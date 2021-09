Thurgau: Ein Naturwald hilft dem Klima mehr als ein Nutzwald

Thurgau Weil sie mehr CO2 speichern können: Ein Naturwald bringt in der Klimapolitik mehr als ein Nutzwald Forstbetriebe hätten gern eine Abgeltung für die Waldpflege. Die Umwandlung in Naturwälder würde Klima und Artenvielfalt mehr helfen. Im Thurgau wäre dafür Geld vorhanden. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.30 Uhr

Der Borkenkäfer lässt Fichten im Sihlwald absterben und trägt so dazu bei, den Wirtschaftswald in einen Naturwald zu verwandeln. Bild: PD

Waldeigentümer könnten Jäger, Pilzsammler und Mountainbiker zur Kasse bitten und eine Abgabe für Trinkwasser aus bewaldetem Gebiet erheben. Ideen dieser Art wurden an einem Workshop des Verbands Thurgauer Waldeigentümer entwickelt. Denn die Forstbetriebe leiden noch immer unter tiefen Holzpreisen, die sich in den letzten dreissig Jahren halbiert haben, während sich die Lohnkosten verdoppelt haben.

Hoffnung setzen sie auf eine Motion des Mitte-Ständerats Daniel Fässler, der eine Abgeltung für Waldpflege verlangt. Der Innerrhoder argumentierte im Parlament mit der «alarmierenden Feststellung», dass der Anteil der nicht mehr bewirtschafteten Wälder von 2009 bis 2017 weiter zugenommen habe.

Daniel Fässler, Ständerat Appenzell-Innerrhoden. Bild: Hanspeter Schiess

Den Forstbetrieb einzustellen, ist für Fässler keine Option:

«Nur ein gepflegter Wald ermöglicht den Erholungsuchenden einen gefahrlosen Aufenthalt.»

Nur mit einer Waldnutzung werde gewährleistet, «dass vor allem Nadelwälder nicht verdunkeln», sondern dank Licht und Sonneneinstrahlung einen «Beitrag zur Biodiversität von Fauna und Flora» bieten könnten. Nur wenn Holz geerntet und dauerhaft verbaut werde, werde das im Holz gespeicherte CO 2 nicht wieder freigesetzt.

Kurt Egger, Thurgauer Nationalrat und Kantonalpräsident der Grünen, hat die Motion Fässler unterstützt. Staatliche Unterstützung für Waldeigentümer hält er für denkbar – als Gegenleistung für Klimaschutz und Biodiversität:

Kurt Egger, Thurgauer Nationalrat und Kantonalpräsident der Grünen. Donato Caspari

«Was nicht geht, ist den Forst für die Holznutzung zu subventionieren.»

Unterstützt werden könnten aber Aufforstungsprojekte mit klimaangepassten Baumarten. «Man kann nicht den ganzen Wald einfach sich selber überlassen.» Wegen der einseitigen Fichtenbestände müsse man eingreifen, «sonst überlebt der Wald schlecht».

Naturwald kann viel mehr CO 2 speichern

Eine Alternative wäre es, ein Naturreservat zu errichten und den Wirtschaftswald in einen Naturwald zu überführen, wie es beispielsweise im Zürcher Sihlwald geschieht. Als Heizstoff gilt Holz als klimaneutral, da es bei der Verbrennung so viel CO 2 freisetzt, wie es beim Wachstum aufgenommen hat.

Ein Naturwald kann aber viel mehr CO 2 speichern als ein Wald, dessen Bäume alle paar Jahrzehnte gefällt werden. Diese Meinung vertritt der ehemalige Stadtforstmeister von Zürich-Sihlwald, Andreas Speich. Das Waldreservat Sihlwald enthält rund 420 Tonnen Holz pro Hektare, wie Speich 2018 in der NZZ schrieb. In etwa hundert Jahren werde er eine Biomasse von 600 Tonnen pro Hektare erreichen.

Die Zersetzung abgestorbener Bäume erfolgt sehr langsam, wobei ein Teil des Kohlenstoffes zur Humusbildung im Boden beiträgt. «In einer fernen, fernen Zukunft wird daraus vielleicht einmal Braun- oder Steinkohle», schreibt der Bestsellerautor Peter Wohlleben:

«Die derzeitigen Lagerstätten dieser fossilen Rohstoffe entstanden vor rund 300 Millionen Jahren ebenfalls aus Bäumen.»

Die Klimakonferenz in Paris 2015 postulierte als freiwilliges Ziel, den weltweiten Gehalt organischen Kohlenstoffs der Böden um jährlich 4 Promille zu steigern. Dies bezieht sich auf alle Böden inklusive Wälder und Moore. Sämtliche menschengemachten klimarelevanten Kohlenstoffemissionen sollten so kompensiert werden können.

Forstamt empfiehlt wärmeresistentere Baumarten

Im Rahmen einer WWF-Kampagne haben sich zudem mehr als 20 Länder verpflichtet, mindestens 10 Prozent ihrer Wälder als Schutzgebiete zu sichern. Wälder beherbergen weltweit die grösste biologische Vielfalt. Das gilt laut WWF nicht nur für die Tropenwälder, sondern «auch für den Wald vor unserer Haustür».

Ein gefahrloser Aufenthalt im Naturwald ist möglich, wie der Sihlwald zeigt. Finstere Nadelbaumwälder werden im Unterland ohnehin wegen des Klimawandels verschwinden. Das Thurgauer Forstamt empfiehlt wärmeresistentere Baumarten.

«Wenn durch die weit ausladenden Kronen alter Buchen oder anderer Laubbäume wieder mehr Licht auf den Boden dringt, wird die pflanzliche Vielfalt gefördert», wirbt der WWF für den Naturwald im bernischen Mühleberg. Alternde und tote Bäume würden «einer Vielfalt an spezialisierten Tier- und Pflanzenarten» Lebensraum bieten.

Thurgau hat Geld dank Biodiversitätsinitiative

Für Aufforstungen mit klimaangepassten Baumarten könnte man laut Egger Gelder einsetzen, die im Kanton Thurgau aufgrund der Biodiversitätsinitiative zur Verfügung stehen. In der Biodiversitätsstrategie, welche der Regierungsrat bis Ende Jahr vorlegen werde, müsse nebst Kulturland und Siedlungsgebiet auch der Wald ein Thema sein. «Unproblematisch» findet es der GP-Nationalrat, gewisse Waldzonen zu sperren.

Egger hält Holz als Brennmaterial «auf jeden Fall» für vertretbar. Zur Verhinderung des Feinstaub-Ausstosses sollten aber nur grössere Anlagen mit leistungsfähigen Filtern verwendet werden.

Zwar sei es richtig, dass ein Baum je älter er werde, umso mehr CO 2 speichere. Wenn er im Wald verrotte, werde ein Teil im Humus eingelagert: «Der grössere Teil wird freigesetzt.» Laut Egger wird der Schweizer Wald im Kyoto-Protokoll als CO 2 -Senke angerechnet:

«In der Schweiz wächst mehr Holz nach als wir nutzen.»

Allein im Thurgau komme jährlich etwa 10 Millionen Kubikmeter Holz dazu, genutzt werde nur die Hälfte. Im Unterschied etwa zu Deutschland, den USA oder Rumänien gebe es in der Schweiz keine flächendeckenden Kahlschläge: «Wir haben ein strenges Waldgesetz.» Werde gerodet, müsse das kompensiert werden.