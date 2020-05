Thurgauer Kantonalbank schenkt jedem Haushalt einen 30-Franken-Gutschein für das lokale Gewerbe Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) fördert das lokale Gewerbe. Die Bank schenkt allen der über 130'000 Thurgauer Privathaushalten einen Gutschein im Wert von 30 Franken, der bei lokalen Betrieben eingelöst werden kann. 05.05.2020, 09.34 Uhr

(red/lsf) Die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus treffen lokale Gewerbebetriebe und Selbständigerwerbende besonders. Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) möchte die Thurgauer Wirtschaft in dieser ausserordentlichen Situation nicht nur als Finanzpartnerin unterstützen, sondern auch auf anderer Ebene einen Beitrag leisten. Dies schreibt sie in einer Medienmitteilung.

Gleichzeitig will sie den Thurgauerinnen und Thurgauern eine Freude machen. Darum schenkt die Bank der Bevölkerung Gutscheine. Jeder der über 130'000 Privathaushalte im Kanton erhält Ende Mai einen Gutschein im Wert von 30 Franken zugestellt. Dieser kann bis Ende September 2020 bei Geschäften, Restaurants sowie Betrieben aus dem Tourismus- und Freizeitbereich im Kanton eingelöst werden.

Betriebe, die teilnehmen möchten, können sich ab sofort auf der Website www.tkb.ch/gutschein registrieren. Inhaber der Gutscheine können dort ab Ende Mai nachschauen, wo der Gutschein überall eingelöst werden kann.

Sich selbst oder jemand anderem eine Freude machen

«Zahlreiche lokale Geschäfte und Dienstleister haben in letzter Zeit finanzielle Einbussen erlitten», schreibt die TKB weiter. Die Bank möchte mit ihrer Aktion dazu beitragen, dass Thurgauer lokale Angebote berücksichtigen, sei es beim nächsten Einkauf oder dann, wenn die Restaurants und Freizeitbetriebe wieder offen sind. «Gleichzeitig wollen wir der Thurgauer Bevölkerung und besonders all jenen, die sich in jüngster Zeit besonders für andere eingesetzt haben, eine Freude machen», sagt Thomas Koller, Vorsitzender der TKB-Geschäftsleitung, gemäss Mitteilung.

Der Gutschein könne auch verschenkt werden, «zum Beispiel an eine Person, die für jemanden Einkäufe erledigt hat», führt Thomas Koller aus. Das Engagement der TKB wird unterstützt von Gastro Thurgau, Thurgau Tourismus und TGshop Fachgeschäfte Thurgau.

