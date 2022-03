Thurgau passt Gastrogesetz an

Thurgau Wirt wird, wer die richtigen Kästchen ankreuzen kann Der Kanton Thurgau will die Wirteprüfung vereinfachen. Bei der Revision des Gastgewerbegesetzes soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass juristische Personen eine Wirtebewilligung erhalten. Thomas Wunderlin 25.03.2022, 04.40 Uhr

Foodtruck: Das Gastrogesetz wird neuen Entwicklungen angepasst. Kevin Roth

Eine Prüfung mit einem schriftlichen und mündlichen Teil muss bestehen, wer im Thurgau das Wirtepatent erwerben will. In Zukunft soll die Wirteprüfung durch einen Multiple-Choice-Test ersetzt werden. Diesen Vorschlag macht der Regierungsrat in Zusammenhang mit der Revision des Gastgewerbegesetzes, die er bis zum 22. Juni in die Vernehmlassung gegeben hat.