Thurgauer Grossratsfraktionen fordern Wirtschaftshilfe vom Kanton Die Präsidenten der Grossratsfraktionen verlangen schnell weitere Massnahmen des Kantons. Auf die Details der Bundeshilfe könne nicht gewartet werden. Thomas Wunderlin 24.03.2020, 04.00 Uhr

Die vorläufig letzte Sitzung des Grossen Rats vom 11. März. Andrea Stalder

In einem offenen Brief an den Regierungsrat erklären die Präsidenten der sieben Thurgauer Grossratsfraktionen, dass sie die bisher getroffenen Massnahmen bezüglich der Corona-Krise «vorbehaltlos» unterstützen. Zugleich fordern sie «schnellstmöglich weitere wirtschaftliche Massnahmen auf kantonaler Ebene».