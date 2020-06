Der Kanton Thurgau verstärkt sein Contact-Tracing Am Montag gab der Kanton Thurgau fünf neue Corona-Fälle bekannt. Gesundheitsdirektor Urs Martin will die Rückverfolgung jeder einzelnen Ansteckung sicherstellen. Silvan Meile 29.06.2020, 20.52 Uhr

In einem Club besteht ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Bild: Benjamin Manser

In einem Club in Zürich hat ein Coronainfizierter mindestens fünf Leute angesteckt, 300 Gäste befinden sich in Quarantäne. Die Nachverfolgungen der Ansteckungen wurden von zahlreichen betroffenen Personen stark behindert: Viele Besucher gaben bewusst falsche Kontaktdaten an und beschimpften die Ermittler.

Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hat deshalb die Clubbetreiber in die Pflicht genommen und sie dazu aufgerufen, die Identitätskarten der Besucher zu kontrollieren. Wenn es weitere Superspreader-Events gebe, werde es unkontrollierbar. «Dann behalten wir uns vor, Clubs zu schliessen», so Regierungsrätin Rickli.

Der Ausweis gibt keinen Hinweis auf korrekte Kontaktdaten

Der Kanton Thurgau vermeldet am Montag fünf neue Corona-Ansteckungen. Diese Fälle stünden in keinem Zusammenhang zueinander, sagt Gesundheitsdirektor Urs Martin. Auffallend sei aber, dass es sich bei rund der Hälfte der zuletzt festgestellten Fälle der vergangenen Wochen um Personen handle, die aus einem Risikogebiet im Balkan in die Schweiz eingereist seien. Ruhig ist es hingegen in der ohnehin überschaubaren Thurgauer Clubszene. Dort sind bisher keine Ansteckungen bekannt.

Urs Martin, Thurgauer Gesundheitsdirektor. Bild: Donato Caspari

Vergangenes Wochenende öffnete das grösste Partylokal im Kanton erstmals wieder für zugelassene 300 Personen die Tanzfläche in Weinfelden. Derzeit werte man aus, ob sich weitere Anlässe mit den nötigen Massnahmen tatsächlich lohnen würden, heisst es dort auf der Geschäftsstelle. Natürlich könne man am Eingang einen Ausweis verlangen und so die Namen der Personen überprüfen. Ob dann aber die Kontaktangaben wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tatsächlich stimmen, lasse sich dadurch jedoch kaum kontrollieren.

«Bisher sind mir keine Fake-Einträge auf solchen Listen bekannt», sagt Regierungsrat Martin. Das könnte aber auch daran liegen, dass im Thurgau wohl noch nie eine solche Besucherliste tatsächlich abtelefoniert werden musste.

Der Zivilschutz soll beim Contact-Tracing mithelfen

In einem Fall habe sich eine Person aus dem Kanton Thurgau möglicherweise in einem Club in Zürich angesteckt, sagt Martin weiter. Er nimmt die aktuelle Situation ernst, will auf steigende Zahlen vorbereitet sein. Sämtliche Coronafälle müssten mit Nachdruck verfolgt werden, sagt er. Dafür will er mit der Lungenliga, die das Contact-Tracing im Auftrag des Kantons Thurgau durchführt, noch enger zusammenarbeiten.

«Wir brauchen das Contact-Tracing während sieben Tagen in der Woche.»

Diese Haltung hat er am Montagnachmittag mit den Verantwortlichen der Lungenliga besprochen und entsprechende Abmachungen getroffen. Doch es ist aufwendig, Kontaktpersonen ausfindig zu machen, sie abzutelefonieren.

Hinter einem durchschnittlichen Fall würden zwischen sechs und acht Personen stecken. Dafür brauche es zusätzliches Personal, das auch auf Abruf in den Einsatz beordert werden kann. Deshalb sollen – wenn nötig – der Zivilschutz sowie Mitarbeiter des Kantons mithelfen, die Ansteckungswege zurückzuverfolgen. Damit soll ein Contact-Tracing sichergestellt werden, das zumindest einem Anstieg an Fallzahlen vorerst standhalten kann.