Thurgau: Gespräch verweigert, Arbeitslosengeld gekürzt

Thurgau Wegen Gesprächsverweigerung entlassen - Arbeitslosengeld wird gekürzt Wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit streicht das Amt für Wirtschaft und Arbeit einem entlassenen Produktmanager die Arbeitslosenentschädigung für 23 Tage. Thomas Wunderlin 27.10.2021, 11.45 Uhr

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Frauenfeld. Donato Caspari

Seine schwer verständliche englische Funktionsbezeichnung sorgte offensichtlich auch firmenintern für Verwirrung. Die Arbeitgeberin hatte mit dem 45-jährigen «Head of Product Management» unterschiedliche Auffassungen von Zielen und Zusammenarbeit. Am 20. November 2017 hatte er seine Stelle angetreten. Am 22. August 2019 erhielt er die Kündigung per Ende November.