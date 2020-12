Thurgau Wie Schmirgelpapier in der Lunge: Ein Coronapatient leidet Höllenqualen Christof Falch warnt davor, das Coronavirus zu unterschätzen. Er war ein kerngesunder Sportstyp, der keiner Risikogruppe angehörte. Doch das Coronavirus hat ihn mit aller Härte getroffen. Thomas Wunderlin 18.12.2020, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der genesene Coronapatient Christof Falch. Bild: Ralph Ribi

Christof Falch ging es jede Nacht schlechter, nachdem er zwei Tage im Spital Rorschach verbracht hatte. Der 51-jährige Verkaufsleiter hustete, bekam kaum Luft und litt unter Schweissausbrüchen. Das Fieber pendelte zwischen 37,5 und 38,5 Grad. Starke Lungenschmerzen peinigten Falch. Der Grund war eine Rippenfellentzündung.

Nebst einer Nierenkolik gibt es wenig, das derart starke Schmerzen verursacht. «Da war eine Nacht dabei», erinnert sich Falch, «da hätte ich gewünscht, bewusstlos zu werden oder den Planeten zu verlassen.»

Aufgewachsen in St.Anton am Arlberg, arbeitete Falch lange im Skisport. Als Mitarbeiter des österreichischen Rennsportleiters Franz Hoppichler bereiste er die Welt. Vor 14 Jahren suchte er mit seiner Partnerin ein Haus in der Nähe des Bodensees und fand es in Arbon. Falch, im Nebenjob Schlagersänger, ist ein geradliniger, energischer Typ, der auf die Leute zugeht. Er macht seine Geschichte öffentlich als Warnung, das Virus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch möchte er seinen Ärger über das Contact-Tracing loswerden.

Er habe keiner Risikogruppe angehört, habe keine Vorerkrankungen gehabt, seine Organe seien alle in gutem Zustand gewesen, sagt Falch. Und doch hat ihn das Virus zwei Monate ausser Verkehr gesetzt. Wer ihn angesteckt hat, ist ihm ein Rätsel: «Unter meinen Kontakten war niemand, der gepasst hätte.»

Mitarbeiterin der Lungenliga macht Druck

Am Sonntag, 11. Oktober, hatte Falch die ersten Covid-19-Anzeichen gespürt, wie er rückblickend weiss. Er war mit seiner Partnerin im Auto unterwegs. Er bat sie, das Steuer zu übernehmen. «Ich fühlte mich schlecht, etwas abgeschlagen, wie bei einer Grippe.»

Als es am Montag schlimmer wurde, ging er nicht mehr zur Arbeit, dafür zum Arzt. Am Abend teilte ihm dieser das positive Testresultat mit. Er wies ihn an, sich in Isolation zu begeben, die Familie müsse in Quarantäne. Die Partnerin zog aus dem gemeinsamen Schlafzimmer aus und schlief im Büro im Erdgeschoss, wo Falch diesen Mittwoch den Journalisten empfängt. Sie sorgte aus der Distanz für Falch, und sie fällte die wichtigsten Entscheidungen. Sie hatte sich nicht angesteckt, obwohl sie drei Stunden mit ihm im Auto gesessen hatte.

Eine Frau von der Lungenliga rief am Dienstag, 12. Oktober, gegen Mittag an, wies Falch an, wie er sich ab jetzt zu verhalten habe. Sie erklärte ihm, sie werde ihm zur Erfassung seiner Kontakte eine Excel-Datei mailen. «Sie berichtete mir auch ganz offen über ihre Überlastung und dass sie eigentlich urlaubsreif sei.»

Er seinerseits hatte Fieber und Kopfschmerzen, alle Glieder taten ihm weh. Der Husten, der ihn über mehrere Wochen begleiten sollte, nahm seinen Anfang. So brauchte er etwas länger für die Liste. Um 14 Uhr forderte ihn die Contact-Tracerin per E-Mail auf, die Liste dringend zurückzuschicken, was er umgehend tat. Sie rief ihn an und erklärte, sie brauche weitere Angaben. Er habe nur Namen und Telefonnummern aufgeführt, aber keine E-Mail-Adressen und private Anschriften. Falch weigerte sich:

«Ich war froh, dass ich überhaupt Namen mit Mobiltelefonnummern eruieren konnte, das war für mich bereits Aufwand genug.»

Er fragt sich, wie viel Sinn die Übung hatte. Verlangt wurden nur die Personen, mit denen er in den letzten 48 Stunden vor Auftreten der ersten Symptome Kontakt hatte. Das sei eine «reine Pseudomassnahme». Man müsse mindestens die Kontakte der letzten fünf bis sechs Tage erfassen, da die Inkubationszeit am häufigsten so lange daure.

Die Mitarbeiterin der Lungenliga versicherte ihm mündlich und schriftlich, sie werde ihn in ein paar Tagen wieder anrufen. Er erhielt nie mehr einen Anruf der Lungenliga. «Wenn hier von einem funktionierenden System gesprochen wird, klingt das für mich eher befremdlich.» Er sei kein Einzelfall. Zimmernachbarn im Spital hätten von ähnlichen Erfahrungen mit dem Contact-Tracing im Kanton Thurgau berichtet.

Er mache der Mitarbeiterin der Lungenliga, die ihn angerufen habe, keinen Vorwurf. Sie sei unter Druck gestanden und habe selber Druck gemacht:

«Man hat das Gefühl, dass es nur darum geht, so schnell als möglich in der Statistik erfasst zu werden, und das war's.»

Wer im Contact-Tracing arbeite, solle sich vor Augen führen, dass es sich bei seinem Gegenüber um einen Menschen handle, der unter Umständen schon ziemlich krank sei und für den der Kontakt zur Aussenwelt eine Belastung darstelle.

Falch lag eine Woche daheim mit Schmerzen. Er ass und trank nichts mehr. Das Fieber stieg zeitweise auf 39,4 Grad. «Ich konnte meinen Zustand nicht mehr einschätzen, ich konnte nicht mehr telefonieren.» Er schlief kaum, fühlte sich wie in Trance. Sein Arzt konnte ihm nicht helfen. Am Dienstag, 20. Oktober, sorgte seine Partnerin dafür, dass ihn eine Ambulanz ins Spital Rorschach brachte.

Wegen seiner stechenden Lungenschmerzen und des blutigen Auswurfs beim Husten wurde er in den Computertomografen geschoben, da die Ärzte offenbar Verdacht auf Lungenembolie hatten. Das injizierte Kontrastmittel bekam ihm nicht. «Die allergische Reaktion war brutal. Mein ganzes Gesicht war geschwollen, ich brachte die Augen nicht mehr auf.» Krämpfe schüttelten ihn. Leute standen um sein Bett herum. Er bekam ein Gegenmittel. Doch, was ihm am stärksten in Erinnerung geblieben ist, war eine Ärztin: «Sie hat mich an Knie und Schulter festgehalten. Das war wie ein Geschenk. Sie hat mich beruhigt.»

Drei Stunden in der Nacht nicht schlafen, nicht liegen

Am 22. Oktober kam er von Rorschach zurück nach Hause. Die Rippenfellentzündung wurde täglich schlimmer, der blutige Auswurf immer stärker.

Es war die Nacht auf den 28. Oktober, in der in ihm der Sterbewunsch aufkam. Falch konnte drei Stunden lang nicht mehr schlafen, nicht mehr liegen. Mit schräg aufgerichtetem Oberkörper sass er mit extremen Schmerzen im Bett. «Ich konnte nicht nach Hilfe rufen, nicht telefonieren.» Dank Schmerzmitteln schlief er im Morgengrauen ein. Einen Tag später fuhr ihn seine Tochter ins Kantonsspital Münsterlingen.

Während seiner Erkrankung sank sein Körpergewicht von 90 auf 80 Kilo. Vor allem die Muskulatur schwand dahin. Seine durchtrainierten Oberschenkel seien dünn geworden, sagt Falch. «Das hat mich psychisch belastet, ich will doch Ski fahren können im Winter.»

Er war überrascht, als er in Münsterlingen einer Lungenspiegelung unterzogen wurde. «Ich dachte, was suchen die da.» Blutwerte hatten auf einen Lungentumor hingewiesen, was sich aber nicht bestätigte. Den Klinikleiter Robert Thurnheer hat Falch als «sehr gut, menschlich und fachlich» kennen gelernt. Es gebe gute Ärzte und ein paar andere, sagt Falch. «Gute Ärzte geben manchmal zu, dass sie etwas nicht wissen.» Es gebe auch solche, bei denen man nur eine Nummer sei. Sie gäben Fachbegriffe von sich, wenn sie besser den Patienten fragen würden, wie es ihm gehe, was ihm guttue.

Von den 20 bis 30 Pflegerinnen, denen er in Münsterlingen begegnet sei, seien fast alle einfühlsam und engagiert, sagt Falch. Sie arbeiteten ausgezeichnet trotz der vollen Montur, mit Haube, Brille und Isolationsanzug, in der sie sich zu Tode geschwitzt hätten. Er habe sie oft nur an den Schuhen unterscheiden können. Beispielsweise habe er gewusst:

«Ah, die mit den weissen Nike, das ist die Supernette.»

Er trägt ihnen nicht nach, dass sie manchmal bis zu vier Mal stechen mussten, bis sie in seinem Arm eine Vene fanden. Das Problem sei sein ausgetrockneter Körper gewesen.

Er blieb 18 Tage in Münsterlingen, davon zehn Tage in der Isolierstation. Es folgten zwei Wochen Rehabilitation in Mammern. Behandelt wurde er mit diversen Medikamenten, unter anderem Hustenmittel. Da sein Puls nie unter 110 sank, erhielt er Betablocker: «Das nehme ich immer noch.» Im Spital musste er drei Mal täglich 15 Minuten inhalieren, in der Rehaklinik sogar zwei Stunden am Tag. Mit einem Mundstück wie von einer Wasserpfeife zog er Sauerstoff in seine Lunge, der mit einem Mittel gegen Blutungen versetzt war.

Treppensteigen fällt ihm schwer

Falch wurde mit Physiotherapie behandelt; Atemübungen brachten allmählich Erleichterung. Anfangs habe sich seine Lunge angefühlt wie Schmirgelpapier, das gerieben wird. Oder wie eine Folie, die man vom Boden wegreisst, wobei sei nicht überall gleich festklebt. Mit der Zeit blieb der reissende Schmerz weg. «Nur das Reiben hat mich noch lange begleitet.»

Folgeschäden sollte Falch keine davontragen, habe man ihm gesagt. «Für die Statistik bin ich gesund.» Noch immer fühlt er sich oft müde und kann sich nur mit Mühe konzentrieren. Treppensteigen fällt ihm schwer. «Ich bin noch ein Stück weit weg von da, wo ich hin will.»

Falch arbeitet wieder, so weit es geht, von zu Hause aus. Er hält Abstand zu andern Menschen, mindestens zwei Meter. An Sitzungen mit mehr als drei Personen nimmt er nicht teil. Er ärgert sich über Leute, die beim Einkaufen ihre Masken nicht über die Nase hochziehen. Selber trägt er FFP2-Masken mit erhöhtem Schutz. «Obwohl das Risiko gering ist, fürchte ich mich vor einer Wiederansteckung. Und ich möchte auch selber niemanden gefährden.»