Thurgau: Warth-Weiningen sagt am klarsten Ja zur Ehe für alle

Thurgau Warth-Weiningen sagt am deutlichsten Ja zur «Ehe für alle» – nirgends ist die Ablehnung so gross wie im freikirchlichen Dozwil Mit 57,2 Prozent Ja stimmt der Kanton Thurgau der «Ehe für alle» weniger stark zu als die Gesamtschweiz. Thomas Wunderlin 26.09.2021, 19.03 Uhr

Befürworter der «Ehe für alle» treffen sich zur Abstimmungsfeier im Blauen Haus in Kreuzlingen.

Benjamin Manser

Der Thurgau hat die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare mit 57,2 Prozent Ja angenommen. Der Ja-Anteil liegt unter dem Schweizer Schnitt von rund 64 Prozent – der Landkanton wird seinem konservativen Ruf gerecht. Allerdings haben auch im Thurgau 16 Gemeinden einen Ja-Anteil von mehr als 60 Prozent erreicht.

An der Spitze befindet sich Warth-Weiningen mit 63,06 Prozent vor Kreuzlingen mit 63,02. Obenaus schwingen die im Thurgau stimmenden Auslandschweizer, die von der Staatskanzlei in einer eigenen Rubrik geführt werden, mit einem Ja-Anteil von 71,4 Prozent. Insgesamt haben 66 Gemeinden die Vorlage angenommen. Die Stimmbeteiligung beträgt 52,2 Prozent.

Religiös geprägte ländliche Gemeinden lehnen ab

Der Ja-Anteil liegt nirgends so tief wie in Dozwil mit 34 Prozent. Relativ wenige Ja-Stimmen verbucht auch Hauptwil-Gottshaus (42 Prozent Ja). Die 14 Gemeinden mit einer ablehnenden Mehrheit sind eher ländlich geprägt. In den Seerücken-Gemeinden Wäldi und Raperswilen erreicht die SVP jeweils Mehrheiten.

Die Religiosität dürfte sich auch auf das Abstimmungsverhalten ausgewirkt haben, am deutlichsten beim freikirchlich orientieren Dozwil. In der Region Bischofszell könnte der relativ hohe Katholikenanteil mitspielen.

Als Abstimmungssieger fühlen darf sich die Gruppierung QueerTG. «Wir sind überglücklich, dass die Schweiz und sogar der Thurgau sich für ein Ja zur ‹Ehe für alle› entschieden haben», kommentiert deren Sprecherin Eva Büchi das Resultat. Das Ja des Thurgaus dürfe QueerTG für sich in Anspruch nehmen:

Eva Büchi, Sprecherin QueerTG. Arthur Gamsa

«Wir haben uns im richtigen Moment sichtbar gemacht, und wer sehen wollte, konnte sehen, dass wir Menschen wie andere sind.»

Sie seien in Schulen, in Gottesdiensten und an politischen Veranstaltungen aufgetreten, hätten Flugblätter an Standaktionen und an Bahnhöfen verteilt. Die QueerTG-Sprecherin dankt den Thurgauer Parteien, welche die Vorlage unterstützt haben: FDP, GLP, Grüne, Mitte, SP sowie deren Jungparteien, inklusive der Jungen SVP.

QueerTG bildete sich laut Büchi unabhängig von der Ehe-für-alle-Vorlage. Die Vereinsgründung sei erst für Oktober geplant. «Wir konnten uns noch nicht als Gruppe finden und uns mit Thurgauer Themen beschäftigen.» Die Chat-Gruppe habe 86 Mitglieder; an Versammlungen nähmen jeweils rund 50 Personen teil. Büchi sagt:

«Nicht alle von uns sind totale Ehebefürworter.»

Bei der «Ehe für alle» gehe es aber um Gleichberechtigung und Menschenrechte. «Das Ja zur Ehe hat eine riesige Signalwirkung auf junge Homosexuelle», ist die ehemalige SP-Politikerin überzeugt. «Sie erfahren ihr Anderssein nicht als Minderwertigsein.»

Die Selbstmordrate in der LGBTIQ-Community werde sinken, das habe sich in Schweden gezeigt. Wegen der Jungen habe sie sich persönlich engagiert, fügt Büchi an. Schwule und Lesben seien nun in Bereichen wie Adoption, Witwenrente und Samenspende gleichgestellt.

EDU-Präsident: Gegen Armada gekämpft

Für Daniel Frischknecht war das Kindeswohl der Grund, sich für ein Nein zu engagieren. «Das ist ein Dammbruch», sagte der Romanshorner EDU-Kantonsrat und Präsident der EDU Schweiz.

Daniel Frischknecht, Präsident EDU Schweiz. Donato Caspari

«Weitere Forderungen wie die Leihmutterschaft und die Eizellenspende werden kommen.»

Im Abstimmungskampf sei es schwer gewesen, gegen die «Armada der Medienlandschaft» aufzukommen. «Die Mitteilungen der anderen Seite wurden zu Homestorys aufgeplustert. Die eigentliche Diskussion kam nicht in Gang.» Immerhin hätten die Gegner am Ende zugelegt: «Das Resultat ist nicht so extrem wie prognostiziert.»