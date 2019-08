Thurgauer Dorf Gachnang war letzte Nacht ohne Strom

Einer, der wegen des Stromausfalls letzte Nacht auf einige Stunden Schlaf verzichten musste, ist Biobauer Urs Hilzinger vom Gachnanger Plattehof. Kurz nach ein Uhr nachts alarmierte ihn seine Mutter, dass der Strom ausgefallen sei. Sofort eilte er in den Hühnerstall, besorgt, weil dadurch die Lüftung ausfallen könnte. Sein Verdacht bestätigte sich, die Luft im Stall war so stickig, dass selbst er Mühe beim Atmen hatte.

«Die Hühner wirkten auf mich bereits ziemlich träge, was wohl am Sauerstoffmangel lag», sagt er. Obwohl er schnurstracks die Türen öffnete, verbesserte sich die Situation nur gering. Schliesslich konnte die Feuerwehr mit einem mobilen Ventilator den Stall wieder mit Frischluft versorgen, bis der Strom dann um kurz nach zwei Uhr wieder da war.

Ein Alarmsystem im Hühnerstall hätte bei einer solchen Auffälligkeit eigentlich eine Meldung an Hilzingers Handy schicken sollen. «Es gab in den letzten Jahren häufig Fehlalarme, diesmal hat das System aber überhaupt nicht reagiert», sagt der Biobauer. Woran das lag, könne er sich nicht erklären. Er werde der Sache aber auf den Grund gehen. Um 4.30 Uhr, als er gemeinsam mit den Hühnern in den Tag startete, waren diese wieder frisch und munter. Die Gefahr hat sich in Luft aufgelöst.