Interview Thurgauer Gesundheitsdirektor zu Corona: «Wir schliessen jetzt schon Betriebe» Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt im Interview, zu welchen Coronamassnahmen der Kanton derzeit greift. So etwa zu temporären Schliessung von Betrieben, wenn sich diese nicht an die Regeln halten. Und er begründet, wieso es eine Ausweispflicht für Bars und Clubs braucht. Interview: Sebastian Keller 14.08.2020, 05.10 Uhr

Frauenfeld 16.06.2020 TG - Coronavirus Pressekonferenz des Kanton Thurgaus (neuste Entscheide des Regierungsrates). Regierungsrat Urs Martin. Andrea Stalder

Die Coronafallzahlen sind auch im Thurgau seit einigen Wochen wieder leicht ansteigend. Am Donnerstag waren es vier mehr als am Vortag.

Urs Martin: Man muss die Lage ernst nehmen und genau schauen, wie sie sich entwickelt. Mit weiter steigenden Zahlen war am Ende der Sommerpause zu rechnen, auch wegen der Ferienrückkehrer.

Befürchtungen Sie eine weitere Zunahme der Coronafälle im Thurgau?

Prognosen sind schwierig, aber man muss davon ausgehen, dass die Fallzahlen auch weiter ansteigen.

Ab Freitag gilt eine Ausweispflicht für Bars und Clubs: Ist das nicht übertrieben, der Thurgau ist ja nicht das Zürcher Niederdorf.

Das ist nicht übertrieben. Wir hatten einen Fall in einem Lokal.

Handelt es sich dabei um einen Superspreader-Event?

Das wissen wir noch nicht, es ist aber so, dass es unser Contact-Tracing auf Trab hält. Rund 350 Personen waren mit einem Infizierten gleichzeitig in einem Lokal. Es ist generell einfach so, dass wir alles dafür tun müssen, damit die Fallzahlen tief bleiben. Und die Ausweispflicht und die Verifizierung der Handynummern sollen uns beim effizienten Contact-Tracing helfen.

Was wäre der nächste Schritt? Clubs zu schliessen?

Wir schliessen jetzt schon Betriebe, die sich nicht an die Regeln halten. Das müssen nicht unbedingt Clubs sein. Wenn es in einem Betrieb viele Fälle gibt oder Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden, greifen wir ein. Wir haben auch schon eine Sonderreinigung verfügt. Danach konnte der Betrieb wieder öffnen. Der Kanton schaut jeden Morgen die neuen Fälle an und analysiert, welche Massnahmen zu ergreifen sind.

Zurück zur Ausweispflicht: Wie grenzt man eine Bar von einem Restaurant ab?

Die Abgrenzung besteht darin, ob die Gäste fest an einem Tisch sitzen oder sich auch bei der Konsumation bewegen. Das Problem ist vor allem, dass beim Konsum von alkoholischen Getränken die Abstandsregeln weniger gut eingehalten werden. Das ist einfach so.

Am Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, dass Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen ab Oktober wieder stattfinden können. Begrüssen Sie das?

Das kann ich noch nicht sagen, weil ich nicht weiss, wie sich die Lage entwickelt. Gut finde ich vorerst, dass das Verbot um einen Monat verlängert wurde.

Wenn die Fallzahlen im September explodieren, könnte man ja wieder auf den Entscheid zurückkommen.

Das muss der Bundesrat entscheiden.

Was bedeutet es für den Kanton, der Grossanlässe bewilligen müsste?

Wir sind das konzeptionell am Andenken. Aber in Coronazeiten kann noch extrem viel passieren. Vielleicht hebt der Bundesrat das Veranstaltungsverbot auch schon früher auf.

Menschen, die aus Risikoländern einreisen, müssen sich beim Kanton melden und sich in Quarantäne begeben. Funktioniert das?

Das funktioniert relativ gut. Seit dieser Woche erhalten wir ja auch die Flugpassagierlisten vom Kanton Zürich. Auf dieser Basis konnten wir feststellen, dass sich nicht alle Personen melden und sich in Quarantäne begeben; sie müssen mit einem Strafverfahren rechnen. Mit der derzeitigen Liste ist aber nur der Luftweg mit Ankunft in Zürich abgedeckt. Es gibt ja auch noch andere Varianten, in die Schweiz einzureisen, mit dem Auto, dem Zug oder mit Fernbussen. Oder auf dem Luftweg über die grenznahen Flughäfen in Friedrichshafen, Stuttgart oder Memmingen.

Besteht – beispielsweise beim Balkan – nicht die Gefahr, dass jemand einfach angibt, er sei in Kroatien gewesen und nicht in Serbien oder dem Kosovo, um die Quarantäne zu umgehen.

Die Gefahr besteht natürlich, wobei ich davon ausgehe, dass Kroatien auch bald auf die Liste des Bundes kommt.

Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren haben sich unlängst gegen eine Maskenpflicht in Läden ausgesprochen. Ist diese Massnahme immer noch vom Tisch?

Wir nehmen laufend eine Neubeurteilung vor. Ich kann so viel sagen: Corona ist jeden Dienstag bei der Regierungssitzung ein Thema.