark, IQ von 118. Er kann im Kindergarten schon mit Zahlen bis 20 rechnen. Aber im Handlungsteil, zum Beispiel Formen nachzeichnen, hat er grosse Probleme. Die Lösung ist oft, dass solche Jungs aufgrund ihrer Schwächen in eine Einführungsklasse kommen, um mehr Zeit zu haben.

Knaben entwickeln also gewisse Eigenschaften erst später. Sind unser Schulsystem und unser Lehrplan auf Mädchen ausgelegt?

Ja, es scheint so.

Aber haben Knaben und Mädchen bereits das gleiche Potenzial und man müsste es unterschiedlich herauskitzeln oder müsste man bei Knaben erst später ansetzen?

Die Einführungsklassen sind grundsätzlich eine gute Lösung. Buben reifen in diesem Jahr wirklich nach. Bei intelligenten Jungs, die unreif sind, steckt man aber in einem Dilemma. In der Einführungsklasse sind sie geistig unterfordert, aber ohne sie fehlt ihnen spätestens Ende Primarschule die Reife für den Übertritt in die Sekundarschule. Ab der 6.Klasse und in der Oberstufe gibt es aber keine Möglichkeit mehr, ein Jahr zu wiederholen. Das wäre doch etwas, das man im Thurgau per sofort ändern könnte.

In der Sek darf man nicht ein Jahr wiederholen?

Nein, darf man leider nicht. Es gibt Jungs, die clever sind, aber aufgrund der fehlenden Reife währen der Pubertät regelrecht abstürzen. Das ist wirklich schade. Besonders, wenn sie mit guten Noten im E-Niveau starten und trotzdem die Sekundarschule im G-Niveau abschliessen. Da müsste man ihnen doch eine Chance geben, ein Jahr zu wiederholen.

Sandra Dübendorfer-Mäder im Gespräch. Bild: Reto Martin

Würde es helfen, Knaben und Mädchen geschlechtergetrennt auf unterschiedliche Arten zu unterrichten?

Dies kann ich nicht beurteilen. Ein Versuch in einem Pilotprojekt wäre sicher interessant.

Und in den unteren Stufen müsste man sich mehr auf die Stärken konzentrieren?

Genau. Ich würde vorschlagen, dass man mehr bei der Begabtenförderung macht. Die ist bei uns im Thurgau im Vergleich unterdurchschnittlich.

Wichtig ist, dass begabte Kinder ihre Schul-Motivation nicht verlieren.

Sie verweisen in Ihrem Brief vor allem auch auf die tiefe Männerquote an den Kantonsschulen.

Richtig. Wir haben im Thurgau ein komisches Aufnahmeverfahren. Man kann ja aus der 2. oder der 3.Sek an die Kantonsschule wechseln. In der 2.Sek bestehen rund 60 Prozent die Aufnahmeprüfung. In der 3.Sek ist die Aufnahmeprüfung deutlich schwieriger, es bestehen nur etwa 40 Prozent. Dabei tritt man ja mit beiden Prüfungen in die 1.Klasse der Kantonsschule ein. Wenn sich die Jungs wegen ihrer verzögerten Entwicklung die Zeit nehmen und erst in der 3.Sek die Prüfung machen, ist die Chance geringer, dass sie diese bestehen. In anderen Kantonen treten 2. und 3.Klässler zur gleichen Prüfung an. Das könnte man doch im Thurgau ändern. Mit dieser einfachen Massnahme könnte die Bubenquote an der Kanti erhöht werden. Oder man könnte auch einführen, dass eine bestandene 2.Sek-Aufnahmeprüfung zwei Jahre gültig bleibt. Denn heute muss man sofort an die Kanti wechseln, wenn man in der 2.Sek die Prüfung besteht.