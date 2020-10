Thurgauer Kantonalkirchen predigen kein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative – befürworten sie aber trotzdem Die Thurgauer Landeskirchen unterstützen zwar die Konzernverantwortungsinitiative, machen aber keinen Abstimmungskampf und fassen keine Abstimmungsparole. Der Evangelische Kirchenratspräsident Wilfried Bührer sagt: «Am Schluss kann man es einem mündigen Christen nicht ersparen, ein Stück weit selbst zu denken und abzuwägen.»

Sebastian Keller 03.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Evangelische Kirche St. Verena in Matzingen. Bild: Andrea Stalder

Die Konzernveranwortungsinitiative kommt am 29. November zur Abstimmung.

Kirchliche Kreise stehen hinter dem Volksbegehren. Im kirchlichen Komitee sind mehr als 600 Kirchgemeinden und Pfarreien aus der ganzen Schweiz vertreten.

Die Thurgauer Kantonalkirchen verweisen darauf, dass sie bei Abstimmungen «eher zurückhaltend» seien.

Die Abstimmungsglocken läuten schon lange, orange «JA!»-Fahnen gehören da und dort fast zum Ortsbild. Am 29. November gilt es ernst: Die Schweiz stimmt über die Konzernverantwortungsinitiative ab, die man mittlerweile sprachökonomisch schlicht KVI nennt. Das Kernanliegen: Schweizer Unternehmen sollen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltsünden im Ausland geradestehen müssen. Kirchliche Kreise engagieren sich ungewohnt stark. Sie finden sich im Komitee «Kirche für Konzernverantwortung» zusammen.

Das will die Initiative

Die Konzernverantwortungsnitiative (KVI) verlangt, dass Schweizer Unternehmen für das Verhalten ihrer Tochterfirmen oder wirtschaftlich abhängigen Firmen haften, wenn diese im Ausland Menschenrechte verletzen oder gegen Umweltstandards verstossen. Ausnahme: Sie können eine angemessene Sorgfaltsprüfung beweisen. Bundesrat und Parlament lehnen die

KVI ab. Vor allem wegen der Haftungsregel. Das Parlament hat einem Gegenvorschlag zugestimmt. Demnach werden hiesige Firmen zu Sorgfaltsprüfungen in den Bereichen Kinderarbeit und Konfliktmineralien verpflichtet. Zudem übernimmt die Schweiz Berichterstattungspflichten der EU. Der Gegenvorschlag tritt in Kraft, wenn die KVI abgelehnt wird. (dk/red)

Im druckfrischen «Kirchenboten» meldet sich der Evangelische Kirchenrat Thurgau zu Wort. Er schliesse sich, schreibt er, den verschiedenen kirchlichen Stimmen an, die sich für stärkere Regeln der international tätigen Konzerne betreffend Schonung der Umwelt und Einhaltung der Menschenrechte einsetzen. Wörtlich steht:

«Auf Geld, das unter Missachtung solcher Regeln verdient wird, liegt kein Segen.»

Evangelischer Kirchenratspräsident Wilfried Bührer. Bild: Donato Caspari

Doch: Seine Haltung wolle der Kirchenrat «nicht als Abstimmungsparole verstanden wissen». Pfarrer Wilfried Bührer ist Präsident des Kirchenrates. Auf Anfrage erklärt er, dass der Kirchenrat das Anliegen «herzhaft teilt». Doch es sei nicht sinnvoll, dass jede Kantonalkirche für eine eidgenössische Vorlage eine Parole erarbeite. Er verweist auf die Dachorganisation, die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, die sich aktiv für ein Ja engagiert. Bei Abstimmungen sei man ohnehin «eher zurückhaltend».

«Am Schluss kann man es einem mündigen Christen nicht ersparen, ein Stück weit selbst zu denken und abzuwägen.»

Im Kanton Zürich rief der reformierte Kirchenrat dazu auf, die kirchlichen Gebäude nicht mit Parolen zu beflaggen. Wilfried Bührer sagt, er habe an einer Präsidentenkonferenz empfohlen, «Kirchtürme nicht als Plakatwände zu nutzen». Mehr als ein Appell sei dies aber nicht. Für ein Verbot etwa fehle die gesetzliche Grundlage; die Kirchgemeinden seien autonom.

Gehört da und dort schon zum Ortsbild: Fahne der Befürworter. Bild: Reto Martin

Das bedeutet auch: Ihnen steht es frei, sie können beispielsweise Diskussionsanlässe durchführen. Oder eine Predigt im Geiste der KVI? «Eine Predigt ist vielleicht nicht das richtige Instrument, da es ein Monolog ist», sagt Pfarrer Bührer und fügt an:

«Aber es gibt durchaus einschlägige Bibelworte, die Orientierung geben.»

Die Kirchgemeinden engagieren sich auf unterschiedliche Weise. Beispiel Evangelische Kirchgemeinde Bussnang-Leutmerken. Sie unterstützt das nationale kirchliche Komitee mit 1000 Franken. Das entschied nicht die Kirchenvorsteherschaft eigenmächtig, sondern die Kirchbürger entschieden in einer – wegen Corona – brieflichen Abstimmung. Sie fiel knapp aus: mit 88 zu 83 Stimmen. Pfarrer Jann Flütsch sagt:

«Es ist also demokratisch abgestützt.»

Auslöser für die Frage an die Kirchbürger war eine Anfrage des nationalen Komitees.

Ähnlich tönt es bei den Katholiken

Zurückhaltend ist auch die Katholische Landeskirche. Auf Anfrage schreibt Kommunikationsmann Manuel Bilgeri: Der Kirchenrat habe sich im Herbst 2019 mit der KVI befasst, sich extern beraten lassen und beschlossen: «Der Kirchenrat unterstützt die KVI.» Doch er greife «nicht öffentlich in das Abstimmungsgeschehen ein».

Gaby Zimmermann, aktive Katholikin aus Salmsach. Bild: PD

Gaby Zimmermann aus Salmsach war über 20 Jahre Gemeindeleiterin in Romanshorn und engagiert sich verschiedentlich in der katholischen Kirche. Sie ist bekennende KVI-Unterstützerin. Dass sich die Kantonalkirche nicht stärker engagiere, findet sie etwas schade. Aber:

«Das muss jedes Gremium für sich entscheiden.»

Steine legt die Kantonalkirche aber auch keine in den Weg. So findet mit deren Segen am 11.November in Weinfelden ein KVI-Anlass statt. Der Moment für kirchliches Engagement sei günstig wie nie. Die Bischofskonferenz sei auch im kirchlichen Komitee. Zimmermann sagt:

«Jetzt ist die Chance, die Spielregeln für Gerechtigkeit und Umwelt mitzugestalten.»

Abwegig findet sie, dass mit dem Ausfüllen des Abstimmungszettels ein Ja oder Nein zum Christsein verknüpft sein soll. «Niemandem wird der Glaube abgesprochen, wenn er für oder gegen die Initiative ist.»