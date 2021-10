Thurgauer Freisinnige sagen Ja zum Covid-Gesetz und Nein zur Justizinitiative Die FDP hielt ihre Parteiversammlung in Diessenhofen ab. Im Zentrum stand eine Podiumsdiskussion über das Schweizer Gesundheitswesen. Geteilter Meinung sind sich die Freisinnigen in der Pflegeinitiative.

Thomas Güntert 08.10.2021, 16.49 Uhr

Podiumsteilnehmer: Claudio Della Giacoma, Geschäftsführer Privatklinikgruppe Cliena; Katharina Iseli, selbstständige Hebamme; Alex Steinacher, Präsident Ärztegesellschaft Thurgau; Susan Danubio, Bereichsleiterin Alterszentrum Kreuzlingen; Carlo Parolari, Verwaltungsratspräsident Spital Thurgau AG und Moderator Sabir Semsi, Pflegefachmann und Medizinstudent. Bild: Thomas Güntert

Der FDP Thurgau Präsident Marcel Macedo konnte am Donnerstag in Diessenhofen 50 Freisinnige zur Mitgliederversammlung begrüssen. Zu Beginn stellte der Norbert Vetterli, Direktor des Kantonsspitals in Frauenfeld, die Gesundheitsversorgung im Kanton Thurgau vor und erzählte, wie sich St.Katharinental vom Dominikanerinnenkloster zur Rehabilitationsklinik entwickelte.